Rykte: Både AMD og Nvidia slipper nye grafikkort i september

Vi har ventet lenge på at Nvidias Ampere-arkitektur skal komme til vanlige forbrukergrafikkort og det samme gjelder AMDs Big Navi, men nyhetene har latt vente på seg. AMD har ikke delt noe konkret om RDNA 2, mens Nvidia kun har lansert Ampere til datasenterbruk.

Nå kan det imidlertid virke som dette snart vil forandre seg.

Digitimes melder nemlig nå at det er ventet at grafikkortprodusentene skal begynne å kutte prisene sine på eldre produkter, fordi både AMD og Nvidia planlegger å lansere sine nestegenerasjons kort i september.

Dessverre sier ikke Digitimes noe om hvilke GPU-er det er snakk om og de nevner heller ikke kilden sin, så vi kan ikke uten videre ta dette for god fisk. Dette stemmer imidlertid godt med et tidligere rykte fra TrendForce der det kom frem at Nvidia og AMD planlegger å lansere nye GPU-er i tredje kvartal av 2020.

Underbygger ryktene

Tidsrommet gir også mening av andre grunner. Både GeForce RTX 2080 og GeForce RTX 2080 Ti ble lansert i september 2018, og de ble etterfulgt av GeForce RTX 2070 måneden etter. I tillegg vil Super RTX-serien være et år gammel i juli.

Det er også verdt å nevne at Computex 2020 har blitt utsatt til september, og mens det har gått rykter at begge de to produsentene kommer til å stå over årets messe så er det også mulig at får til å stille opp der og bruker anledningen til å vise frem sine nye grafikkort.