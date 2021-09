Nvidia GeForce Now-lekkasje vitner om at «God of War» og «Demon's Souls» er på vei til PC

Oppdatert:

Nvidia har kommet med en kunngjøring som sier at lekkasjen er reell – men åpenbart uautorisert – og klargjører videre ved å si at eksistensen av spill på listen ikke betyr stort. Nvidia utdypet i en uttalelse til Wccftech: «Nvidia er klar over at det eksisterer en uautorisert liste med spill, med både lanserte og/eller spekulative titler, kun til bruk for intern oversikt og testing. Det at noe står på denne listen er verken en bekreftelse eller en annonsering av spill.»



«Nvidia handlet umiddelbart for å fjerne tilgang til listen. Ingen hemmelige versjoner av spill, ei heller personlig informasjon, ble eksponert.»





Opprinnelig tekst:

En stor lekkasje har funnet sted i tilknytning til Nvidia GeForce Now-databasen, og gitt at den er reell, så har vi nå fått tilgang til informasjon om at en rekke store PlayStation-spill kan være på vei til PC – inkludert «God of War», «Returnal» og «Demon's Souls».



Selv om lekkasjen virker av det troverdige slaget, i alle fall ifølge vår søsterside Windows Central, så føler vi likevel at vi må ha saltbøssa klar – og selv om spillene står oppført i databasen, så betyr det ikke nødvendigvis at de faktisk kommer til å dukke opp på PC (eller Nvidias strømmetjeneste.)

Uansett utfall, så stammer informasjonen fra Ighor July, en C++-programmerer som la ut listen over spill på nettstedet Medium, noe årvåkne brukere på Reddit merket seg ganske umiddelbart. Utvikleren skal ha klart å ta seg inn til Nvidias GeForce Now-database (noe han beskriver i innlegget), og etter en del eksperimentering med ulik koding, klarte han å få ut en liste med spill fra Nvidias strømmetjeneste – bestående av intet mindre enn 18 000 titler.



Finkjemmer man listen finner man noen svært besnærende oppføringer. Vi har allerede nevnt «God of War» (som sto oppført som et Steam-spill, noe det per dags dato ikke er), «Returnal» og «Demon's Souls»; men man finner også remaster-varianter av «GTA 3», «GTA: Vice City» og «GTA: San Andreas», samt «Forbidden West» og «Ratchet & Clank».



Ighor merker seg også at listen inneholder en hel del GeForce Now spill som ennå ikke er annonserte, som eksempelvis «Mafia: Definitive Edition» og kommende PC-spill som (det nært forestående) «Alan Wake Remastered» og «Uncharted: Legacy of Thieves Collection» (til PC, som har en forventet lansering tidlig i 2022.)

Kommentar: Kan man finne gull om man skiller klinten fra hveten?

Vi må understreke at man bør være forsiktig med å ta denne lekkasjen for god fisk. Dette er snakk om én relativt ukjent kilde, og selv om et spill befinner seg på listen (og den er reell), så er det ikke dermed sagt at en lansering på PC er garantert. Man kan finne mye rart blant de 18 000 titlene i databasen, blant annet en oppføring ved navn «BioShock 2022» samt en hel rekke ukjente prosjekter, for ikke å snakke om Dolphin-emulatoren (programvare man kan bruke til å spille GameCube- og Wii-spill på PC.)



Ting tyder derfor på at det er en del støy på linja, og at man må bruke sunn fornuft om man bestemmer seg for å grave i lista etter gull, selv om den skulle vise seg å være autentisk. På den andre siden, det er ikke rent få oppføringer som virker relativt sannsynlige. Mange har higet etter «God of War» på PC, og det er ikke helt urealistisk at en ny versjon er på trappene. Vi har hørt mye om «flere kommende PC-versjoner» av PlayStation-eksklusive-spill i det siste – forresten også at «Bloodborne» ikke er en av disse. Derfor er det ekstra artig at «Bloodborne» ikke er å finne på denne listen (men «Demon's Souls» er her, naturlig nok.) Noen vil sikkert bli skuffet over å høre at Spider-Man ikke blir nevnt med et ord.



Alt i alt, så ser det ut til at denne listen kan bidra med en del gullkorn, i tillegg til alle oppføringene som antakeligvis er midlertidige eller ikke-eksisterende prosjekter som en gang i tiden har vært planlagt utviklet.