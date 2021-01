OLED på 42 tommer kommer i 2021 – men fra hvilke produsenter?

Det er en ny OLED-størrelse på vei til TV-markedet i år – nemlig 42 tommer – noe som åpner opp for en helt ny generasjon kompakte OLED-skjermer.



Panelprodusenten LG Display har bekreftet nyheten, og dermed kan vi konstatere at det syvende TV-størrelsesvalget for OLED-teknologien er et faktum. De nye 42-tommerne legges til det allerede voksende sortimentet som inkluderer fjorårets 48-tommer og en 83-tommer som er ny av året, i tillegg til de allerede eksisterende modellene på 55, 65, 77 og 88 tommer.

Dette er bare én av mange annonseringer vi regner med vi kommer til å høre fra blant andre LG i løpet av CES 2021 – som i år dessverre kun foregår på nett – som eksempelvis den bøybare OLED-skjermen vist frem av LG Electronics, som kan forandres frem og tilbake mellom flat og kurvet bildeoverflate.



LG Display sier at de tar sikte på å «styrke sortimentet ved å produsere OLED-TV-er på 83 og 42 tommer fra og med i år, i det vi legger OLED-TV-modeller til de eksisterende på 83 tommer, 77 tommer, 65 tommer, 55 tommer.»

Vi har også hørt at LG Display skal være ut etter å «ekspandere midtsjiktssortimentet ned til 20-30-tommersområdet, noe som ikke bare er positivt for TV, men for gaming, mobile enheter og personlige skjermer.» Disse skjermene på 20-30 tommer kommer nesten garantert til å være basert på LCD, snarere enn OLED, men det viser likevel at LG Display prøver å bli store på små TV-er fremover.

Vi venter fortsatt på bekreftet detaljer vedrørende hele TV-sortimentet til LG i 2021, men det ser ut som at en utvidelse innen størrelser er det som prioriteres høyest.



Det er verdt å merke seg at LG Display kun lager skjermpanelene, mens LG Electronics er organisasjonen som lager og selger TV-er basert på disse panelene. Så, per nå er det ikke offisielt bekreftet at LG Electronics har planer om denne seneste størrelsen.

Vi regner likevel med at lanseringen av OLED-TV-en på 42 tommer kommer til å ligne på lanseringen av 48-tommersmodellen vi fikk i 2020. Det tok flere måneder mellom den opprinnelige annonseringen av LG CX og avsløringen av en 48-tommersmodell, så det kan godt være at vi i 2021 blir servert et lignende tidsforløp.



Vi så etter hvert også at 48-tommersmodeller av Sony A9/A9S, Philips OLED+935 og Beovision Contour ble lansert, så vi blir overrasket hvis ikke de samme TV-produsentene ikke ender opp med 42-modeller også.

Analyse

Små TV-er kan bli et lukrativt marked i årene som kommer – dette er en trend som akselererte tidlig i den pågående pandemien, siden folk hastet ut for å skaffe seg portable skjermer og en skjerm nummer to til hjemmet.



LG har ganske optimistiske spådommer for OLED TV-er også: «200 000 skjermer ble solgt det første året OLED TV-er ble produsert, i 2013, mens antallet solgte enheter var oppe i 4,5 millioner i fjor, og LG Display planlegger å ekspandere dette til mellom 7 og 8 millioner skjermer i år for å sementere konkurransefordelen vår i nestegenerasjon-TV-markedet og akselerere OLED-trenden.»

I det OLED-TV-er blir mindre – og derfor billigere – vil teknologiens dominans i TV-markedet bare øke. Om OLED i praksis kan konkurrere med billig-LCD-ene kommer dog til å avhenge av hvor aggressivt priset disse nye små TV-ene ender opp med å være.

Ta en titt på CES 2021-nyhetene fra TechRadar. Vi dekker nett-evenementet fra god avstand, og videreformidler alle de største nyhetene og lanseringene innen teknologi.