OnePlus 9T er kansellert, men OnePlus 10 vil få et helt nytt operativsystem

Venter du fortsatt på at OnePlus 9T skal komme ut i år? Administrerende direktør i OnePlus, Pete Lau, har bekreftet at selskapet ikke kommer til å introdusere et nytt T-produkt senere i 2021.



I et pressetreff, der TechRadar var til stede, sa Lau: «Vi kommer til å lansere et nytt produkt, men i år kommer vi ikke til å lansere et T-serieprodukt.»



Det er uklart hvilket produkt Lau refererer til, men det kan være at dette er snakk om en ny variant i Nord-serien, eller OnePlus 9 RT (som det har versert rykter om), som skal være en T-versjon av midtsjiktserien OnePlus 9R, en telefon som ikke så dagens lys i mange verdensdeler.

Dette betyr antakeligvis at du pent må nødt til å vente til OnePlus 10 om du ønsker deg en ny flaggskipmodell fra selskapet, og denne telefonen ventes ikke på markedet før tidlig i 2022.



Denne nyheten har dukket opp hist og her med basis i forskjellige kilder, men dette er første gangen vi hører informasjonen direkte fra OnePlus.



Ofte introduserer OnePlus en flaggskipmodell på slutten av året, og så følger en forbedret modell – kjent som T-serien – omlag seks måneder senere.



Eksempelvis ble OnePlus 8 avslørt april 2020, etterfulgt av OnePlus 8T i oktober samme år.

Programvareforandringer for OnePlus

Laus uttalelser ble servert rundt samme tid selskapet annonserte at de er i ferd med å slå seg sammen med Oppo, en annen kjent kinesisk smarttelefonprodusent.



OnePlus og Oppo har nå erklært at de kommer også kommer til å slå sammen kodebasen på tvers av selskaper, og at OxygenOS kommer til å slås sammen med ColorOS. Det betyr at du kommer til å stifte bekjentskap med den nye programvaren (som per nå ikke har fått noe navn) i fremtidige OnePlus- og Oppo-telefoner.



Lau sa også, i et blogginnlegg, at «[...] Ved å kombinere våre programvareressurser, slik at vi fokuserer på ett enhetlig og oppgradert operativsystem for både OnePlus- og Oppo-enheter globalt, vil vi kombinere styrkene hos begge inn i ett, enda kraftigere OS: Den raske og smidige, lastfrie, opplevelsen i OxygenOS og det stabile og funksjonsrike i ColorOS.»

Selskapet har også bekreftet at 2022-flaggskipet – som antakeligvis, selv om det ikke er bekreftet, kommer til å hete OnePlus 10 – kommer til å bli det første produktet fra selskapet som får den nye programvaren.



Etter hvert vil selskapets nye programvare komme til eksisterende enheter, fra OnePlus 8 og oppover, via oppdateringer. Vi har ennå ikke hørt noe om hvilke Oppo-produkter som får det nye OS-et, men vi er lutter øre, og oppdaterer artiklene fortløpende om vi får nyss om ferskere informasjon.

Kommentar: Hvorfor venter OnePlus med lanseringen av nye modeller?

OnePlus 9 (Image credit: Future)

Den globale brikkemangelen er antakeligvis synderen som står bak OnePlus' avgjørelse om å hoppe bukk over lanseringen av en ny smarttelefon på tampen av 2021.



Samsung, på sin side, lanserte ikke Galaxy Note 21, av lignende årsaker, og selv om Lau ikke sa noe spesifikt om hvorfor T-modellen uteblir, så regner vi med at grunnlaget for avgjørelsene i industrien sammenfaller.



En tilleggsfaktor er at både OnePlus 9 og OnePlus 9 Pro fortsatt er knakende gode telefoner. Sistnevnte befinner seg ganske så høyt på vår liste over de beste smarttelefonene på markedet, så det er ikke sikkert at selskapet ser noen stor grunn til å introdusere OnePlus 9T akkurat nå.



I tillegg har OnePlus i det siste begynt å fokusere mer på andre områder, som midtsjiktsmodeller og sammenslåingen med Oppo, så det kan være at den sedvanlige lanseringstimingen til selskapet får en aldri så liten kilevink.