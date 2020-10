Nye OnePlus 8-lekkasjer avslører flere spesifikasjoner og enda en farge

OnePlus 8-lekkasjene kommer tett om dagen, og nå har det dukket opp nye detaljer rundt skjermen og et nytt fargevalg.

Oppdatert: OnePlus har offisielt annonsert at den nye OnePlus 8-serien skal vises frem 14. april.

Den rutinerte rykteformidleren Ishan Agarwal sier at OnePlus 8 Pro skal få en 6,78 tommer stor skjerm på 120 Hz, med forbedret fargegjengivelse og støtte for 10-bit HDR. Da snakker vi om det som kan bli blant de beste skjermene på markedet.

Agarwal nevner også at betydelige forbedringer kan være på vei til OxygenOS, og vi kan forvente en bedre optimalisert opplevelse som er både jevnere og raskere.

Den samme kilden formidlet noen av de samme detaljene tidligere denne uka, så vi kan føles oss ganske sikre på at de stemmer. Den mindre og rimeligere OnePlus 8 er ventet å få en skjerm på 6,55 tommer.

#OnePlus8Pro with 6.78" Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0 will be 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8WiMarch 28, 2020