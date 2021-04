Nvidia GeForce RTX 3080 Ti skal være lanseringsklart om få uker

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti kan bli lansert den 18. mai, og skjermkortet skal etter sigende være å finne i butikkene en drøy uke etter, den 26. mai.



Dette er siste nytt fra teknologinettstedet IT Home (først omtalt av Wccftech.) Det underbygger ryktene vi tidligere har hørt om planene for når kortet skal være tilgjengelig for kjøp (i alle fall en stakket stund – om slippdatoen medfører riktighet er det overhengende fare for at lagrene blir tomme på få minutter.)

Den Hong Kong-baserte teknologinettsiden HKEPC meldte tidligere om at 26. mai er datoen kortet skal være i butikkene, og at RTX 3070 Ti følger kort tid etter, tidlig i juni (det nevnes for øvrig ikke noe om sistnevnte Ti-versjon i dette nye ryktet, noe som kan være noe å ha i mente.)



Selv om disse to kildene ser ut til å underbygge hverandres påstander, så er det likevel verdt å ta datoene med en klype salt, for ikke å snakke om hvorvidt 3080 Ti er på trappene – samtidig skal det ha blitt tatt bilder av paller som angivelig inneholder det nye skjermkortet (kortet har også blitt sett oppført i nettbutikker.) Likevel, som vi har vært inne på før, virker det noe snodig at Nvidia skal lansere enda flere toppkort før de har fått orden på budsjettsjiktet av sortimentet (her sikter vi til RTX 3050-modellene det går rykter om).



IT Home mener også å vite at tester av kortet kommer til å bli publisert den 25. mai, dagen før RTX 3080 Ti skal være å finne i butikkhyllene, noe som gir mening. Disse spådommene er dog av det enkle slaget, så det er ikke verdt å kaste fra seg saltet riktig ennå.

Bare noen uker unna?

Hvis ryktene stemmer får vi en endelig bekreftelse på spesifikasjonene i RTX 3080 Ti om rundt tre uker. Ryktemølla virker temmelig sikre på at skjermkortet kommer til å ha 10 240 CUDA-kjermer, 12 GB GDDR6X VRAM og en minnebuss på 384 bit (eldre rykter ymtet utpå med enda mer videominne, 20 GB for å være eksakt, men det ser ikke ut til at dette stemmer.)



Teorien er at Nvidia også planlegger å innlemme anti-kryptoutvinningsteknologi i dette nye Ampere-kortet, av en lignende type som ble laget til RTX 3060 (men som digitale gruvearbeidere i etterkant klarte å omgå). Nvidia gikk tilbake tegnebrettet og etter sigende skal RTX 3080 Ti lanseres med en ny såkalt hash rate-begrenser (noe som potensielt kan finne veien til andre av selskapets GPU-er også), som skal kutte kryptoutvinningseffektiviteten i to.



Dette er en del av et ønske om å gi gamere en større mulighet for å få fatt i et av de nye skjermkortene, ved å avskrekke krypto-standen fra å kjøpe gamingspesifikke kort (det gjenstår dog å se hvor robust den nye begrensningen viser seg å være denne gangen, siden det gjerne ikke tar lang tid før kreative sjeler omgår slike forsøk på å begrense kryptoytelsen.)