Cyberpunk 2077 vil støttes av GeForce Now ved lansering

Nvidias strømmetjeneste GeForce Now kommer til å støtte Cyberpunk 2077 ved lanseringen i september.

Dermed vil abonnenter kunne strømme spillet med ray tracing-grafikk – noe Cyberpunk 2077 kommer til å utnytte til fulle – og det uten behov for en supersprek gaming-PC med RTX-grafikkort.

I en kunngjøring på sitt offisielle forum skriver Nvidia:

– GeForce Now-medlemmer vil få mulighet til å kjøpe spillet på Steam og spille det så fort det er sluppet.

Husk at du altså må eie spillet på Steam, før du har mulighet til å spille det på Nvidias tjeneste.

Dette må kunne sies å være en viktig seier for GeForce Now, og en positiv innsprøyting etter alle problemene som oppsto i forbindelse med at Activision Blizzard trakk alle sine spill fra tjenesten på grunn av feil fra Nvidias side.

Nvidia først?

Som nevnt skal Cyberpunk 2077 slippes i september, og selv om det er klart at spillet ikke blir eksklusivt for GeForce Now – det er også bekreftet for Google Stadia – så er det mulig at det kommer først til Nvidias tjeneste.

CD Projekt har nemlig ifølge PC Gamer tidligere nevnt at Cyberpunk 2077 vil komme til Stadia, etter at det er lansert for PC og konsoll. Dette ble imidlertid annonsert før spillet ble utsatt fra april til september, så situasjonen kan ha endret seg i mellomtiden.

Uansett er det altså ventet at spillet vil komme til Googles strømmetjeneste i løpet av 2020, så om det ikke kommer på lanseringsdatoen så burde det skje kort tid etter.

Nvidias kunngjøring har fått mange positive tilbakemeldinger, men det er også noen som stiller seg kritiske etter problemene med Activision Blizzard. En forumbruker skriver blant annet:

– Jeg planlegger å forhåndsbestille Cyberpunk 2077 på Steam. Garanterer dere [Nvidia] at jeg får pengene igjen, om tilgjengeligheten endrer seg frem mot lansering eller i løpet av det påfølgende året?

Husk ellers at Nvidia har en konkurranse på gang, der du kan vinne en spesialutgave av GeForce RTX 2080 Ti som er kledd i fargene og logoen til Cyberpunk 2077.