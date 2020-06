Nvidia GeForce RTX 3080 knuser RTX 2080 Ti ifølge lekkede tester

Det har dukket opp nye ytelsestester i eteren som tilsynelatende viser akkurat hvor mye mer kraftige Nvidia GeForce RTX 3080-kortene kommer til å bli sammenlignet med RTX 2080 Ti – Nvidias nåværende flaggskip-GPU.



Ytelsestestene ble lekket av HardwareLeaks, og viser tilsynelatende en uidentifiserbar Nvidia-GPU som har oppnådd et knippe virkelig imponerende resultater.

Tallene knyttes til en «ukjent Nvidia Ampere GPU», noe som speiler at vi heller ikke er sikre på hva Nvidia kommer til å ende opp med å kalle nestegenerasjonskortene sine – selv om mange tror at selskapet vil ende opp med RTX 3000-navnet (fortsettelse av dagens RTX 2000).



Testresultatene (vi kommer til disse om et øyeblikk), tilsier at vi har å gjøre med et flaggskip, så vi snakker om enten RTX 3080, RTX 3080 Ti eller RTX 3XXX Titan. Enkelte rykter skal ha det til at det også finnes et RTX 3090-kort, men vi har våre tvil.

Slik ligger det an

Ifølge de lekkede tallene, som stammer fra den populære 3D Mark Time Spy-testen, har altså en ukjent GPU fra Nvidia fått den imponerende skåren 18 257. Det er hele 30,98 % mer enn RTX 2080 Ti, hvilket er Nvidias best ytende mainstream-skjermkort per nå.



Ikke bare det, resultatene er 22,14 % bedre enn en Nvidia Titan RTX, Nvidias kraftigste skjermkort av de som ikke er beregnet på proffmarkedet (disse er likevel forbeholdt de aller mest ihuga entusiastene samt innholdsskapere – disse kortene bruker vi forresten når vi tester spill i 8K-oppløsning.)



Faktisk er det eneste kortet som ikke lar seg slå EVGA RTX 2080 Ti XC, en særdeles høyt overklokket variant.



Hvis disse tallene er reelle – og HardwareLeaks hevder at de klarte å «bekrefte med 100 % sikkerhet at denne testen ble gjort av en ansatt i Nvidia» – så kan PC-gamere virkelig begynne å glede seg til lanseringen av RTX 3000-serien.

Hvilken GPU er det snakk om?

Gitt at resultatene er korrekte, hvilket skjermkort er det vi ser i aksjon her? Basert på en del rykter som nekter å dø er vi rimelig sikre på at Nvidia kommer til å lansere minst tre høytytende RTX 3000-kort senere i år, basert på GA102-brikken. Et med 10 GB minne (antageligvis RTX 3080), et med 12 GB minne (antageligvis RTX 3080 Ti eller RTX 3080 Super), og et med hele 24 GB minne (antageligvis RTX 3090 eller RTX Titan).



Wccftech har gjort en del interessante kalkulasjoner for å prøve å finne ut av hvilket av kortene dette kan vise seg å være, og mener at dette mest trolig er RTX 3080.



Vi er tilbøyelige til å være enige. Selv om en 30 % økning i ytelse helt klart er imponerende, så forventer vi et enda større hopp når vi ser tallene fra toppkortene basert på GA102-brikken (og her snakker vi altså langt dyrere kort).



Forhåpentligvis er det ikke lenge igjen til vi kan bekrefte eller avkrefte disse tallene.