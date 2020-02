OnePlus 8 kan bli vanntett

Vi har hørt mye om OnePlus 8 gjennom diverse rykter og lekkasjer de siste månedene, men nå har en av de største lekkasjene hittil dukket opp og avslørt de komplette spesifikasjonene til OnePlus 8, 8 Pro og 8 Lite.

Men før vi tar for oss dem, må vi ta med noe som kan være enda mer interessant for mange – nemlig at de nye telefonene kan bli vanntette.

En tweet fra @MaxJmb, en kjent rykteformidler, viser nemlig omrisset til en telefon som minner mye om designet vi venter å se at OnePlus 8 skal få, sammen med orden «vann». Det skal sies kilden ikke spesifikt bekreftet at det dreier seg om OnePlus 8, men kontoen har samtidig også retweetet en artikkel der det spekuleres at dette er telefonen det siktes til, så det virker sannsynlig at det er snakk om OnePlus 8 eller eventuelt OnePlus 8 Pro.

Lekkasjen sier ikke noe om nøyaktig hva slags mostandsdyktighet mot vann vi kan vente oss, men vi antar deg må bli IP68, i og med at dette er standarden for de fleste andre toppmodeller nå om dagen. Dette betyr i tilfelle at den vil tåle å være under 2 meter vann i opptil 30 minutter.

Så kommer vi til den komplette spesifikajonslisten som har lekket, men her må vi ta forbehold om at kilden, som er nettbutikken Giztop, ikke har noe å vise til når det gjelder å være en pålitelig kilde. Det er mulig de har innsideinformasjon, men det er like sannsynlig at de bare baserer seg på tidligere lekkasjer eller finner på ting.

Uansett hevdes det at OnePlus 8 får en AMOLED-skjerm på 6,55 tommer med FHD+-format 90 Hz oppfriskningsrate, Snapdragon 865-prosessor og 6, 8 eller 12 GB RAM. Den skal også ha kameraer på 48, 16 og 2 MP, mens frontkameraet skal være på 32 MP. Lagringsvalgene skal være på 128 eller 256 GB, batteriet skal være på 4000 mAh, og den skal få 30W hurtiglading.

OnePlus 8 Pro skal på sin side få AMOLED-skjerm på 6,5 tommer med FHD+-oppløsning og 120 Hz oppfriskningsrate, Snapdragon 865-brikkesett, kameraer på 60, 16 og 13 MP bak og 32 MP foran, 8 eller 12 GB RAM 128 eller 256 GB lagring, 4500 mAh batteri og 50W hurtiglading.

Til slutt kommer vi til OnePlus 8 Lite som sies å ha 6,4 tommer AMOLED-skjerm med 90 Hz oppfriskningsrate, MediaTek Dimensity 1000-brikkesett, 48 MP, 16 MP og 12 MP-kameraer bak og 16 MP foran, 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, 4000 mAh batteri og 30 W hurtiglading.

Vi må igjen understreke at vi ikke uten videre kan ta dette for god fisk, ikke minst fordi enkelte av spesifikasjonene virker merkelige, som at det påstås at OnePlus 8 Pro får FHD+-oppløsning og at Lite-modellen får bedre hovedkamera enn standardmodellen.

De nye OnePlus-telefonene er ventet lansert i mai, så en offisiell bekreftelse på alt dette er ikke så altfor langt unna.

Kilde: BGR og PhoneArena