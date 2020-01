Samsung Galaxy Buds Plus får etter sigende ikke støydemping

Nye Samsung Galaxy Buds Plus vil ikke ha støydemping ifølge en artikkel av SamMobile, og antyder heller at de helt trådløse øreproppene av andre generasjon ikke kommer til å bli den store oppgraderingen vi håper på.



Dette er den andre kilden som mener å vite at disse øreproppene ikke kommer til å få verken støykansellering eller støyreduksjon, etter at den produktive tech-lekkeren @Universelce hevdet det samme tidlig i januar.

Det er dog ikke bare dårlige nyheter å spore. Galaxy Buds Plus skal etter sigende lanseres samtidig som Galaxy S11 den 11. februar, og det ryktes at batteritiden skal bli langt bedre enn på forgjengerne, 12 timer på én enkelt lading.



En FCC-søknad angående de nye øreproppene avslørte at de kommer til å bruke 300 mAh-batterier, mens ladeetuiet vil bruke 600 MAh-batterier. Tallene på originalen var henholdsvis 150 mAh og 300 mAh.

(Image credit: TechRadar)

Hvorfor ingen støydemping?

Gitt at det begynner å bli vanlig at helt trådløse ørepropper har støydemping er det litt overraskende om Samsung velger å avholde seg fra denne funksjonaliteten – særlig siden selskapets argeste rival, Apple, kom med støydemping i sine AirPods Pro.



Det er ikke slik at det er maskinvaren det skorter på – Galaxy Buds Plus skal etter sigende inneholde fire mikrofoner, dobbelt så mange som i originale Galaxy Buds. Likevel, ifølge SamMobile, vil disse mikrofonene antageligvis bli brukt til å forbedre kvaliteten på samtaler, snarere enn å plukke opp (og redusere) omkringliggende lyder.

Det er mulig at Samsung planlegger en lansering av en bedre variant av Galaxy Buds Plus i fremtiden, som da antageligvis vil få støydemping – dette vil gjøre at merkevaren gir kunden et valg mellom to produkter med to forskjellige priser, på samme måte som Apple gjør med de originale AirPod-modellene og AirPods Pro.



Det er verdt å merke seg at denne informasjonen ikke har blitt bekreftet av Samsung. Det er ikke engang sikkert at øreproppene kommer til å dukke opp på Samsung Unpacked-evenementet den 11. februar, men vi håper selvsagt at vi kommer til å få se Galaxy Buds Plus liggende ved siden av Galaxy S11 (eller Galaxy S20, som mange rykter mener at navnet vil bli) og Galaxy Fold 2.

Kilde: SamMobile