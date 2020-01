OnePlus 8 Pro-lekkasje viser teknologi som kan slå Samsung Galaxy S20

OnePlus 8 Pro kan i motsetning til OnePlus 7T Pro (over) få et kamerahull i skjermen.

Vi ventet allerede at minst an av telefonene i OnePlus 8-serien får en skjerm på 120 Hz, men takket være et nytt lekket bilde av OnePlus 8 Pro, har vi nå også grunn til å tro at implementeringen blir bedre enn den vi kan få se i Samsung Galaxy S11/S20.

Bildet nedenfor, som ble delt med true-tech.net av en såkalt kjent tipser, tyder nemlig på at OnePlus’ nye flaggskip ikke får begrenset oppløsning i 120 Hz. Ryktene rundt Samsungs kommende telefoner tyder på sin side på at de vil være begrenset til FHD+-oppløsning i 120 Hz mens QHD+ kun vil støtte 60 Hz.

120 Hz oppfriskningsrate i kombinasjon med høy oppløsning kan riktignok trekke mye strøm, noe dette bildet også hinter om, men for dem som plaget av det blir det også mulig å bytt til 90 eller 60 Hz.

Exclusive: OnePlus 8 Pro Leaked Hands-On Photo Confirms 120Hz Display - https://t.co/1j3FCwlxJz pic.twitter.com/TdDCpvwpxwJanuary 20, 2020

Dermed burde det bli mulig å finne en god balanse mellom batterilevetid og jevn flyt, der det siste altså er det du får fra en skjerm med høyere oppfriskningsrate.

Utover dette er det også verdt å merke seg at bilde viser en kamerahull i øvre venstre hjørne av skjermen. Dette er ikke så overraskende med tanke på at vi tidligere har sett bilder OnePlus 8 Lite med et slikt hull, men dette styrker likevel ryktet om at OnePlus 8 Pro får et slikt kamera i stedet for et popup-kamera som i OnePlus 7 Pro.

Det kan kanskje høres ut som et steg tilbake, men slike mekanismer kan være skjøre, og det motoriserte kameraet gjør også ansiktsgjenkjenning mindre nyttig.

Selvfølgelig skal vi ikke ta alt dette for god fisk, for det er godt mulig at dette bildet er modifisert eller at det rett og slett viser en annen telefon. Bekreftelsen på hvordan OnePlus 8 Pro blir, burde vi uansett få relativt snart, det er ventet at telefonen blir avduket i første halvdel av 2020.

Kilde: 9to5Google