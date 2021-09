Nye iPad mini (2021) – lanseringsdato, pris, spesifikasjoner og nyheter

Nye iPad mini (2021) ble annonsert i dag (14. september) under Apples iPhone 13-lanseringsarrangement.



Hva er nytt i årets mini? Ganske så mye, faktisk. Man får en ny Liquid Retina-skjerm på 8,3 tommer, med 500 nits lysstyrke; Touch ID i låseknappen; en A13 Bionic-prosessor (40 % raskere CPU og 80 % raskere GPU) og en USB-C-port. Med på kjøpet får man også selvfølgelig støtte for 5G, hvilket gjør at iPad mini egentlig føles ut som en liten versjon av iPad Air.



Kameraet på baksiden har blitt oppgradert, og er nå på 12 MP og f/1,8. Det kan gjøre videoopptak i 4K, mens man i front finner et ultravidvinkelkamera på 12 MP, med et synsfelt på 122 grader. Nytt i år er også at kameraet får den såkalte Center Stage-funksjonaliteten, kjent fra iPad Pro og nye iPad (2021.)

Rett på sak

Hva er det? Apple seneste miniputt-iPad

Apple seneste miniputt-iPad Når kan jeg kjøpe den? Forhåndsbestill fra 14. september, lanseres den 24.

Forhåndsbestill fra 14. september, lanseres den 24. Hvor mye koster den? Fra kroner 5990

Nye iPad mini (2021) – lanseringsdato og pris

(Image credit: Apple)

iPad mini 6 ble avslørt under iPhone 13-lanseringsarrangementet den 14. september, og vil være tilgjengelig for kjøp over hele verden den 24. september. Allerede nå kan du forhåndsbestille fra Apples hjemmesider.



Du kan få oversikt over alle prisene til de nye iPad mini-modellene nedenfor, med både 64 GB og 128 GB lagringsplass, og med enten kun Wi-Fi eller med Wi-Fi og Cellular. Merk at de foregående mini-modellene kun hadde 32 GB eller 128 GB lagring, så plassen du får leke deg på er i praksis fordoblet.

Nye iPad mini (2021)-priser Tilkopling og lagring Norsk pris Wi-Fi & 64 GB 5990 kroner Cellular & 64 GB 7790 kroner Wi-Fi & 256 GB 7790 kroner Cellular & 256 GB 9590 kroner

Design og skjerm

iPad mini er den minste iPad-modellen i Apple-sortimentet, men den har faktisk større skjerm enn fjorårets modell. Skjermen er på 8,3 tommer, og er av typen Liquid Retina, med 500 nits lysstyrke.



Oppløsningen er på 2266 x 1488, hvilket tilsvarer en pikseltetthet på 326 PPI. Skjermen kan bruke True Tone, i likhet med iPad Pro-modellene, noe som vil si at skjermen skifter farge i takt med lyset til omgivelsene, slik at det man ser på skjermen skal fremstå så likt som mulig. Skjermen støtter også P3-fargerommet – den nye standarden som i praksis har tatt over for sRGB.

(Image credit: Apple)

iPad mini (2021) får man i stellargrå, rosa, lilla og stjerneskinn, der sistnevnte er en slags kremaktig farge.



I knappen på toppen av enheten finner man en fingeravtrykkleser som du kan bruke til å logge deg på ved hjelp av Touch ID. Dette er en funksjon vi først ble introdusert for i iPad Air 4, og erstatter den utdaterte hjem-knappen på fronten, som den forrige iPad mini-modellen hadde.



Nettbrettet bruker en USB-C-port, ikke Lightning, slik som de foregående mini-modellene, hvilket vitner om at Apple endelig tar noen skikkelig skritt ut fra steinalderen (USB-C har blitt den nye industristandarden). I praksis vil dette si både raskere lading og overføring av data.

Spesifikasjoner og ytelse

(Image credit: Apple)

iPad mini (2021) tar i bruk A15 Bionic-prosessoren, den samme brikken som sitter i iPhone 13-serien. Ifølge Apple vil dette innebære en CPU-del som er 40 % raskere samt en GPU-del som er 80 % raskere enn forgjengeren.



Nettbrettet vil kunne kople seg på det nye 5G-nettet (samt 4G), hvis du velger å gå for Cellular-modellen. Kjøper du Wi-Fi-modellen vil det kun være mulig å kople seg til internett via Wi-Fi.



Man får heldigvis også stereohøytalere i den lille enheten, noe som kan vise seg å bli svært nyttig for alle som liker å høre på musikk eller se på videoer uten hodetelefoner.



Vi har ennå ikke fått greie på hvor stort batteriet er, men Apple sier at nye iPad mini (2021) kommer til å kunne klare «10 timer med surfing på nett (via Wi-Fi) eller videotitting», noe som er temmelig intetsigende uten mer kontekst. Vi tviler på at vi kommer til å få noe særlig mer greie på hvor gjevt batteriet er før vi får det nye nettbrettet i hende, men vi vet at ladeeffekten nå er på 20 watt, ved bruk av USB-C-porten.



Nye iPad mini kjører iPadOS 15 som operativsystem, hvilket er Apples iPad-fokuserte variant av iOS 15.



Apple har bekreftet at Apple Pencil 2 kommer til å fungere med det nye nettbrettet – i likhet med iPad Air og iPad Pro – og at styrepinnen vil kunne festes magnetisk til siden av enheten, der den også vil lades.

Kamera

(Image credit: Apple)

Nye iPad mini har et kamera på baksiden på 12 MP og en blenderåpning på f/1,9, såkalt True Tone-flash og smart HDR-funksjon. Ifølge Apple klarer nettbrettet å gjøre videoopptak i 4K, hvis du, av en eller annen grunn, føler at du trenger å bruke nettbrettet ditt som videokamera.



De mer interessante kameraoppdateringene får vi i front, der det sitter et ultravidvinkelkamera på 12 MP, som har et synsfelt på 122 grader. Nye mini får også den såkalte Center Stage-funksjonaliteten vi så i iPad Pro (2021), som innebærer at kameraet følger deg i det du beveger deg rundt foran nettbrettet, slik at du alltid befinner deg i bildet når du for eksempel er i et videomøte.