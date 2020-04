Nvidia inviterer til storlansering på YouTube 14. mai

Nvidia har annonsert at de skal holde en stor produktpresentasjon via YouTube 14. mai.

Den forhåndsinnspilte presentasjonen (det vil altså ikke foregå direkte), kan ses via selskapets YouTube-kanal 14. mai kl. 15 norsk tid. Presentasjonen skal opprinnelig ha vært planlagt holdt 23. mars, men den ble som så mye annet utsatt på grunn av coronavirusutbruddet.

Ifølge selskapet skal Huang (Nvidias toppsjef) vise frem selskapets seneste innovasjoner innen AI, krevende databehandling, datadrevet forskning, autonome maskiner, helse og grafikk.

Det er nok grafikkdelen flest vil være interessert i, og det er ventet at Nvidia skal vise frem noe stort på grafikkort-fronten. Dessverre er sjansen liten for at de lanserer den ventede RTX 3000-serien, og ryktene peker mer mot at det skal vise frem en ny server-GPU.

Interessant glimt

Likevel kan det bli interessant å få et glimt av det som er ventet å bli den første 7 nm-GPU-en fra Nvidia. Ryktene har nemlig pekt mot at Nvidia har økt sine bestillinger at 7 nm-produkter betraktelig, og det skal innebefatte både GeForce-kort og tyngre GPU-kort til serverbruk.

Et slikt glimt kan dermed gi oss et inntrykk av hva vi kan forvente fra de kommende GeForce-kortene.

Kanskje får vi til og med noen konkrete hint om hva vi mer spesifikt kan forvente av de nye RTX 3000-kortene, noe som virker enda mer sannsynlig med tanke på at presentasjonen skal vises på YouTube der et stort publikum sannsynligvis vil følge det hele med stor interesse.