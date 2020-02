Samsung Galaxy Fold 2 kan få nøkkelfunksjonalitet fra Galaxy Note 20

Vi forventet at Samsung Galaxy Fold 2 skulle simpelthen være en Galaxy Fold med forbedrede spesifikasjoner – det kan vise seg å være helt feil, nå virker det som den nye brettbare telefonen kan finne på å ha mer enn nok ny og imponerende funksjonalitet.



Mer spesifikt kan det se ut som om telefonen kan få funksjonalitet som vi forventet kun å se i Samsung Galaxy Note 20 (og andre foregående Note-modeller), i det minste om man skal tro det Max Weinbach sier. Weinbach tvitret en kort gjennomgang av det han vet om de kommende telefonene, og blant disse er det et par besnærende punkter.

First og fremst gjentar Weinback et rykte vi allerede har hørt, nemlig at Samsung Galaxy Fold 2 kommer til å få et frontkamera som ligger under skjermen, slik at man ikke får et stort hakk i skjermen, slik som på den originale modellen, men Weinbach sier også at dette kan være feil, og at Samsung kommer til å gå for hullvarianten istedenfor.



Samsung Galaxy Fold 2 kommer, ifølge Weinbach, til å ha de samme kameraene som Galaxy S20+, hvilket betyr 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel og 64 MP telefoto, sammen med en ToF-sensor som brukes til dybdemålinger.

Litt informasjon om designet får man også servert her – tydeligvis skal Samsung Galaxy Fold 2 være laget av keramikk og rustfritt stål, og komme i fargene: blå, sølv, gull, rosa og svart (om ikke Weinbach mener at telefonen kommer til å ha alle fargene i samme modell, men vi klarer ikke helt å se for oss hvordan det skal bli pent.)

Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.February 17, 2020

Får penn

Det er én siste godbit inkludert i lekkasjen som er såpass besnærende at vi bestemte oss for å ha den i overskriften – Samsung Galaxy Fold 2 kan bli lansert med en S Pen, akkurat som Samsung Galaxy Note-telefoner generelt, og som (nesten helt sikkert) Galaxy Note 20 spesifikt.



Dette kan være en virkelig interessant nyvinning, særlig siden styluser kan være ganske svære, og bruke opp en hel del av den interne plassen (gitt at den lagres internt i telefonen). Weinbach nevner dog at dette er en «ny type» S Pen, så det kan være at den er mindre enn vanlig.

Vi klarer likevel å se for oss at det er mulig å få plass til en S Pen i selve telefonen – når man brettet den ut var den opprinnelige Samsung Galaxy Fold-modellen nesten like stor som enkelte Samsung-nettbrett, og styluser kan ofte være brukbare for slike enheter, særlig til notater og tegning. Det at Samsung later til å inkludere en slik penn kan tyde på at Samsung ser på Galaxy Fold 2 som både en telefon og et nettbrett i ett.



Vi er ikke sikre på om det ovennevnte medfører riktighet riktig enda, Samsung Galaxy Fold 2 er tross alt mange måneder unna, men denne lekkasjen har likevel gjort oss nysgjerrige på å se mer av den kommende brettbare telefonen.

Kilde: GSMArena