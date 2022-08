PlayStation VR 2: Spesifikasjoner, egenskaper og alt du trenger å vite om PSVR 2

PSVR 2 er den neste generasjonen av Sonys VR-sett. Det vil utelukkende kunne fungere med PS5 (opens in new tab). Formelt ble det avduket allerede i 2021, og siden dette har vi gradvis fått små drypp om det vi har i vente.

PSVR 2 følger i fotsporene til originalversjonen PlayStation VR (opens in new tab) , som ble lansert i 2016 for PS4 (opens in new tab). PlayStation VR 2 ventes å bli lansert for PS5 mot slutten av 2022. Men problemer med forsyningslinjene kan like gjerne forskyve lanseringen til 2023.

Uansett har 2022 allerede gitt oss en hel del nytt om PSVR 2. Et innlegg på PlayStation Blog (opens in new tab) avslørte det offisielle navnet til headsettet – altså PlayStation VR2 – sammen med det offisielle navnet til den nye VR-kontrolleren, nemlig PlayStation VR2 Sense.

Denne trenden fortsatte under teknologimessen CES 2022 (opens in new tab), der enda et innlegg på PlayStation Blog avslørte designet til headsettet (du finner detaljene nedenfor). Det er temmelig likt originalutgaven, men med nye egenskaper vil det bli langt mer behagelig å ha på seg over tid.

Sony hevder at PSVR 2 vil løfte VR-gaming til «et helt nytt nivå» og at dette headsettet har dramatisk forbedrede spesifikasjoner. Disse skal sikre «en større grad av tilstedeværelse», slik at spillerne kan «leve seg inn i spillenes verdener som aldri før».

Ved hjelp av headsettets nye teknologi i samspill med PlayStation VR2 Sense-kontrollerens haptiske tilbakemeldinger og adaptive avtrekkere skal man oppleve «et økt nivå av sansing, ulikt noe annet», sier Sony. Det lyder veldig lovende, for å si det mildt.

Nedenfor har vi samlet alt vi så langt vet om det kommende VR-headsettet fra Sony. Det inkluderer blant annet hvordan VR-headsettet ser ut, hvilke nye spill vi ser frem til å spill, en oppsummering av PSVR 2-spesifikasjonene som er sluppet så langt og hvilke funksjoner vi kan vente oss.

Rett på sak

PSVR (Foto: Sony) (Image credit: Sony)

Hva er det? Neste generasjon av PlayStation VR

Neste generasjon av PlayStation VR Når kommer den? Det vet vi ikke ennå. Kanskje sent i 2022 eller enda senere

Det vet vi ikke ennå. Kanskje sent i 2022 eller enda senere Hva vil den koste? Det er usikkert, men kanskje omtrent på nivå med lanseringsprisen til PSVR, som lå på rundt 3800 kroner

PSVR 2: Maskinvare

(Image credit: Sony)

Sonys andre PSVR-headsett lover et saftig sprang fremover fra originalutgaven PlayStation VR (opens in new tab). Ikke bare vil PSVR 2 dra fordel av de kraftigere komponentene i PS5 (opens in new tab), men den får også skjermer med langt høyere oppløsning til hvert øye. Det er også bekreftet at det blir høyere oppdateringsfrekvens, bredere synsfelt og forbedret sporing og signalinngang.

Rykter om spesifikasjonene til PSVR 2 (opens in new tab) har tidligere antydet at headsettet vil ha en OLED-skjerm med en samlet oppløsning på 4000 x 204o piksler, noe som gir 2000 x 2040 for hvert øye, som igjen er marginalt mer enn Oculus Quest 2 (opens in new tab). Det verserte også rykter om et synsfelt på 110 grader og «styrket rendering (opens in new tab)» (som gjør bruk av blikksporing slik at bare deler av bildet renderes), samt sensoriske egenskaper i selve headsettet.

Sony har senere bekreftet at PSVR 2 faktisk får 4K HDR, et synsfelt på 110 grader, «styrket rendering» og bildefrekvenser på 90/120 Hz. PSVR 2 byr også på sporing innenfra og ut, noe som innebærer at den vil spore deg og kontrolleren gjennom kameraer som er innfelt i headsettet. Begevelsene dine og retningen du ser i vil speiles i spillet, uten behov for et eksternt kamera.

De nye sensoriske egenskapene til PSVR 2 kombinerer øyesporing, headset-feedback, 3D-lyd samt PSVR 2-kontrolleren for å skape en dypere innlevelse. En innebygget motor i headsettet gir et ekstra taktilt element, som kan gjengi spillerens puls i opphetede situasjoner, eller følelsen av objekter som suser forbi spillerens hode.

Særlig øyesporingen vil være et gledelig tilskudd for VR-entusiaster, ettersom PSVR 2 kan spore øyebevegelsene dine. Når du ser i en bestemt retning, vil headsettet omarbeide spillkarakterens omgivelser. Dette skal gi en mer naturlig og intuitiv opplevelse.

Men denne teknologien kan også bidra til vesentlige forsinkelser og en stiv pris. Tidligere er det meldt om at Sony ikke har fullført en avtale med Tobii AS (opens in new tab), produsenten av det øyesporende kameraet Sony benytter i PSVR 2. Tobiis kameraer er kraftige saker, og de koster flesk. Deres Eye Tracker 5 selges for 230 USD, mens originalversjonen av PSVR hadde en lanseringspris i USA på 399 $ – uten øyesporing.

Når du også tar med 4K HDR OLED-skjerm, en maksimal oppdateringsfrekvens på 120 Hz, forbedrede kontroller i beregningen, vil Sonys nye headset kunne bli temmelig dyrt. Det er også verdt å merke seg at PSVR 2-headsettet ikke er trådløst. Men det krever bare én kabel mellom headsettet og konsollen.

PSVR 2: Lanseringsdato

(Image credit: Sony)

Vi vet ikke når PSVR 2 vil bli lansert. Vi har heller ikke fått noen offisiell lanseringsdato fra Sony. November-desember 2022 virker ganske sannsynlig, og dette anslaget støttes av rykter som er gjengitt i en rapport fra Bloomberg (opens in new tab).

Med tanke på at Sony har slitt med å få av gårde nok PS5-konsoller til å dekke etterpørselen, kan det godt tenkes at lanseringen av PSVR 2 trekker ut til etter 2022, slik at produksjonen kan konsentreres om konsollen. Det kan gi Sony mer tid til å utvide den potensielle spillerbasen til PSVR 2 (ettersom det nye headsettet utelukkende vil fungere med Sonys nyeste konsoll) gjennom å sørge for at flere brukere faktisk har konsollen.

Det er altså gode grunner til å tro på en lansering i 2023 i stedet. I april 2022 hevdet en analytiker at PSVR 2 snart var klar for masseproduksjon med sikte på en lansering tidlig i 2023. Da han kommenterte i en tråd på Twitter, sa TF International Securities-analytikeren Ming Chi-Kuo at PSVR 2 vil settes i masseproduksjon senere i år (opens in new tab).

I et innlegg på PlayStation Blog (opens in new tab) antydes det at PSVR 2 vil bli lansert i 2023. I en omtale av spillet The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2, et spill som skal komme for PSVR og PSVR 2, står det at «The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution er planlagt å slippes for PSVR sent i 2022 og PS VR2 i 2023.» Hvis PSVR 2 faktisk skulle komme i år, ville nok spillet ha vært satt opp for lansering på begge plattformene samtidig.

PSVR 2: Pris

(Image credit: Sony)

For øyeblikket vet vi ikke hva PSVR vil koste. Men vi kan ta en titt på andre VR-headset for å få et inntrykk av hva man kan vente å måtte betale for den kommende enheten.

Den nåværende startpakken til PlayStation VR selges for øyeblikket for rundt 2600 kroner. Det er langt billigere enn Oculus Quest 2, der 128 GB-utgaven selges for i overkant av 5000 kroner. Men startpakken til PSVR kostet opprinnelig rundt 3800 kroner ved lansering, og den er blitt flere år gammel.

En høy pris kan rettferdiggjøres av den avanserte teknologien Sony tar i bruk i den nye modellen. Til sammenligning koster et «førsteklasses» VR-headset av typen HTC Vive Pro (opens in new tab) fra rundt 8500 kroner i det norske markedet.

Vi tror Sony sikter seg inn et sted mot den opprinnelige og den nåværende prisen på PSVR. Men de kan bli bundet opp av prisen for komponentene. Som nevnt fikk man ikke øyesporing med originalversjonen, og komponentene dette krever er ikke billige.

PSVR 2: Kontrollere

(Image credit: Sony)

De kommende PSVR 2-kontrollerne får vesentlig bedre ytelse og design (opens in new tab). Vi har fått vite at Sonys neste VR-tilbehør har fått navnet PlayStation VR2 Sense.

De nye kontrollerne skroter det klassiske PS Move-deignet fra originalversjonen av PSVR. I stedet tar disse en mer typisk tilnærming, slik man kjenner den fra andre moderne VR-kontrollere, som Touch-konstrollerne til Oculus Quest 2.

PSVR 2 får køllelignende håndtak innfattet i plast. De gjør dessuten bruk av av de samme adaptive avtrekkeregenskapene man finner på styreflatene til PS5-kontrollerne DualSense. Dette gjør det mulig å skjelne ulike spenninger mens man spiller.

De får også haptisk feedback og berøringsdeteksjon, slik at spillet vet hvor du hviler fingrene uten at du må trykke på en knapp. Hideaki Nishino, leder for plattformplanlegging og -håndtering hos PlayStation, uttalte i PlayStation Blog (opens in new tab) at du med disse funksjonene vil kunne «gjøre mer naturlige gester med hendene mens du spiller».

PSVR 2: Spesifikasjoner

Sony avslørte de fullstendige spesifikasjonene for PSVR 2 under CES 2022 (opens in new tab). Her er en oppsummering av Sonys spesifikasjoner til PSVR 2:

PSVR 2 specs Skjermteknologi OLED Panelopløsning 2000 x 2040 per øye Penelets oppdateringsfrekvens 90 Hz, 120 Hz Linseavstand Justerbar Synsfelt Omtrent 110 grader Sensorer Bevegelsdessensor med seksaksers system for bevegelsesdeteksjon (treaksers gyroskop, treaksers akselerometer) Kameraer Fire kameraer for sporing av headset og kontrollere, IR-kameraer til øyesporing Feedback Vibrasjon i headsettet Kommunikasjon med PS5 USB Type-C Lyd Inngang: Innebygget mikrofon, utgang: Stereo hodetelefonplugg Vekt 600 gram

Sony har laget en lufteåpning i PSVR 2 for å gjøre bruken av headsettet mer behagelig.

«Et av områdene jeg først ønsket å rette oppmerksomheten mot, var tanken om å skape en lufteåpning i headsettet, slik at luften slipper ut – noe som minner i åpningene i PS5 som sikrer luftstrømmen», skrev senior art director Yujin Morisawa i et blogginnlegg (opens in new tab). «Ingeniørene våre kom med denne ideen, som er en god måte å skape ventilasjon på, slik at det ikke dugger på linsen mens spillerne er oppslukt av VR-spillene.»

PSVR 2 er også litt lettere enn forgjengeren, takket være en slankere utforming. Begge disse egenskapene skulle bidra til at PSVR 2 bli mer behagelig å bruke over tid.

PSVR 2: Spill

(Image credit: Sony)

Vi er fortsatt et stykke unna lanseringen av det nye headsettet, så det er nok ikke så overraskende at vi foreløpig bare har fått høre om en håndfull bekreftede spill til PSVR 2 (opens in new tab). Da Sony offisielt avslørte navnet PlayStation VR2 i januar 2022, vi vi en sniktitt på Horizon Call of the Mountain (opens in new tab) fra Guerrilla og Firesprite, men ikke fra noen andre spill

Etter dette har vi fått langt bedre innsikt i hva vi kan vente oss. Sony har bekreftet at flere enn 20 spill blir klare for PSVR 2 ved lansering (opens in new tab), med en god blanding av egne spill og tredjepartsproduksjoner. Under konferansen State of Play i juni 2022 (opens in new tab) ble det avslørt en rekke titler – blant annet noen tungvektere fra tredjepartsutviklere.

Her er den fullstendige listen over alle spillene som er bekreftet så langt:

Among Us VR

Firmament

Horizon Call of the Mountain

Jurassic Park game from Coatsink

Low-Fi

No Man's Sky

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Runner

Samurai Slaughter House

Sim Kayak VR: Mirage

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Unannounced game from First Contact Entertainment

Unannounced game from nDreams

PSVR 2: Nyheter og rykter

(Image credit: Sony)

State of Play avslører fire nye PSVR 2-spill

Sonys State of Play (opens in new tab)-konferanse var en godbit for VR-entusiaster. Her ble det avslørt fire nye spill til PSVR 2. I tillegg til at vi fikk en sniktitt på spillopplevelsen i Horizon Call of the Mountain, er de øvrige bekreftede spillene Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, No Man's Sky og The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution.Vi håper du liker zombier.

Epic avslører Unreal Engine 5-prosjekter for PSVR 2

Under arrangementet 'The State of Unreal (opens in new tab)' i 2022 avslørte Epic Games at flere av deres spill til Sonys kommende VR-enhet gjør bruk av Unreal Engine 5. Selv om vi ikke vet hvilke spill det er snakk om, er velrenommerte VR-utviklere som nDreams blant studioene som støtter den nye spillmotoren.

PSVR 2 kan snart settes i masseproduksjon

Sonys neste virtual reality-headset, som kanskje blir lansert i 2022, kan snart gå inn i masseproduksjonsfasen i Kina. Maskinvareanalytikeren Brad Lynch fanget opp at en treffsikker kinesisk analytiker av forsyningslinjer delte nyheten om at produsenten Goertek vil lede produksjonen av PSVR 2-headsettene, og at masseproduksjonen snart kan igangsettes.

PSVR 2 kan bli bakoverkompatibe

En lekkasje fra ResetEra (opens in new tab) antyder at PSVR 2-headsettet vil få tilgang til et stort spillbibliotek, takket være bakoverkompatibilitet (opens in new tab) – slik at brukerne også kan spille alle de eksisterende spillene på det nye utstyret.

Vi må ta alle påstander med en klype salt, men vi hadde ærlig talt blitt overrasket om PSVR 2 ikke blir bakoverkompatibel. Ellers ville spillerne gå glipp av noen av de beste VR-spillene (opens in new tab) og hatt et slunkent bibliotek når det nye systemet lanseres.

Vil Sony gjøre fremstøt mot sosial VR?

En varemerkesøknad (opens in new tab) som ble sendt inn i juni 2021 antyder at Sony vurderer å gjeninnføre sin PlayStation Home-tjeneste. Dette var et mislykket sosialt møtested for PlayStation 3.

PlayStation Home var delvis et skravlerom og delvis en Sims-aktig design-app. Det ble skrotet i 2015. Men Sony hinter om at det kan gjenoppstå. I en tid der det er utviklet møtesteder i VR, vil det ikke overraske oss om dette vil spille en viktig rolle i Sonys tilnærming til sosial gaming og den virtuelle virkelighetens fremtid.

(Image credit: Future)

PSVR 2 kan te et skritt bort fra VR-eksklusive spill

Ifølge en melding fra YouTube-kanalen PSVR Without Parole (opens in new tab) kan PSVR 2-spillene utgjøre en overgang fra VR-eksklusive spilltitler (opens in new tab). Sony vil kanskje heller konsentrere seg om «hybride» titler man kan spille både med og uten VR-headset.

I Det utdypes med at PSVR 2-kompatible spill kan få to versjoner: Den mer tradisjonelle, TV-baserte opplevelsen i tillegg til en versjon som fungerer med VR. Dette vil innebære at spillerne slipper å laste ned to versjoner av spillet. Da kan de velge den varianten som passer dem best.

Patent for reduksjon av bevegelsessyke

Et patent som ble registrert i 2019 og publisert på WIPO i 2020 peker mot at Sony jobber med å redusere bevegelsessyke i det som kan være PSVR 2. Patentet beskrives som «Et reduksjonssystem for bevegelsessyke, en hodemontert skjerm, en metode for reduksjon av bevegelsessyke og et program det er mulig å redusere bevegelsessyke med».

Etter oppdagelsen av at mye av bevegelsessyken knyttet til VR forårsakes av «en foskjell mellom bevegelsen til betrakteren og brukerens følelse når et bevegelig bilde som vises fra betrakters synspunkt vises på skjermen», foreslår patentet et potensiell løsning som ser ut til å omfatte vibrasjoner eller pulseringer.

Det overordnede målet ser ut til å være å skape en større enhet mellom det spilleren ser i PSVR-headsettet og det de føler utenfor det. Patenter er aldri en garanti om et ferdig produkt, men dette kan uansett gi oss et innblikk i hva Sony tar sikte på å løse med fremtidige utgaver av PSVR-enheten.

Gode nyheter for brillebrukere?

Ifølge et publisert patent (opens in new tab) (snappet opp av Upload VR (opens in new tab)), jobber Sony med «reseptbelagte briller med bliksporing og elektro-optiske signaler til en HMD».

Disse sony-utviklede brillene vil i så fall spesialdesignes for bæreren. Blikket skal kunne sporas i VR-headsettet via en sensor. Med andre ord vil bebrillede individer enklere kunne bruke VR. Vi venter oss ikke at disse brillene blir billige, men ettersom det utvikles programvare til sporing av blikket, får vi nok oppleve dette i PSVR 2.