Satser OnePlus i mellomklassen igjen? OnePlus 8 Lite avslørt av lekkede bilder

Den kan se ut som det vil dukke opp en rimelig utgave av OnePlus 8 neste år, etter at bilder av en mobil som kalles OnePlus 8 Lite har dukket opp på nettet.

Det er @OnLeaks og 91Mobiles som har sluppet bildene, og disse to har begge en pålitelig historie med å formidle mobilrykter. Bildene viser en telefon med dobbelt kamera på baksiden, og skjermhull i front.

Det er ventet at den får en skjerm på 6,4 eller 6,5 gtommer, noe som gjør den litt mindre enn OnePlus 7T på 6,55 tommer og OnePlus 7T Pro på 6,67 tommer.

Som forventet er den utstyrt med USB-C-port og den har ikke hodetelefonutgang. Utfra bildene tolkes det også at den blir 8,6 mm tykk, noe som gjør at den plasserer seg mellom dagens to OnePlus-modeller i størrelse.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Når det kommer til spesifikasjoner, så er det mer uklart hvordan OnePlus 8 Lite kan komme til å skille seg fra OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro (forutsatt at det faktisk blir modellene som lanseres).

En tregere prosessor og mindre RAM er opplagte muligheter, men i år har konkurrenter som Samsung og Apple brukt de samme prosessorene både i flaggskip-modellene sine og de mer prisgunstige variantene. Det er dermed mulig at en mindre skjerm og færre kameraer vil være kompromissene OnePlus begrenser seg til.

De endelige svarene på disse spørsmålene får vi ikke før disse telefonene lanseres offisielt, noe som er ventet å skje i første halvdel av 2020.