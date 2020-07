Bilder av Samsung Galaxy Buds Live lekket – AirPods-rivalene ser slående ut

Flere bilder av de kommende Samsung Galaxy Buds Live-øreproppene har lekket, og viser designet til de bønneformede helt trådløse modellene, samt en del av fargene vi kan forvente at de har.



Den velkjente kilden Evan Blass la ut to bilder på sin Patreon-konto, som raskt ble snakket opp av 9to5Google – og disse gir oss den så langt mest detaljerte innsikten i de kommende AirPods-rivalene.

Bildene viser øreproppene i hvitt, svart og en ganske fiffig bronsefarge, og man ser også tydelig den unike kidneybønne-formen som ikke ligner på noen andre trådløse ørepropper på markedet.



Disse fargene matcher også det vi har sett i bildene av Samsung Galaxy Note 20. Vi forventer at disse nye trådløse øreproppene kommer til å komme i salg på samme tid som Note 20 under Samsungs såkalte Unpacked-evenement den 5. august, så det gir mening at selskapet lanserer de nye produktene i sammenfallende farger.



Vi håper at Samsung Galaxy Buds Live faktisk blir annonsert før den tid, siden en artikkel fra SamMobile tidligere har foreslått at lanseringen kan skje så tidlig som i juli.

Mulig støydemping

Vi har også fått ta en første titt på ladeetuiet til Galaxy Buds Live, som har et rundt design og noe som ser ut som en LED-indikator for batterinivå på fronten.



Etter bildene å dømme har hver ørepropp to mikrofoner hver – noe som kan tyde på at øreproppene kan ha støydempende teknologi, samt at man vil få muligheten til å bruke øreproppene uten hender.



Støydemping er funksjonalitet vi ville satt pris på å få med på kjøpet i Galaxy Buds Live. Vi var tross alt skuffet når forgjengerne, Samsung Galaxy Buds Plus, ble lansert uten støydemping – og en slik funksjonalitet kan gjøre disse til et besnærende alternativ til AirPods Pro og Sony WF-1000XM3.

(Image credit: Samsung / Evan Blass)

Vi håper også at vi får se en del fiffig treningsfunksjonalitet i de nye øreproppene. En varemerke-registrering, som ble oppdaget tidligere i år (av Lets Go Digital) avslørte noe av funksjonaliteten vi kan komme til å se i Samsung Galaxy Buds Live, inkludert «programvare som kan måle lengde, hastighet, tid, forandringer i puls, aktivitetsnivå, kalorier forbrent.»



Det er verdt å ha i mente at spesifikasjoner som har blitt beskrevet i varemerke-registreringer ikke alltid ender opp i de endelige produktene, men disse biometriske sensorene kan være grobunn for et par ørepropper som er perfekte for eksempelvis løping, i likhet med Powerbeats Pro.



Vi har ennå ikke hørt noe om pris, men Galaxy Buds Plus ble lagt ut for salg i mars for drøye 1500 kroner, så vi forventer at prisen vil ligge i nærheten av dette.

Dette tallet har virker relativt sannsynlig, all den tid SamMobile tidligere har skrevet at øreproppene vil koste «under $150».



Samsung-brukere kan også finne på å få rabatt, ifølge SamMobile-artikkelen, som sier: «Naturlig nok kan vi forvente at de bønneformede Galaxy Buds Live-øreproppene kommer til å følge med gratis, eller med redusert pris, som en del av forhåndsbestilling-bonusordningen for Galaxy Note 20 og Galaxy Fold 2.»



Forhåpentligvis kommer vi ikke til å måtte vente altfor lenge før disse ryktene blir bekreftet eller avkreftet – og nå som ryktene rundt AirPods 3 og AirPods Pro Lite virkelig har begynt å svirre kan Samsung ende opp med å bli involverte i en virkelig heftig trådløskamp nå i slutten av 2020.