Ring Video Doorbell 4: lanseringsdato, pris og nyheter

Rings seneste videoringeklokke, batteridrevne Ring Video Doorbell 4, er i bunn og grunn en oppdatering av forgjengeren, Ring Video Doorbell 3 Plus, kanskje ikke så rart, siden merket til stadighet befinner seg i toppsjiktet på de fleste lister over de beste dørklokkene.



Som tidligere er dette en enhet som lagrer opptil fire sekunder med video før bevegelsessensoren slår inn (såkalt pre-roll), slik at du enklere kan identifisere hva det var som forårsaket varslet. Med Video Doorbell 4 får man nå videoen i farger, snarere enn i sort-hvitt.



Dette betyr at det blir enklere å se detaljer i pre-roll-snutten, særlig når det er mørkt ute, noe som var et problem med Video Doorbell 3 Plus. Blir dette nøkkelfunksjonaliteten som gjør at Video Doorbell 4 blir den beste videoringeklokken?



Pre-roll-snutt i farger er allerede tilgjengelig med den nylig lanserte Ring Video Doorbell Wired (foreløpig vanskelig å få tak i i Norge), men dette er første gang man får farger med en batteridrevet variant.

Rett på sak

Hva er det? En ny batteridrevet videoringeklokke som lagrer fire sekunder med video i forkant av at bevegelessensoren utløses

En ny batteridrevet videoringeklokke som lagrer fire sekunder med video i forkant av at bevegelessensoren utløses Hvor mye koster den? 2199 kroner (på Rings hjemmeside)

2199 kroner (på Rings hjemmeside) Når lanseres den? Ring Video Doorbell 4 skal lanseres i Norge den 5. mai

Ring Video Doorbell 4 – pris og lanseringsdato

Ring Video Doorbell 4 skal koste 2199 om man kjøper fra enten Ring eller Amazon (som eier Ring). Hva utsalgspris i andre butikker blir er per nå usikkert. Forgjengeren, Ring Video Doorbell 3 Plus koster på det billigste 2299 kroner per nå, så oppfølgeren er faktisk såvidt billigere.



Hvis du har hastverk med å skaffe deg en Ring Video Doorbell 4, så kan du ta en titt i prisverktøyet nedenfor og sjekke hvilke norske nettbutikker som tilbyr forhåndsbestilling.

Ring Video Doorbell 4 kommer til å være tilgjengelig for kjøp i Norge fra og med 5. mai.

Ring video doorbell 4 – design

Ring Video Doorbell 4-designet er utvendig identisk med Ring Video Doorbell 3 Plus. Nedre del er i sølv, mens delen med optikk er i svart. Begge videoringeklokkene måler 12,8 cm x 6,2 cm x 8 cm og den nedre delen (i sølv), kan skiftes ut, slik at ringeklokken får et mer personlig preg.



Som nevn ovenfor bruker Ring Video Doorbell 4 et oppladbart batteri, noe som vil si at man ikke trenger å styre med å kople den til strømnettet. Hvis man likevel er interessert i å slippe å bytte batterier, så vil det være mulig å kople ringeklokken i et støpsel, siden den nye klokken støtter den eksisterende adapteren fra Ring.



Ring nevner likevel at «[...] installasjonen må utføres i henhold til lokale regler for elektriske anlegg og elektrisk utstyr, noe som kan medføre at installasjonen må utføres av profesjonelle» – noe som selvsagt er verdt å ta med i beregningene.



Ring tilbyr også en monteringsbrakett med innebyggede solcellepaneler, så om inngangsdøren din får nok sol, så kan man hoppe bukk over både batteri- og strømtilkoplingsproblemer.

(Image credit: Ring)

Ring Video Doorbell 4 har allerede et sølvfarget panel fastmontert fra fabrikken, men man kan få med et valgfritt gratispanel, om man har lyst på et litt mer personlig uttrykk som passer til inngangspartiet.



Flere farger er tilgjengelig fra Ring-hjemmesiden. Panelene koster 159 kroner per stykk.

Den nye videoringeklokken har samme type batteri som Ring Video Doorbell 3 Plus, så når batteriet er tomt fjerner man selve batteriet (ringeklokken lar man stå) og setter det til lading. Ringeklokken vil være inaktiv under ladeperioden.



Ring Doorbell 4 har fortsatt støtte for Wi-Fi både på 2,4 GHz og 5 GHz – de to forskjellige frekvensområdene gjør at ringeklokken kan ta i bruk en stor mengde aksesspunkter. Avhengig av hva slags type nettverksutstyr man har kan dette hjelpe med stabilitet.

Ring Video Doorbell 4 – funksjoner

Den største oppgraderingen i Rings nyeste batteridrevne videoringeklokke er at man får såkalt pre-roll i farger. Som vi nevnte tidligere lagrer denne funksjonen fire sekunder med video før bevegelsessensoren går av, slik at man får bedre oversikt over hvorfor man fikk et varsel.



Videosnutten man blir servert er altså nå i farger, snarere enn i sort-hvitt, som var tilfellet med Ring Video Doorbell 3 Plus, noe som gjør at man får et mer detaljert overblikk over situasjonen.

Ring informerer også om at videoopptak på nattetid også skal være forbedret, og at det generelt skal være «bedre kvalitet» på videomaterialet enn i Ring Video Doorbell 3 Plus, på tross av at Doorbell 4 har «videoopptak i mindre enn 1080p» når det gjelder pre-roll-snutten. Ring sier dog ikke nøyaktig hva slags kvalitetsinnstillinger som gjelder.



Hvis du vil ha tilgang til pre-roll, lagring av bilder og deling av videoer, så må man abonnere på Ring Protect. Dette koster omlag 30 kroner i måneden (eller 300 kroner i året, om man betaler per år).

Vi hadde håpet at Rings mest avanserte funksjon, Alexa Greetings, som gjør at Amazons stemmeassistent kan svare for deg om du ikke rekker dørklokken i tide, og til og med kan ta opp beskjeder fra besøkende, ville være tilgjengelig med Video Doorbell 4, men per nå er ikke dette tilfellet.



Alexa Greetings er per nå kun tilgjengelig i USA om man bruker Ring Video Doorbell Pro-modeller, men Ring sier at mer informasjon om denne funksjonaliteten snart foreligger samt at andre regioner vil få tilgang om kort tid.