Samsung Galaxy Note 10: nyheter, rykter og alt vi ønsker oss

Samsung Galaxy Note 10 må imponere om den skal klare å bringe Note-serien tilbake i rampelyset. Vi har ikke hørt mye om Galaxy Note 10 ennå, men vi har samlet det lille vi vet her, vi har også satt sammen en liste over alt vi ønsker oss fra Samsungs neste stortelefon.

Samsung Galaxy Note 9 er fullstappet av funksjoner og teknologi, og den fikk også enkelte nyvinninger. Likevel må den kunne sies å være en ganske begrenset oppgradering fra Samsung Galaxy S8 fra året før.

Vi ser frem til Samsungs neste arbeidsvennlige telefon, men vi håper at den bringer med seg store endringer. Vi vil ha betydelige og meningsfulle forbedringer, som kan være med på å forsvare den enorme prislappet den garantert får.

Nedenfor har vi samlet noe av det vi håper på, men før det får du også noen av de tidligere ryktene og våre kvalifiserte gjetninger rundt lanseringsdato, pris og funksjoner.

Kort og godt

Hva er det? Samsungs neste stortelefon med pekepenn

Samsungs neste stortelefon med pekepenn Når kommer den? Sannsynligvis i august 2019

Sannsynligvis i august 2019 Hva vil den koste? Mer enn de fleste andre telefoner

Samsung Galaxy Note 10: lanseringdato og pris

Sannsynligvis vil Samsung Galaxy Note 10 bli lansert i løpet av august 2019, og det baserer vi på at Samsung har holdt seg til august for disse lanseringene flere år på rad.

Det nøyaktige tidspunktet i løpet av måneden har imidlertid variert. Galaxy Note 9 ble for eksempel annonsert 9. august 2018, mens Galaxy Note 8 ble annonsert 23. august 2018.

Og selv når telefonen er lansert, så vil det fortsatt ta minst et par uker før den dukker opp i butikkene. Det er altså mulig at den først dukker mot slutten av august eller i begynnelsen av september.

Når det gjelder prisen så kan vi ta utgangspunkt i at Note 9 ble lansert til 9990 kr for den rimeligste utgaven, og det er igjen grunn til å tro at ikke prisen til Note 10 blir minst like høy.

The Samsung Galaxy Note 10 kommer til å bli dyr

Samsung Galaxy Note 10: nyheter og rykter

Så langt er en av de få ryktene vi har hørt om Samsung Galaxy Note 10 at den tydeligvis skal få en 6,66 tommer skjerm. Ikke bare har vi hørt det én gang, men faktisk to ganger.

Det en økning fra 6,4 tommer i Samsung Galaxy Note 9, og selv om vi ikke kan være sikre på dette, så er det sannsynlig med tanke på at telefonskjermer generelt blir stadig større og at Note 10 mest sannsynlig vil bli større enn Samsung Galaxy S10+ på 6,4 tommer.

Når det er sagt, så er det også mulig at vi får to ulike Samsung Galaxy Note 10-modeller, for vi har nylig hørt rykter om at Samsung skal slippe en mindre modell i Europa.

Den største av de to kan ifølge ryktet få navnet Samsung Galaxy Note 10 Pro.

Samsung Galaxy Note 10 kan også få et kamera med fire objektiver, om vi skal tro en nylig rapport. Vi vet ikke noe spesifikt om objektivene, men det er mulig at det blir de samme som sitter i Samsung Galaxy S10 5G, altså et 12 MP teleobjektiv, et 12 MP objektiv med variabel blender, et 16 MP ultravidvinkelobjektiv og en 3D-dybdesensor.

Samme kilde sier også at Note 10 har modellnummeret SM-N975F. Note-telefoner har imidlertid tidligere stort sett hatt 0 i slutten av modellnavnet, så det spekuleres i at dette kan være en 5G-variant.

En annen kilde har også kommet med en enda mer radikal spådom: Note 10 får ikke fysiske knapper. I stedet skal telefonen få berøringssensorer på samme måte som de kapasitive overflatene til Nubia Red Magic Mars, slik at du kan justere volum og så videre. Sannsynligvis vil det også gjelde den notoriske Bixby-knappen.

En annen mer vag nyhet er at Galaxy Note 10 har fått kodenavnet «Da Vinci».

Med tanke på at Leonardo Da Vinci var en verdenskjent maler, så kan dette være et hint om en oppgradering av S Pen, men det er i tilfelle uklart hva akkurat det vil innebære. Samtidig var Leonardo Da Vinci som kjent også begavet på en rekke andre måter, så dette kan selvfølgelig også vært et hint om at Note 10 er en veldig allsidig telefon.

Utover det har vi noen kvalifiserte gjetninger på hva Note 10 vil komme til å by på. For det første vil den sannsynligvis få samme brikkesett som Samsung Galaxy S10. Det vil altså si Snapdragon 855 i USA, og Exynos 9820 her hjemme og i resten av verden.

Galaxy S10 har som kjent fingeravtrykkleser i skjermen og et hull til kameraet, og vi regner med begge disse elementene vil dukke opp i Note 10 også.

Note 10 vil nesten garantert også få en kurvet Super AMOLED-skjerm, og du kan nok også regne med at telefonen er vanntett.

Alt vi håper å se

Det er ingenting som er bekreftet om Samsung Galaxy Note 10 ennå, men vi vet godt hva vi selv ønsker oss fra den. Nedenfor finner du våre syv forslag.

1. En Bixby-knapp som kan justeres

Samsung vil gjerne at vi skal bruke Bixby i stedet for Google Assistant, men realiteten er at den er ikke like bra. Enda verre er det at Google har så stort forsprang at vi tviler på at Samsung noen gang tar dem igjen.

Det hadde ikke vært noe problem om ikke Samsung insisterte på å sette en fysisk Bixby-knapp på Note-telefonene, så med Note 10 vil vi at denne enten blir fjernet eller at Samsung lar oss velge hva den skal gjøre.

Heldigvis tyder alt på at dette vil skje, siden Galaxy S10 i det minste gir deg mulighet til å tilordne Bixby til et dobbeltrykk, mens du selv kan velge hva et enkelttrykk skal gjøre.

2. Videoopptak med HDR

VI håper kameraet i Note 10 støtter HDR

Mange toppmodeller kan nå spille inn i HDR, men Galaxy Note 9 kan ikke det. Det er synd, fordi det er et opplagt svakt punkt for et kamera som ellers er veldig bra.

Derfor håper vi på at HDR-opptak er på plass i Samsung Galaxy Note 10. Og ikke bare HDR, men 4K HDR som enkelte andre allerede byr på.

3. Fingeravtrykkleser i skjermen

Note 9 har en fingeravtrykkleser på baksiden slik at kantene på forsiden kan være ganske tynne, men det gjør den litt vanskeligere å nå enn om den hadde sittet på forsiden.

Vi skrev også i vår test av den var for liten og plassert for nært kameraet, og det er dermed fort gjort å sette fingeren feil og lage fingermerker på linsen i stedet.

Derfor håper vi at Note 10 får leseren på forsiden, men fremfor å sette den nedenfor skjermen så håper vi at den får den samme plasseringen i skjermen som vi finner på Galaxy S10.

4. Et helt nytt design

The Galaxy Note 9 ser bra ut, men vi har satt alt sammen før

Galaxy Note 9 er en flott telefon, men Note-serien har vært ganske lik en stund nå og skjermkantene blir litt store sammenlignet med iPhone XS og Huawei P30.

Derfor håper vi på at Galaxy Note 10 får et helt nytt design. Den kan forbli vanntett og beholde den kurvede skjermen, men forhåpentligvis vil resten endres til noe friskere og mer moderne.

5. En lavere pris

Det er ikke til å komme unna at Note 9 er en veldig dyr telefon, og vi regner med at Samsung Galaxy Note 10 blir minst like dyr.

Men vi håper den ikke blir det. Hvis Samsung kan kutte prisen med en tusenlapp eller to, ville Note 10 fått mye bredere appell.

6. Forbedret ansiktsgjenkjenning

Vi håper Samsung kan levere like god ansiktsgjenkjenning som Apple

Galaxy Note 9 har både en iris-leser og ansiktsgjenkjenning, men selv disse to i kombinasjon, kan ikke slå Apples Face ID. Derfor håper vi Note 10 klarer bedre.

Sannsynligvis vil det kreve flere og bedre kameraer på forsiden, slik at telefonen kan bygge opp et nøyaktig 3D-bilde av ansiktet ditt.

Slikt kan bli dyrt og samtidig gjøre det vanskelig å bli helt kvitt skjermkantene, men hvis resultatet er en rask og sikker leser som fungerer i alt slags lys så er det kanskje verdt det.

7. Et batteri som holde enda lenger

Galaxy Note 9 fikk et nytt batteri på 4000 mAh, noe som ga oss mer enn en dags batteri.

Det er bra, men vi vil ha enda mer fra Samsung Galaxy Note 10. Ikke minst fordi batterier blir dårligere over tid, og hvis du planlegger å beholde telefonen i mer enn et år eller to, vil du få merkbart redusert kapasitet.

Apropos, hvis Samsung kan sikre at batteriet holde lenger på kapasiteten sin, så hadde det også vært fint.