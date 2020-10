PS5s DualSense-kontroller beholder en av forgjengerens nyttigste funksjoner

Sony annonserte nylig DualSense, kontrolleren du kommer til å bruke sammen med PlayStation 5 når den etterlengtede konsollen endelig slippes senere i år. Selv om DualSense har en rekke interessant ny funksjonalitet, som eksempelvis innebygget mikrofon, haptisk feedback og et kontroversiell nytt design, var det likevel mange som hadde ett spesifikt spørsmål: har den fortsatt minijack-utgang?



I Sonys offisielle bilder av DualSense-kontrolleren er det ikke mulig å se noen minijack-utgang, noe som førte til at enkelte ble bekymret for at selskapet hadde fjernet muligheten til å få lyd ut av kontrolleren.



Det skulle likevel vise seg at frykten var prematur. En produktsjef for PlayStation bekreftet på Twitter at DualSense-kontrollen faktisk har en minijack-utgang – det er bare ikke mulig å se den på bildene.

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4April 8, 2020

Hvorfor er en lydutgang så viktig?

Inkluderingen av en lydutgang virker kanskje ikke som en stor greie, men faktisk er dette en av DualShock 4-kontrollerens gjeveste attributter – og mange savnet den i DualShock 3-kontrolleren.



En lydutgang gjør at spillere kan plugge inn kompatible hodetelefoner i kontrolleren, slik at man ikke trenger trådløse varianter, eller å sitte ekstremt nære TV-en (fordi den da måtte ha måttet vært tilkoplet selve konsollen).



Den originale Xbox One-kontrolleren hadde ingen lydutgang, og krevde istedenfor at spillere kjøpte en adapter, slik at de kunne bruke sine egne hodetelefoner – noe som beviser at dette er en liten, men viktig, detalj som vi gjerne vil ha i alle kontrollere.

Det at DualSense-kontrolleren har en lydutgang betyr at spillere forhåpentligvis kan fortsette å bruke sine egne gaming-hodetelefoner med den nye konsollen (og kontrolleren), slik at man bør kunne oppleve PS5s nye Tempest 3D-lyd uten å måtte kjøpe seg nye hodetelefoner – eller en adapter.



Vi vet fortsatt ikke om 3D-lyden kommer til å fungere på alle typer lydenheter, men per nå vet vi i alle fall at vi kommer til å kunne plugge inn hodetelefonene våre.