Her er den første traileren og lanseringsdatoen til nye «Resident Evil 3»

«Resident Evil 3»-remaken har nå formelt blitt annonsert av Capcom (etter en tidligere lekkasje), og lanseringsdatoen som har blitt presentert er 3. april 2020. Den første traileren viser et spill som ser ut til å gå i fotsporene til årets «Resident Evil 2»-remake, vi skimter både en lignende uhyggelig fremstilling av Racoon City og veldig realistiske karaktermodeller.



Vrien denne gangen er at spillet får flerspillermodus. «Project Resistance», som ble annonsert for noen måneder siden, er et asymmetrisk 1v4 online-spill som er en del av pakka med «Resident Evil 3». Med andre ord en bonus, selv om Capcoms tidligere forsøk på å legge til flerspillermodus i «Resident Evil»-serien har gitt blandede resultater.

Etter suksessen med «Resident Evil 2»-remaken forventet vi at det tredje PlayStation-spillet også kom til å få en ansiktsløftning, men ikke at det skulle skje så raskt. Det er en flott førjulsoverraskelse, og forhåpentligvis vil dette være en fortsettelse av den gode formen Capcom har vist seg å være i når de har jobbet med den legendariske skrekkserien (i alle fall siden «Resident Evil 7».)



«Resident Evil 3» skal være mulig å forhåndsbestille fra og med i dag, og kommer ut på PS4, Xbox One og PC.