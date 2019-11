Black Friday: Beste tilbud på spillkonsoller og gaming-produkter

Slik dekker vi Black Friday og Cyber Monday (Image credit: TechRadar) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday- og Cyber Monday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram. Flere Black Friday- og Cyber Monday-tilbud:

Black Friday og Cyber Monday kan være en gyllen mulighet til å sikre seg PlayStation 4, Xbox One X eller Nintendo Switch. Vi holder deg oppdatert på laveste pris.

Julegavetips nummer 1 er selvfølgelig en spillkonsoll. PlayStation, Xbox og/eller Nintendo Switch står antakelig høyt på mange ønskelister foran julehøytiden. Black Friday og Cyber Monday kan være anledningen til å slå til, og vi skal holde deg oppdatert på de viktigste spillkonsollenes laveste pris igjennom Black Week.

Hvilken skal du velge? Les våre tester av konsollene:

Det faktum at PlayStation 5 og neste generasjons Xbox er bekreftet lansert før jul neste år, fører også til at dagens konsoller får noen ekstra store avslag i år.

Det som kan være vanskelig når man skal velge mellom ulike tilbud, er at mange konsoller selges som pakkeløsninger – altså med et spill eller noe annet i tillegg. Her er det viktig å ikke la seg lure til å kjøpe ekstra spill man ikke er interessert i, men slike pakker kan samtidig også representere de beste tilbudene hvis det er snakk om spill du faktisk vil ha.

I tillegg til konsolltilbud følger vi også nøye med på alt annet gaming-utstyr. Vi vet at interessen for gaming er viltvoksende, og nødvendig utstyr for å dra i land seieren er selvfølgelig noe enhver ivrig gamer enten tar seg råd til eller ønsker seg til jul.

Det kan altså være nyttig med litt veiledning i jungelen av tilbud, og det er nettopp det vi skal gi deg på denne siden.

Her er de beste gaming-tilbudene:

Spillkonsoller

PlayStation VR | 3199,– 2249,– | 30 % | Komplett

Denne pakken inneholder det du trenger for å komme i gang med VR på PlayStation, inkludert kamera og spillet VR Worlds. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

PS4-kontroller | 599,– 369,– | 38 % | Komplett

Har den gamle kontrolleren din fått så mye juling at den ikke fungerer lenger? Da har du muligheten til å skaffe deg en nye her til en kraftig redusert pris. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Sony DualShock 4 V2 + Fortnite | 549,– 399,– | 36 % | Dustin

Den nye versjonen av DualShock 4 (altså, V2) er ikke så ofte på salg, og nå får man også med eksklusivt innhold til Fortnite om man rasker med seg en ekstra kontroll på tilbud. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Sony Playstation 4 Pro | 4039,– 3290,– | 18 % | Dustin

Dustin klinker til med foreløpig billigst pris på Sony PlayStation 4 Pro under Black Friday. Dette er siste utgave av PS før PS5 lanseres til neste år. Kommer med 1 TB lagringsplass. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Xbox One S All-Digital Edition | 2390,– 999,– | 58 % | Elkjøp

En stort billigere inngangsbillett til moderne konsollspilling skal det godt gjøres å finne, og her får du til og med tre spill inkludert. Bare husk at dette er den heldigitale utgaven av Xbox One, og at alle spill må kjøpes digitalt. Har kan du altså ikke bruke fysiske spill i det hele tatt.Se tilbud

Xbox One S + ekstra kontroller | 2989,– 1890,– | 37 % | Elkjøp

Konsollpakker med spill inkludert gir deg ofte mye for pengene, men det er verdt å huske på at en ekstra kontroller også koster 500-600 kroner. Dette er pakken for deg som liker å spille sammen med andre foran samme TV. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Spill

PlayStation Plus 12 måneder | 375– 219,– | 30 % | Elkjøp

Dette verdikortet gir det tilgang til PlayStation Plus i 12 måneder. Legg merke til at den oppgitte førprisen er Elkjøps egen, og at dette abonnementet egentlig koster ca. 550 kroner direkte fra Sony. Her er det altså mye å spare! Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Xbox Game Pass Ultimate 3 måneder | 375– 219,– | 42 % | Elkjøp

Dette verdikortet gir deg tilgang til Xbox Game Pass Ultimate i tre måneder til en kraftig rabattert pris. Tjenesten gir deg fri tilgang til over 100 spill så lenge du abonnementer, og Xbox live Gold er også inkludert. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

FIFA 20 (PS4) | 545,– 329,– | 40 % | Elkjøp

FIFA-serien trenger ingen introduksjon, og det siste spillet i rekken har fått mye skryt for å være mer enn bare den årlige oppdateringen. Tilbudet gjelder også Xbox og Switch-versjonene. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Gaming-PC

Razer Blade Pro 17 | 32.990,– 26.990,– | 18 % | Proshop

Razer Blade Pro 17 er en fullblods gaming-laptop med et imponerende slankt design, og den leverer ytelse nok til å drive alt som finnes av nye spill. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

MSI GL65 | 12990,– 10990,– | 15 % | Dustin home

Gaming-laptop med lassevis av krutt. Intel Core i5-prosessor av niende generasjon, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti og en SSD på 512 GB. Skjermen, tilpasset gaming, måler 15,6". Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Gaming-stoler

NobleChairs Hero | 4290,– 2890,– | 43 % | Komplett

Er du ute etter en skikkelig kvalitetsstol til gaming, så vil dette være et godt tilbud for deg. Her får du masse justeringsmuligheter, og integrert justertbar korsryggstøtte. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Gaming-headset

Steelseries Arctis Pro | 2790,– 1495,– | 46 % | Elkjøp

Bli en ekte proff med SteelSeries Arctis Pro trådløse gaming-headset. Med DTS Headphone:X 2.0 virtuell kan du fullstendig fordype deg i spillet og lokalisere fiender innen en radius på 360 grader med høy presisjon. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Corsair HS60 | 699,– 399,– | 43 % | Komplett

Dette er et relativt rimelig gaming-headset selv til fullpris, og med et slikt avslag får du mye for pengene, inkludert virtuell 7.1 surround-lyd og store 50-mm høyttalerelementer. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Steelseries Arctis Pro | 2790,– 1495,– | 46 % | Elkjøp

Bli en ekte proff med SteelSeries Arctis Pro trådløse gaming-headset. Med DTS Headphone:X 2.0 virtuell kan du fullstendig fordype deg i spillet og lokalisere fiender innen en radius på 360 grader med høy presisjon. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Logitech G933 Artemis Spectrum | 1495,– 899,– | 40 % | Elkjøp

Det trådløse gaming-headsettet Logitech G933 Artemis Spectrum lar deg utforske spillmiljøet i 7.1 Dolby surroundlyd. Skreddersy belysningen slik at det passer din spillestil. Millioner av farger å velge mellom! Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Tastatur

Logitech G513 spilltastatur | 1489,– 777,– | 40 % | Elkjøp

Logitech G513 spilltastatur med Romer-G mekaniske brytere er det ideelle våpenet når hvert sekund er avgjørende. Den taktile feedbacken lar deg føle hver bevegelse ut i fingertuppene. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Mus

PC-komponenter

Monitor

Gaming-router

Utløpte tilbud

Samsung LU32J | 3790,– 2690,– | 29 % | Dustin

Rimelig 4K-skjerm fra Samsung med støtte for AMD FreeSync og 4 ms responstid. Skjermen baserer seg på et VA-panel, så kontrasten er på hele 3000:1. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

AMD Ryzen 7 3800X | 4513,– 3849,– | 15 % | Dustin

Dette er prosessorserien alle har ventet på at skal komme på tilbud. De nye Ryzen-CPU-ene basert på Zen 2-arkitekturen knuser Intel på flerkjerneytelse og henger ikke langt bak på énkjerneytelse. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 OC | 8490,– 6074,– | 29 % | Elkjøp

Øk kraften til din gaming-PC med Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 OC grafikkort, og nyt fotorealistisk raytracing i spill og VR-miljøer. Kortet har 8 GB GDDR6 RAM, tre Axial-Tech-vifter og Aura Sync RGB-belysning. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Logitech G502 Hero SE | 749,– 449,– | 40 % | Komplett

Dette er en oppgradert utgave av den populære G502-modellen, og vår test kaller den nye HERO-sensoren feilfri i tillegg til at utvalget av knapper og muligheten for å justere vekt trekkes frem som andre fordeler. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

HyperX Pulsefire FPS Pro RGB | 499,– 299,– | 40 % | Komplett

Pixart 3389-sensoren gir flytende, responsiv sporing. Ergonomisk designet for å sitte godt i hånden din med teksturerte sidegrep. Programmer hver knapp som du ønsker. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Lenovo Y740 | 21.490,– 16.490,– | 23 % | Komplett

Dette er en sprek gaming-laptop med 9. generasjons Intel-prosessor, 16 GB RAM og RTX 2070-grafikk, og her skulle du ikke få noe som helst problem med å kjøre de nyeste spillene på markedet med høye innstillinger. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.