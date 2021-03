Panasonics nye OLED-TV-er er langt mer imponerende enn forventet

Panasonic avslørte i dag resten av sitt OLED-sortiment i 2021, og blant de nye modellen finner vi en del bemerkelsesverdige forandringer kontra forgjengerne.



Rent bortsett fra JZ2000, OLED-flaggskipet vi stiftet bekjentskap med under CES 2021, har Panasonic nå vist frem tre rimeligere modeller: JZ1500, JZ1000 og JZ980.



JZ1500 og JZ1000 rører i gryta ved å ha det samme skreddersydde OLED-panelet som normalt sett er forbeholdt flaggskip-modellen, noe som vil si bedre lysstyrke, både når det gjelder i snitt og maksimalverdi, samt en mer imponerende HDR-opplevelse.



Dette er en forbausende imponerende teknologi, gitt at panelene altså sitter i rimeligere modeller. Vi er derfor spente på om de nye modellene blir dyrere enn tidligere forventet – men det lover bra for alle som er ute etter utrolig bildekvalitet, men som ikke ønsker å betale for alle ekstrafunksjonene i JZ2000, selv om det skulle innbære at man får litt færre valgmuligheter når det gjelder lydutganger og litt mindre imponerende høyttalere.

JZ980, på sin side, er oppfølgeren til fjorårets HZ980, hvilket representerte en introduksjon av en billigmodell i OLED-markedet som hoppet bukk over det dreibare stativet og den bedre bildeprosesseringen som er å finne i de dyrere apparatene, slik at kostnaden legger seg mer på linje med LG CX og Sony A8H.



Et sentralt punkt er at alle de tre nye modellene vil få 48-tommersvarianter, basert på det LG-produserte OLED-panelet som ble introdusert i fjor. Dette tyder på at 2021 virkelig er året der markedet for mindre OLED-skjermer skyter fart. JZ1500, JZ1000 og JZ980 kan også fås i størrelsene 55 og 65 tommer, mens flaggskipet JZ2000 kun vil være å finne i de to sistnevnte størrelsene.

Tar steget opp med billigmodeller

Panasonic planlegger også en avsløring av sine nye LCD-toppmodeller, JX940, JX850 og JX800.



Panasonic har god fartstid når det gjelder LCD-modeller i midtsjiktet, særlig når det gjelder støtte for ulike formater, noe vi også ser i 2021-modellene. Man kan kose seg med Dolby Vision, HDR10+ og HLG HDR, som alle støttes helt ned til JX800. Lydformatet Dolby Atmos støttes ned til JX850 og Game Mode Extreme ned til JX940.



Game Mode Extreme er Panasonics egne gamingmodus-variant som inkluderer funksjoner som reduksjon av forsinkelse, samt fjerning av såkalt tearing. Dette gjøres via AMD FreeSync Premium, og forsikrer at oppdateringsfrekvensen til TV-en matcher antall FPS man får ut av konsollen eller PC-en man bruker. Alle Panasonics 2021-TV-er, ned til JX940, har to HDMI 2.1-innganger, noe som vil si at man kan ta i bruk UHD/4K ved 120 Hz fra konsoller, mens VRR (Variable Refresh Rate) vil holde forsinkelsen ved 60 Hz nede i bare 2,5 ms, noe som er en stor forbedring kontra fjorårets modeller, som klarte 8 ms.



En oppdatering som skal komme senere i 2021 vil tilby full VRR-støtte i 120 Hz også, og Panasonic forteller oss at støtte for VRR i 4K også vil annonseres om ikke så lenge.



JX800 er en modell det er verdt å holde øye med, siden det er snakk om etterfølgeren til den fantastiske midtsjiktsmodellen HX800. Dog, det er nok ikke alle som kommer til å være fornøyd med at den nye modellen introduserer Android TV-plattformen. Panasonic pleier å ta til takke med det strømlinjeformede (og ganske spartanske) MyHomeScreen-brukergrensesnittet, men det later til at de mer rimelige modellene, som JX800, nå søker mot et litt mer vanlig OS.



Alle de nye 2021-modellene i Panasonics OLED-sortiment forventes lansert i juni, mens LCD-modellene skal ut døra noe tidligere, i mai.