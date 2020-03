PS5: Lanseringsdato, spesifikasjoner, nyheter og rykter om Sony PlayStation 5

Flere detaljer om PS5 (PlayStation 5) ble avslørt av Sony under selskapets første offisielle PS5-evenement. Sony arrangerte en livestrøm slik at de kunne gi oss vår første titt bak sceneteppet, og dermed finne ut mer om firmaets nestegenerasjonskonsoll.



Systemarkitekt for PS5, Mark Cerny, gav oss et dypdykk inn i PS5-maskinens systemarkitektur, og avslørte hvordan innmaten til PS5 faktisk fungerer.



Selv om vi fortsatt venter på å finne ut av hvordan konsollen ser ut, og hvilke spill vi kommer til å spille på den, så vet vi nå (relativt nøyaktig) hvordan konsollens maskinvare kommer til å fungere, og hvor kraftig den kommer til å være.

PS5 – dypdykk i de offisielle spesifikasjonene

Cerny startet med smått skuffende nyheter: Det kommer informasjon om PS5-spill senere i år (men altså ikke nå). Det vi fikk greie på var dog PlayStation 5 sine hovedspesifikasjoner:

CPU: AMD Zen 2-basert CPU ned 8 kjerner på 3,5 GHz (varierende frekvens)

AMD Zen 2-basert CPU ned 8 kjerner på 3,5 GHz (varierende frekvens) GPU: 10,28 TFLOPs, 36 CU-er på 2,23 GHz (varierende frekvens)

10,28 TFLOPs, 36 CU-er på 2,23 GHz (varierende frekvens) GPU-arkitektur: Spesialtilpasset RDNA 2

Spesialtilpasset RDNA 2 Minnegrensesnitt: 16 GB GDDR6 / 256-bit

16 GB GDDR6 / 256-bit Minnebåndbredde: 448 GB/s

448 GB/s Intern lagring: Proprietær 825 GB SSD

Proprietær 825 GB SSD IO-datamengde: 5,5 GB/s (uten komprimering), typisk 8-9 GB/s (komprimert)

5,5 GB/s (uten komprimering), typisk 8-9 GB/s (komprimert) Utvidet lagring: Plass til en ekstra NVMe SSD

Plass til en ekstra NVMe SSD Ekstern lagring: USB-basert støtte for HDD (for PS4-spill)

USB-basert støtte for HDD (for PS4-spill) Optisk drev: 4K UHD Blu-ray

Det som er interessant så langt er at Sony satser på spesialtilpassede brikker, og har en skarpt fokus på å heve gaming til neste nivå, uten å støte fra seg utviklere som nå har blitt komfortable med å utvikle til PS4. Spesiallaget maskinvare i PS3 viste seg å bli et vanskelig element å forholde seg til for utviklere, men PS5 tar sikte på å bli så utvikler-vennlig som mulig.

(Image credit: Sony)

Viktigheten med SSD

Som kjent fra tidligere kommer SSD til å være nøkkelen til PlayStation 5-opplevelsen. Intern lagring vil bestå av en innebygget 825 GB spesiallaget SSD – mindre lagringsplass enn man finner i Xbox Series X, men med en minst like lur implementering av teknologien.



SSD-er gjør ikke bare at lasting av data går raskere, men også at man i teorien kan få større og mer åpne verdener. Utviklere trenger ikke lenger å forholde seg til begrensningene i søketid og overføringshastighet man har med mekaniske harddisker, og dermed trenger man ikke å «gjemme» innlasting av data ved å dytte spilleren inn i områder som lar konsollen hente seg inn.



SSD-er tillater også at systemminnet blir brukt mer effektivt. SSD flytter generelt data raskere, slik at man ikke kontinuerlig trenger å holde på data man potensielt trenger i minnet (RAM). Trenger man spesifikk data er det bare å laste den inn på et blunk istedenfor. I praksis vil dette bety at utviklerne vil få mer plass å boltre seg på i minnet, at spill kommer til å ha mindre problemer med at teksturer plutselig hopper inn i bildet og at man vil oppleve at spill bruker lite tid på å laste inn data når man eksempelvis bruker såkalt fast travel. Det å starte konsollen burde gå langt raskere også.

Når det gjelder hvordan man kan utvide lagringskapasiteten, så later det til at Sony vil tillate NVMe-disker fra tredjeparter, snarere enn et fullstendig proprietært system, som Xbox kommer til å bruke. Det er dog ikke så mange disker på markedet akkurat nå som er raske nok til å holde følge med PS5 – de må klare å opprettholde en hastighet på minst 5,5 GB i sekundet.



«NVMe-disker laget for PC-er kommer til å fungere i PlayStation 5», sa Cerny. «Det eneste problemet er at PC-teknologien ligger vesentlig bak PS5. Det kommer til å ta litt tid før de nye PCIe 4.0-baserte diskene med båndbredde nok til å matche Sonys spesifikasjoner kommer på markedet.»



PS4-spill på PS5 kommer dog til å fungere helt uten problemer om de lagres til en vanlig harddisk, så du trenger ikke å bruke opp dyrebar SSD-plass unødig.

(Image credit: Sony)

Spesiallaget prosessor og GPU – hva betyr det for bakoverkompatibilitet

Vi var allerede klar over at Sony kommer til å bruke AMDs Zen 2-prosessorteknologi, med åtte kjerner og 16 tråder. Strømmen avslørte i tillegg at PS5 kommer til å ha en CPU-klokkefrekvens på opptil 3,5 GHz – så PlayStation 5 kommer med andre ord til å kjøre 8 Zen 2-kjerner på 3,5 GHz (eller, mer riktig, på varierende klokkefrekvenser) kontra PS4 sine 8 Jaguar-kjerner på 1,6 GHz. Det er et stort hopp i ytelse.



På grafikksiden har vi en AMD RDNA 2-basert GPU, også spesialtilpasset. Den bruker 36 CU (compute units) som kan komme opp i 2,23 GHz. Et ytelsestall på 10,28 teraflops ble nevnt.

(Image credit: Sony)

Det som er smart med denne kombinasjonen er at PS5 med enkelhet kan takle bakoverkompatibilitet med PS4 – gjennom lignende GPU-arkitektur snarere enn timevis med koding. Nesten alle de 100 mest spilte PS4-spillene kommer til å være spillbare på PS5 ved lansering. PS4-spill kommer til å kunne kjøre direkte på den nye GPU-en, uten noen form for emulering, men GPU-en kommer tilsynelatende til å ha egne moduser den bruker når den kjører PS4 og PS4 Pro-kode. Dette høres kanskje ut som en litt mindre interessant løsning enn den Microsoft har gått for med Xbox Series X, som også kommer til å oppskalere Xbox-spill fra eldre generasjoner, samt legge til HDR-støtte hos spill som før ikke hadde det.

Tempest 3D audio-teknologi

Den kanskje største avsløringen i videokonferansen var inkluderingen av et nytt system for 3D-lyd, ved navn Tempest Engine. Det er et utrolig kraftig system: PSVR kan støtte «50 ganske OK lydkilder», ifølge Cerny – og PSVR's dedikerte lydsystem og altså en av de mer avanserte systemene innen gaming akkuart nå – mens Tempest på PS5 kan støtte hundrevis av lydkilder.



Eksemplet Cerny støttet seg på var hvordan man lager regn. I dag hører man regn i spill som et enkelt lydspor, men PS5 kan teoretisk sett klare å la deg høre individuelle regndråper, plassert i lydbildet i henhold til hvor spilleren befinner seg.



«Vi endte opp med en enhet som kan takle omtrent den samme SIMD (single instruction multiple data)-ytelsen og båndbredden som alle åtte Jaguar-kjernene i PS4», sa Cerny.

(Image credit: Sony)

«Hvis man bruker de samme algoritmene som i PSVR er dette nok til å kunne ta i bruk omlag fem tusen lydkilder – men vi har selvsagt lyst til å bruke mer komplekse algoritmer, og vi trenger ikke så mange lyder.»



Best av alt er kanskje måten man kommer til å oppleve dette på – selv relativt dårlige hodetelefoner vil kunne dra nytte av innlevelsen og direksjonaliteten Sony lover her, og selskapet forplikter seg også til å støtte surroundsystemer med denne teknologien i fremtiden.

(Image credit: Sony)

Dette er altså et pågående prosjekt for Sony. For å klare å tilby nøyaktig modellering av lydposisjonering må Sony lage flere Head-Related Transfer Function-profiler (HRFT). Dette er i en metode som trenger en relativt presis oversikt over hvordan ørene dine er formet.



«Kanskje kommer du til å sende oss et bilde av øret ditt, og så kommer vi til å bruke et nevralt nett for å velge den nærmeste HRTF-profilen vi har i biblioteket vårt», sa Cerny. «Kanskje kommer du til å sende oss en video av ørene dine og hodet ditt, og så lager vi en 3D-modell av dette og fremstiller HRTF-profilen. Kanskje kommer du til å spille et slags lydspill for å fininnstille HRFT-profilen, der vi gjør små forandringer når du spiller, og nærmer oss HRFT-profilen som gir deg den beste skåren, hvilket betyr at den matcher deg best.»

«Dette er en reise vi alle kommer til å ta sammen over de neste årene. Til syvende og sist forplikter vi oss til å la alle oppleve dette neste nivået i realisme.»



Under vil du finne all informasjonen og ryktene vi har samlet om PS5 i forkant av Sonys tekniske avsløring den 18. mars.

PS5 – grunnleggende fakta

Hva er det? Sony PS5 blir neste generasjons konsoll fra Sony. Den skal erstatte

Sony PS5 blir neste generasjons konsoll fra Sony. Den skal erstatte PS4 Slim og PS4 Pro.

Når blir den lansert? «Til jul 2020», noe som betyr fra oktober til desember 2020.

«Til jul 2020», noe som betyr fra oktober til desember 2020. Hva kan jeg spille med den? Så langt er svært få spilltitler bekreftet, men du kan regne med å se alle Sonys store spillserier, i tillegg til blant andre Ghosts of Tsushima, som er under utvikling.

Så langt er svært få spilltitler bekreftet, men du kan regne med å se alle Sonys store spillserier, i tillegg til blant andre Ghosts of Tsushima, som er under utvikling. Vil PS5 støtte VR? Å ja da! Neste generasjons konsoll vil bli kompatibel med eksisterende PSVR-maskinvare, og ryktene forteller også noe om PSVR 2.

Å ja da! Neste generasjons konsoll vil bli kompatibel med eksisterende PSVR-maskinvare, og ryktene forteller også noe om PSVR 2. Hva vil PS5 koste? PS4 kostet rundt kr. 4000 da den kom i Norge. Trolig vil PS5 legge seg høyere. PS4 kostet $399 ved lansering, og ryktene antyder at PS5 kan legge seg på $499 i USA.

PS4 kostet rundt kr. 4000 da den kom i Norge. Trolig vil PS5 legge seg høyere. PS4 kostet $399 ved lansering, og ryktene antyder at PS5 kan legge seg på $499 i USA. Kan jeg spille PS4-spill på PS5? Sony hevder at man kan vente seg mye av bakoverkompatibiliteten, men dette er et område Microsoft behersker bedre.

God of War (Foto: SIE) (Image credit: SIE Santa Monica Studio)

PS5 – lanseringsdato

Sony har offisielt bekreftet at PS5 skal lanseres «ved juletider 2020», noe som skulle bety i tidsrommet oktober-desember 2020. En lekkasje har antydet at lanseringsdatoen vil bli 20. november 2020, men dette gjenstår det å bekrefte. Men tidsrommet er utvilsomt det rette, og da får man også tiden før jul til å ordne med bestilling og levering.

Med dette vil PlayStation 5 bli en direkte konkurrent til Microsofts Xbox Series X (tidligere omtalt som Xbox Project Scarlett), som skal lanseres i samme periode. Kjør duell!

PS5 – pris

Death Stranding (Image credit: Kojima Productions)

Sony har ennå ikke angitt noen pris for PS5. Dermed vet vi ikke hva den vil legge seg på. Og derfor svirrer ryktene. En lekkasje har antydet at konsollen vil lanseres i Nord-Amerika med en pris på $499.

Naturligvis må slikt tas med en klype salt. Men det ville være en positiv nyhet i dette markedet om dette var sant, ettersom det bare er hundre dollar over lanseringsprisen til PS4 og PS4 Pro. Det har også gått rykter om en pris på oppimot 1000 dollar, men dette har Sony allerede avkreftet. I Norge kostet PS4 kr. 3999,- ved lansering, og vi må nok vente oss en vesentlig høyere pris denne gangen.

Vi kan vente oss at prisen samsvarer med teknologien som brukes i konsollen, men Sony må også ta hensyn til hva konkurrentene gjør. Det er lite trolig at Microsoft vil begå den samme tabben som med forrige generasjon, da de lanserte Xbox One til en frastøtende høy pris. Sony må passe på å ikke gjøre den samme feilen ved å selge PS5 for dyrt.

PS5 – spesifikasjoner

Ghost of Tsushima (Foto: SuckerPunch)

Spesialutviklet 8-kjerners AMD-brikke (basert på tredje generasjons Ryzen-arkitektur, med Navi GPU)

SSD-lagring

Bakoverkompatibel med PS4-spill og PSVR-maskinvare

3D-lyd

Støtte for 8K-TV

Men hva vil vi finne under panseret til PS5? Vi vet ikke så veldig mye om spesifikasjonene til PlayStation 5, men her er det vi vet så langt.

Den doble AMD-pakken med hovedkort og grafikkort åpner for ray tracing, en avansert belysningsteknikk som kan bringe innlevelsen i spillene til et helt nytt nivå. Denne teknikken er lenge blitt benyttet i Hollywoods mest kostbare filmproduksjoner med mye 3D-grafikk. Med dette vil det skapes langt mer naturtro opplevelser.

Ray tracingen utføres av grafikkortet, og ikke på programvarenivå, forklarte Mark Cerny Wired: «GPU-maskinvaren har sin egen ray tracing-akselerasjon.»

Sony har bekreftet at PS5 vil støtte spill i 8K, og vi tror at AMD SmartShift kan være den hemmelige ingrediensen her.

Med 8K TV får man langt mer detaljerte teksturer, og de kan dessuten være mye større. Og da er nyheten om en spesialutviklet SSD-enhet kjærkommen. Spillene vil naturligvis bli langt mer komplekse, men de skal ikke dermed være langsommere å laste inn. Det anslås at den nye SSDen er 19 ganger raskere enn tradisjonelle SSD-lagringsmetoder. Men på grunn av hastighetsforskjellen mellom SSDen og en optisk driver, vil det være nødvendig å installere spillene.

Og ikke bare det. Ved å utnytte SSD-kraften kan utviklerne potensielt redusere intallasjonsstørrelsen til spillene – ettersom «det ikke er behov for å duplisere data som kompenserer for langsom søkehastighet på optiske drivere og HDDer».

Med SDD vil PS5 dra nytte av den forenklede datahåndteringen. Dermed kan spillerne få større kontroll over installering og avinstallering av spill. Dette gjør at spillerne kan installere (eller fjerne) utvalgte deler av spillet. I stedet for å måtte installere hele spillet, kan du for eksempel velge å bare installere enspillermodus, og vente med flerspiller til senere – eller omvendt.

Uncharted 4: A Thief's End (Foto: Naughty Dog)

De fysiske spillene til PS5 vil leveres på optiske disker på 100 GB. Disse installeres i en optisk driver som også fungerer som 4K Bly-Ray-spiller. Med neste generasjons maskinvare vil det også komme et helt nytt brukergrensesnitt.

Cerny snakket med Wired om det nye grensesnittet, og sa blant annet at «selv som det vil gå ganske fort å starte opp spill, vil vi ikke at spilleren må starte opp hele spillet hver gang de skal sjekke om det har skjedd noe nytt».

«Egne flerspillerservere vil forsyne konsollen med aktiviteter du kan henge deg på i sanntid. Enspillerspill vil gi deg informasjon om hvilke oppdrag du kan utføre og hvilke belønninger som venter om du fullfører dem. Alle disse valgene vil vises i grensesnittet. Som spiller tar du rett og slett spranget ut i hva enn du måtte ha lyst til.»

Ifølge Cerny vil også lyden vil nå en ny «gullstandard» med PS5. Takket være en ny lyd-engine som skal levere oppslukende lyd. Det gjelder særlig hvis du bruker hodetelefoner. Selv om detaljene ennå er uklare, kan du nok vente den noe som minner om opplevelsen med Dolby Atmos.

PS5, den neste generasjonen av Sonys konsoller, vil også gi bedre spillytelse i skyen, og en dramatisk «forbedret grafikkgjengivelse».

Det er i hvert fall det selskapet selv har å fortelle oss, ettersom det dukket opp som en sniktitt i en strategipresentasjon.

Marvel's Spider-Man (Insomniac Games) (Image credit: Sony)

I en uttalelse som ble sendt ut i etterkant av presentasjonen, oppga Sony at de to nøkkelordene for PlayStations fremtid er «oppslukende» og «sømløst». Den oppslukende opplevelsen «skal skapes av dramatisk forbedrede hastigheter for grafikkgjengivelse. Dette skal oppnås gjennom ytterligere forbedret datakraft og spesialutviklet, ultrarask bredbånds-SSD».

Selskapet understreket ytterligere sine planer for spilling i skyen med Playstation Now. Overraskende nok understreket de også betydningen av sin lite brukte Remote Play-funksjon, og sa at funksjonens «evolusjon» i fremtiden vil gi deg en «sømløs spillopplevelse, når du vil, hvor du vil».

Remote Play finnes allerede tilgjengelig i PS4-pakken. Med den kan du strømme et spill direkte fra konsollen til en PC, smarttelefon, nettbrett eller den håndholdte konsollen PS Vita. Men Sony sier at de fremover vil «presse de nyeste teknologiene innenfor datamaskiner, skyen og 5G» til å støtte funksjonen, noe som vil forsterke ytelsen til PlayStation Now.

Og om ikke dette skulle være nok, har Sony bekreftet at du med den «utrolig kraftige» bakoverkompatibiliteten til PS5 skal kunne spille online med PS4-brukere.

Det har også versert rykter om at PS5 kan bli bakoverkompatibel med PS3, PS2 og den første PlayStation-modellen. Dette vil innebære at spillbiblioteket vil kunne strekke seg helt tilbake til glansdagene på nittitallet.

PS5 – designet

(Image credit: Lets Go Digital)

Vi har faktisk ikke fått en offisiell sniktitt på PlayStation 5 ennå. Men hvis hvis skal tro flere av lekkasjene som er kommet, vil den neste generasjonens konsoll fra Sony få et helt annet utseende enn sine forgjengere.

Gjengivelsen ovenfor, som er formidlet av Let's Go Digital, bygger på et snikfotografi mottatt av Zone of Tech. Bildet skal vise en ekte utviklingsmodell av PS5 i dens naturlige omgivelser – kontoret til en anonym PlayStation 5-utvikler.

Hvis bildet er ekte, bekrefter det alle de tidligere ryktene og gjengivelsene av designet til selve maskinvaren til PlayStation 5. Her ser man en uvanlig, V-formet uthulning, og overdrevne mengder ventilasjon.

Men hva viser egentlig bildet oss? Her finnes det flere knapper til venstre på fronten: På/dvale, Nullstill, Utmating (til Blu-Ray-spilleren), Systeminitialisering og Nettverksinitialisering. Her finnes det også et antall lamper som viser status, med tallene 0 til 7, noe som trolig knytter seg til hvilke CPU-kjerner som er aktivert – eller som viser hvor mange kontroller som er tilkoblet.

Til høyre finnes det 5 USB-innganger (en USB 2.0 og fire som trolig er USB 3.0 – den siste utgangen er tildekket av en kabel). I tillegg er det en USB B-inngang. Den lille sirkelen over kan godt være et innebygd kamera, noe som samsvarer med den nevnte patentsøknaden.

Det ser interessant nok ut til å være gummipolstring på toppen av konsollen. Dette antyder at utviklerne oppmuntres til enten å vende på konsollen for å stressteste den, og for enkelhets skyld, eller for å kunne stable dem når det arbeides med krevende spill.

Vi har sett en viss spredning av bilder av utviklermodellen av PS5, og alle viser det samme konsolldesignet. Men disse bildene kan også benyttes i en spekulasjon om hvordan det endelige designet vil se ut når konsollen når kundene, og representerer ikke nødvendigvis det faktiske designet vi kan vente oss. Hvis vi ser på eldre utviklermodeller av PlayStation, ser vi at sluttproduktet sjelden ligner på utviklermodellen.

Utviklermodellene er spesielt designet for å være robuste, og for å holde konsollen i gang under det enorme presset utviklerne utsetter den for, slik at de kan presse sin egen yteevne til det maksimale uten å skade maskinvaren de arbeider på. På dette stadiet er den dessuten designet for å avdekke eventuelle feil før de når den utgaven av PS5 som skal ut på markedet.

Nå som Sony har mindre enn ett år på seg før lanseringen av PlayStation 5, har de likevel mer enn nok tid på seg til å skape noe som ikke virker fullt så fremmedartet.

(Image credit: TechRadar)

Selv om vi ikke helt vet hvordan PS5 blir seende ut, har Sony vist frem den offisielle logoen til konsollen på CES 2020. Den er noe så enkelt som en PS4-logo der et femtall har erstattet firetallet.

Jim Ryan, styreleder hos Sony PlayStation, kunne imidlertid i sitt hovedinnlegg ved CES friste med at «det er mye vi skal dele med dere når det gjelder PS5 i månedene som kommer. Og vi ser frem til å gi dere flere opplysninger, som for eksempel innholdet som skal demonstrere plattformen og gamingens fremtid».

PS5 vil også kunne brukse som 4K Blu-Ray-spiller - derfor har dette betydning

PS5 – kontroller

(Image credit: Japanese Patent Office/Sony)

PS5 vil leveres med sin egen kontroll, ifølge Sony. PS5-kotrollen (vi vet ennå ikke navnet på den) vil benytte haptiske tilbakemeldinger. Dette erstatter rumble-teknologien i DualShock 4. Dette er gjort for å bedre kontrollens tilbakemeldinger, og dermed øke spillerens innlevelse.

PS5-kontrollev vil også få adaptive avtrekkere, noe Sony oppgir at «skal integreres i avtrekkerknappene (L2/R2)». Med disse adaptive avtrekkerne kan programmere motstanden i dem, slik at handlingene kan simuleres mer nøyaktig.

I et intervju med Business Insider Japan (oversatt av Gematsu), uttalte SIE CEO Jim Ryan at:

«3D-lyd og støtte for haptiske tilbakemeldinger er også noe som, når man har prøvd det, vil oppleves som en overraskende stor forandring. Bare det å spille bilspillet Gran Turismo Sport med en PlayStation 5-kontroll er en helt annerledes opplevelse. Selv om spillet også fungerer godt med den forrige kontrollen, vil du ikke gå tilbake til den etter at du har opplevd detaljene i veidekket gjennom den haptiske kontrollen og spilt med de adaptive avtrekkerne.»

Og om dette ikke skulle være nok, antyder et patent at det kommer nye knapper på baksiden av PS5-kontrollen. Dette vil kanskje være noe i samme gate som Back Button Attachment, som Sony lanserte til sine eksisterende DualShock 4-kontroller.

Men hvordan blir den seende ut? I henhold til et Sony-patent til en ny kontroll, publisert av Japans patentkontor (via VGC), kan PS5-kontrollen bli temmelig lik DualShock 4, men med noen avgjørende ulikheter.

For det første later det til at den kommende PS5-kontrollen blir litt mer omfangsrik, får innebygd mikrofon, større avtrekkere, ingen lysrekke og mindre spaker. Det later også til at micro-USBen fra DualShock 4 er erstattet av en mindre USB C-utgang, som dessuten skal være plassert på toppen av kontrollen, og ikke på bunnen av den.

Bortfallet av lysrekken får oss til å stille spørsmålet om hvordan PS5 skal spore kontrollen når det gjelder PSVR og PS Camera-spill. Vanligvis gjøres dette via PS-kameraet, så vi håper at konsollen får en annen måte å spore kontrollen på uten at det går ut over kompatibiliteten. Hvis ikke Sony heller forbereder seg på å satse fullt og helt på PSVR 2. Dette virker heller ikke helt sannsynlig, ettersom Sony har lovet bakoverkompatibilitet med PVSR.

Det ser også ut til at stereoutgangen og forlengelsesutgangen på undersiden av hodetelefonene er erstattet av to større, runde utganger. Vi tror at at de fremdeles er til for tilkobling av hodetelefonene, der de to utgangene kan være til henholdsvis hodetelefon og mikrofon, noe som øker kompatibiliteten med ulike hodetelefoner. Det er også en rektangulær form som ser ut til å omslutte hodetelefonene. Denne er trolig skapt for kompatibilitet med en ladedokk. Men alt dette er spekulasjoner fra vår side.

Men uansett må du være forsiktig med «kontrollekkasjer» som disse, ettersom ryktene kan ta full fyr uten at det er noe fakta å bygge på.

Sony patenterte dessuten en kontrollfunksjon som støtter stemmekommandoer. Dette innebærer i så fall at vi vil få se mer smart integrering på PlayStation-plattformen. Dette knytter seg også til ryktene omkring en AI-basert taleassistent kalt PlayStation Assist. Den skal tydeligvis gi «spillassistanse», som for eksempel å lede deg til helsepåfyll på kartet eller minne deg på hva oppgaven din er. Dette er det samme som Google oppgir at deres Stadia-kontroll skal gjøre.

Sony PS5-kontrollen: lanseringsdato, nyheter og rykter

PS5 – hva kommer jeg til å spille?

(Image credit: Naughty Dog)

Hele PS4-biblioteket, og da snakker vi også om PSVR-spill, vil støttes av PS5. Så mye vet vi. Men nå har vi også fått høre mer om bekreftede – og ubekreftede – PS5-spill.

Nå vil ethvert førsteparts PS4-spill under utvikling, fra Ghost of Tsushima til The Last of Us 2, være åpenbare kandidater til kryssgenerasjonsoppgraderinger til PS5. Vi har også hørt rykter om en oppfølger til Horizon Zero Dawn og et nytt God of War-spill som vi antar blir å finne til den nye plattformen.

Men hva med tredjepartsspillene? Vi har fått bekreftet at Gearbox' nye spill Godfall vil komme utelukkende til PS5, og det samme gjelder det nye spillet fra Bluepoint Studios. Dessuten har Ubisoft bekreftet at Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine og Gods and Monsters alle vil komme til Xbox Series X og PlayStation 5.

Samtidig har Electronic Arts bekreftet at Battlefield 6 er underveis, og at dette blir å få til neste generasjons konsoller – noe som trolig betyr PS5.

Det er ennå usikkert hvilke spill som vil bli lansert med PS5, men vi regner med at Sonys egne spill vil havne i førersetet.

Dessuten har Sony bekreftet at PS5 vil prioritere de kostbare spillproduksjonene fremfor de rimeligere, i et forsøk på å satse på «seriøse gamere».

PS5-spill: alle spillene som er bekreftet eller ventes for PlayStation 5

Hva med en PS5 Pro?

(Image credit: Shutterstock)

Det har poppet opp et rykte som antyder at Sony vil gå rett på sak og lansere PlayStation 5 Pro samtidig som standardmodellen PS5.

Det var Wccftech som oppdaget at den meritterte japanske spilljournalisten Zenji Nishikawa hevdet dette i en ny video på sin YouTube-kanal. Selv om slike rykter ikke er kjent for å være bunnsolide, har Nishikawa tidligere vist seg å være pålitelig i sine tidligere spådommer om PS4 Pro og Switch Lite.

Ifølge Nishikawa vil PS5 koste 100-150 dollar mer enn standardkonsollen. I meldingen sies det at Sony gjør dette grepet fordi de har «erkjent interessen for en avansert modell og vil gi spillerne dette allerede helt fra starten av».