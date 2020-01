AMDs laptop-prosessor Ryzen 7 4800H slår ifølge lekket testresultat Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 4800H er ventet å bli toppmodellen blant laptop-prosessorene i selskapets kommende 4000-serie, som er ventet lansert senere i år. Og nå har det dukket opp en lekkasje som hinter om hvor sprek den kan bli.

AMD nevnte under sin CES 2020-presentasjon at deres neste laptop-prosessorer skal levere ytelse på skrivebordsnivå, og det virker mer sannsynlig nå som en lekket ytelsestest formidlet av @TUM_APISAK viser at Ryzen 7 4800H hevder seg mot skrivebordsvarianter av både Ryzen- og Intel-prosessorer.

Time Spy Cpu ScoreR7 4800H - 8350R7 3700X - 10180R7 2700X - 8600R5 3600 - 7300R5 3600 - 7150i7-9700K - 8200For Comparison ⬇️https://t.co/jVRtu4UCNkJanuary 22, 2020

En AMD-prosessor vil sitte i PS5

Testen viser at Ryzen 7 4800H oppnår 8350 poeng i fysikkdelen av 3DMark Time Spy, som kun tester CPU-ytelse. Det er altså ikke helt på nivå med AMDs toppmodeller som Ryzen 7 3700X som har oppnådd 10.180, men det er mer enn en av Intels sprekere modeller, nemlig Core i7-9700K. Sistnevnte får nemlig 8200 poeng.

Her er det riktignok ikke det faktum at Ryzen 7 4800H slår Intels brikke som er det viktigste (ikke minst med tanke på den lille marginen), men heller at den i det hele tatt konkurrerer. Husk at dette er snakk om en laptop-prosessor med mer begrensede forutsetninger når det kommer til strøm og varme, enn det Core i7 9700K har.

Fortsatt mye vi ikke vet

Dette er heller ikke første gang vi ser slike imponerende testresultater for AMDs kommende Ryzen-prosessorer, og tidligere har vi blant annet sett resultater for U-varianten som bruker mindre strøm.

Vi kan selvfølgelig ikke uten videre ta denne lekkasje for god fisk, for brikken er fortsatt langt unna markedet. Vi må bare vente å se hva Ryzen 7 4800H kan levere når den dukker opp i laptoper om noen måneder.

Det ville selvfølgelig være gode nyheter for laptop-markedet om vi får se slik ytelse til det vi antar blir en overkommelig pris, og vi vet samtidig også at intel kan ha sine egne ess i ermet.

Vi forventer for eksempel at Tiger Lake skal gi oss økt ytelse i tynne og lette laptoper, mens 10. generasjons Comet Lake H-brikker er på vei til gaming-laptoper. Med slik konkurranse, kan 2020 bli et veldig spennende år for laptoper.