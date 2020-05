Nvidia GeForce RTX 3000-serien kan gjøre 4K dagligdags

Nvidias GeForce RTX 3000-serie ser ut til å bli noe virkelig spesielt, og kan ende opp med å bli krumtappen når det gjelder å føre PC-gaming over til 4K, i alle fall om en fersk skjermkortlekkasje viser seg å stemme.



Dette kommer fra YouTube-kanalen «Moore's Law is Dead», som vi med en gang kan nevne ikke er en av de mer kjente kildene til maskinvarelekkasjer. Når det er sagt kan det likevel nevnes at kanalen har skutt fart i den siste tiden, og at vi har blitt servert noen interessante detaljer fra den kanten i det siste.

Så – vi håper du har bøtta med salt klar –YouTube-kanalen hevder å ha snakket med kilder på innsiden av Nvidia som har gjort seg flid med å smugle ut og dele en hel rekke detaljer om selskapets nestegenerasjonsskjermkort. (Forbehold nummer to er forresten at dette gjelder såkalte engineering samples (tidlige varianter), så informasjonen kan forandre seg før lansering, men burde – generelt sett – være omtrentlig riktig.)



Mye av det mest interessante som kommer frem angår GA102-GPU-en, som teoretisk sett vil ende opp i Nvidias flaggskip-kort basert på Ampere, laget for vanlige brukere (med andre ord, ikke et proffkort), som antageligvis vil få navnet RTX 3080 Ti (hvis Nvidia følger den logiske rekken etablert med dagens modeller.)

Uansett hva slags navn kortet får ser det ut til å bli et ordentelig beist, med enorme boost-klokkefrekvenser på opp til 2,2 GHz, hvilket gir en råytelse på 21 teraflops. Kortet skal også ha minne som klarer 18 Gbps – 864 GB/s minnebåndbredde, rundt 40 % mer enn hos 2080 Ti (616 GB/s). Kortet skal også støtte PCIe 4.0.

En hel familie

De andre kortene i 3000-serien (GA103 og GA104) kan etter sigende klare å komme seg helt opp på 2,5 GHz boost-klokkefrekvenser, selv om akkurat disse spesifikasjonene er mer usikre. Likevel, Nvidia-ingeniøren som skal være kilden skal ha sagt at dette bør være tilfellet når de ferdige versjonene av GPU-ene står klare.



Den generelle observasjonen er at disse RTX 3000-kortene på 7 nm råker på «enorme» CPU-flaskehalser om man spiller i 1080p eller 1440p, og «Moore's Law is Dead» argumenterer derfor for at 4K-oppløsninger kommer til å bli mainstream og standarden med disse nye Ampere-kortene. Ja, det er altså slik at ytelseshoppene kommer til å bli så store at PC-gaming vil ta enorme steg.

Videre blir det presentert en del ytelsestall for 4K, som hevder at RTX 3080 Ti kommer til å slå forgjengeren, 2080 Ti, med minst 40 % flere bilder i sekundet i spill som ikke er optimalisert spesifikt til 3000-serien – men generelt kommer til å ligge nærmere 50 % bedre i ytelse, og helt opptil 70 % i enkelte spill. Det er selvsagt store ord, og her kan man merke seg at dette er snakk om ytelse med tradisjonell rastergrafikk (som de aller fleste spill bruker, selvsagt), snarere enn grafikk basert på ray-tracing.

RTX i lange baner

Apropos ray-tracing, iblant mengden informasjon som har lekket ut har vi også fått fatt i informasjon som gjelder nettopp denne delen av Nvidias nestegenerasjonskort. Med Ampere skal Nvidia etter sigende ikke øke antallet RT-kjerner (som akselererer prosessering av ray-tracing), men skal heller gjøre at RT-kjernene yter bedre. Faktisk hevdes det at Ampere RT-kjernene kan prosessere skjæringspunkter fire ganger raskere enn de vi finner i dagens RTX-kort basert på Turing-arkitekturen.



Kort sagt vil selv kortene langt nede i RTX 3000-hierarkiet (noe som eksempelvis vil bety RTX 3060) slå dagens flaggskip-modeller ned i støvlene når det gjelder ray-tracing (noe vi også har hørt snakk om i tidligere rykter rundt Nvidias nestegenerasjonskort.)

For å understreke dette forklarer YouTube-kanalen at RTX 3080 Ti er i størrelsesordenen fire til fem ganger raskere enn et Titan RTX-kort i «Minecraft RTX». Igjen, dette er snakk om enorme fremskritt, selv om kanalen også tar seg tid til å klargjøre at vi er langt unna en grafikkverden som fullstendig implementerer ray-tracing – likevel kommer Ampere til å klare å håndtere bedre ray-tracing-effekter enn de vi har per nå, samtidig som ytelsen går opp, slik at vi kan nyte en «rimelig» mengde antall bilder i sekundet.

Innhyllet i mystikk

Når det gjelder selve designet på kortene basert på Ampere, i alle fall slik de ser ut per nå, så ligner kjøleløsningen på den man finner i de eksisterende RTX 2000 Founders Edition-kortene, bortsett fra at man nå har tre vifter (snarere enn to), noe som selvsagt vil føre til bedre kjøling (og som etter sigende også lager mindre støy.)



YouTube-kanalen merker seg videre at disse testkortene bruker to 8-pins-strømkontakter, der testeksemplarene til Turing-kortene brukte tre – noe som forhåpentligvis er et tegn på at man også har gjort fremskritt når det gjelder strømforbruk.

«Moore's Law is Dead» nevner også DLSS 3.0, som skal være «mye bedre» enn versjon 2.0, som i seg selv var en enorm forbedring fra originalversjonen, noe som kan vise seg å bli særdeles interessant på sikt. Dette er dog ikke noe som automatisk kommer til å fungere på alle spill, man må fortsatt spesifikt lage spillet på en slik måte at det støtter DLSS, men dette skal også bli enklere å gjøre i versjon 3.0.



Nvidias nestegenerasjonskort basert på Ampere forventes lansert i tredje kvartal av 2020, og kanskje på samme måte som Turing, der budsjettvarianten (RTX 3060) holdt seg i bakgrunnen til en del senere.



Selv om man forventer lanseringen i løpet av tredje kvartal er det likevel en viss mulighet for at situasjonen med koronaviruset også kan få en finger med i spillet. Det er vanskelig å konkludere på nåværende tidspunkt, men vi krysser fingrene for at vi kommer til å få noe substansielt Ampere-relatert å tygge på under Nvidias GTC-tale, som skal strømmes via YouTube i morgen (14. mai.)

