PS6: når kan vi vente oss PlayStation 6, og hva ønsker vi oss av den?

PS5 har ikke vært lenge på markedet, og mange har ennå ikke klart å få tak i en slik konsoll. Likevel har vi allerede PS6 i tankene – altså PlayStation 6.

Det er usannsynlig at vi får se en ny hovedmodell av PlayStation-konsollene med det første, men det betyr ikke at vi kan fantasere litt om hva neste utgave av PlayStation vil by på – eller forsøke å spå når vi vil kunne legge hendene på den. Vi vet jo at dette er noe Sony planlegger i fremtiden, ettersom de har varemerkeregistrert navnene PS6, PS7, PS8, PS9 og PS10.

Her har vi samlet alt vi ønsker oss av PS6 og når vi kan vente oss å slå kloa i den.

Lanseringsdato for PS6 – når kan vi vente den på markedet?

(Image credit: Sony)

PS6 er trolig et langt stykke unna lansering. PS5 ble lansert så sent som i november 2020, så det er temmelig usannsynlig at Sony kommer med en helt ny PlayStation med det første.

Vanligvis lanseres nye PlayStation-konsoller med seks eller syv års mellomrom. PS4 kom i 2013 mens arvtageren PS5 fulgte i 2020.

I et intervju med Game Informer bekreftet Sonys Executive VP for maskinvareutvikling, Masayasu Ito, at livssyklusen til PS5 ventes å vare i seks eller syv år. Det betyr at vi ikke vil få en PS6 før tidligst i 2026.

«Tidligere var faktisk syklusen for en ny plattform på syv til ti år, men i lys av den utrolig raske teknologiske utviklingen, er det egentlig en seks til syv års syklus vi snakker om», sa Masayasu.

«Ellers klarer vi ikke helt å holde tritt med den raske utviklingen. Derfor tenker vi at også PS5 får en syklus på seks til syv år. En ny livssyklus krever at vi underveis i syklusen kan forandre selve maskinvaren og forsøke å inkorporere teknologiske nyvinninger.»

«Det var tankegangen som lå bak, og et eksempel på dette var PS4 Pro, som kom midtveis i PS4-syklusen.»

Det kan se ut til at Sony har tatt et lignende veivalg med PS5, og i så fall vil vi nok få se en lansering av PS5 Pro eller PS5 Slim midtveis i denne livssyklusen, altså rundt 2023 eller 2024.

PS6: hva vi ønsker oss

(Image credit: Sony)

En mindre konsoll

PS5 er en diger konsoll. Den er faktisk den største konsollen i moderne historie. Men større er ikke nødvendigvis det samme som bedre. PS5 har gjort tilværelsen vanskelig for alle som ikke har hylleplass til den – og det er det ikke så mange av oss som har. Med PS6 (og kanskje også med en PS5 Slim Edition) håper vi at Sony kan lære av sine feil og gjøre den neste generasjonen av konsollen mindre og mer strømlinjeformet, slik at luftstrømmen blir optimal.

Rimeligere muligheter for utvidet lagring

Det skal bli mulig å utvide den interne lagringsplassen i PS5 ved å ta av sidepanelet og installere en SSD – så snart Sony kommer med programvaren som åpner for denne muligheten. Men det er ikke så enkelt. PS5 godtar bare kompatible NVMe SSDer som er de samme som eller overgår spesifikasjonene til det eksisterende drevet – og slikt er ikke billig. Med slike priser kan spillerne velge å heller bruke eksterne lagringsenheter. Dessverre har ikke de eksterne enhetene den rå kraften selve konsollen kan skilte med. Med PS6 håper vi at Sony vil gjøre det enklere å utvide lagringskapasiteten, og kanskje gå i samme retning som Xbox Series X med kort for utvidet lagring.

(Image credit: Shutterstock)

Innebygget Bluetooth Audio Support – slik at man slipper å bruke en dongle til de offisielle hodetelefonene

Det er overraskende at man i 2020 opplevde at en splitter ny spillkonsoll blir lansert og du må plugge inn en USB-dongle for å kunne bruke de helt nye trådløse hodetelefonene. Hva i alle dager, Sony? Dette er en estetisk fornærmelse. Vær så snill å integrere denne støtten i PS6. Makan!

Trådløs støtte for kontrollere og hodetelefoner

Sonys ladedokk til PS5 DualSense-kontrollerne fungerer greit nok, og kontrollerne legger seg pent ned på ladestikkene. Men vi trenger ikke enda et stykke maskinvare ved TVen. Sony burde låne litt fra mobiltelefonenes tankegang og bygge inn en trådløs ladeplate på toppen av PS6. Dermed vil du kunne plassere en kontroller på toppen av konsollen når du ikke spiller for å lade den. Og du kunne også utvide denne trådløse ladingen til hodetelefoner, fjernkontroll og annet tilbehør.

Trådløs og forsinkelsesfri forbindelse til TVen

Det er altfor mange kabler bak mediastasjonene våre, og PlayStation 5 er absolutt ikke uskyldig i dette. Her har vi strømkabel og HDMI, samt en egen blokk for til kontrollernes ladebase. Så legger vi til HD-kameraet og tilleggskabelen til PSVR 2(når den kommer) og vi sitter igjen med et salig rot. Men PS6 ønsker vi oss én strømkabel – og at alt det andre er trådløst. Helt uten signalforsinkelse, naturligvis.

Forbedret brukergrensesnitt

Det oppdaterte grensesnittet til PS5 nærmest roper «nestegenerasjons», men det har også en del mangler vi gjerne ser utbedret til PS6. PlayStation Store er direkte smertefull å navigere i, og særlig det å finne tilbud, finne venner og organisere en fest er ikke like enkelt som med PS4. Selv det å finne «av»-knappen tar lengre tid enn det burde. Selv om grensesnittet til PS4 helt opplagt trengte en oppgradering, var det likevel mer intuitivt å bruke. Med PS6 håper vi at Sony legger seg et sted i mellom, slik at man lander på noe som både er fremtidsrettet og tilgjengelig.