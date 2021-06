Nvidia annonserte GeForce RTX 3080 Ti under Computex 2021

Ryktene var sanne – Nvidia avslørte nettopp RTX 3080 Ti under Computex 2021 (sammen med RTX 3070 Ti.)



Selv om vi ikke ble servert alle detaljene rundt Nvidias neste flaggskip fikk vi likevel tatt en kjapp titt, og det er ingen tvil om at skjermkortet i alle fall fysisk ligner en hel del på RTX 3080.



Samtidig er det klart at RTX 3080 Ti tilbyr en del ytelsesmessige oppgraderinger kontra RTX 3080, særlig når det minne. Som ryktene spådde har RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X-minne, 2 GB mer enn de 10 man får med RTX 3080.



Nvidia sier at anbefalt utsalgspris er $1199, med andre ord er ikke dette på noen måter et billig kort, men hvis man skal vri det til noe positivt, så vil kanskje dette også gjøre at kryptovaluta-gjengen vil vegre seg for å investere i et utall nye skjermkort, som strengt tatt er laget for gaming (men som også fungerer godt til for eksempel videoproduksjon eller 3D-modellering).

Rett på sak

Hva er det? Nvidias seneste skjermkort

Nvidias seneste skjermkort Når lanseres det? 3. juni 2021

3. juni 2021 Hva koster det? $1,199 (9900 kroner, i praksis langt mer)

(Image credit: nvidia)

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti – lanseringsdato

Under Computex 2021-messen avslørte Nvidia at RTX 3080 Ti ikke bare eksistere, men at det også faktisk er rett rundt hjørnet. Lanseringsdato er 3. juni (førstkommende torsdag.)



Det er fantastiske nyheter for alle som higer etter nyttskjermkort. Tausheten fra Nvidias side når det gjelder den pågående mangelen på skjermkort var likevel påfallende. Per dags dato er det nærmest umulig å få tak i skjermkort fra Nvidia.

RTX 3080 Ti blir dermed tilgjengelig for kjøp den 3. juni, men hvor enkelt vil det faktisk bli å få fatt i kortet i praksis? Vi tenker det er usannsynlig at problemene plutselig tar slutt nå, og at disse kortene blir utsolgt på få minutter, noe som selvsagt vil være skuffende for tusenvis av gamere som nå sitter med skjegget i postkassa og skjermkort fra fordums tid. Vi håper at Nvidia og utsalgsstedene har lagt noen planer for hvordan de skal få bukt med spekulanter og boter, slik at vanlige folk kan få muligheten til å kjøpe de nye skjermkortene.



Det kan også være at Nvidia har vært påpasselige med å starte produksjonen av RTX 3080 Ti tidlig, og gitt leverandørene tid til å bygge seg opp et lager, noe som ville ha vært behjelpelig – men de globale produksjonsproblemene innen halvlederindustrien gjør at eventuelle tiltak trolig ikke kommer til å være nok.

En alternativ løsning er å avskrekke kryptovalutaentusiaster fra å kjøpe de nye GPU-ene ved å implementere en kunstig begrensning i hvor godt skjermkortene fungerer til utvinning. Dette har dog ikke sett ut til å fungere spesielt godt tidligere.



Uansett hva som skjer er det liten tvil om at RTX 3080 Ti kommer til å bli et svært populært kort, og at det sannsynligvis kommer til å bli vanskelig å få fatt i et eksemplar den 3. juni.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti – pris

Nvidia annonserte også prisen på RTX 3080 Ti under Computex, og bekreftet dessverre med dette det vi har fryktet: Dette blir et svært dyrt skjermkort.



Nvidia GeForce RTX 3080 Ti kommer til å koste $1199, hvilket tilsvarer 9900 norske kroner, men husk også at det her til lands må legges til moms og andre omkostninger, reell pris i Norge vil være langt høyere. Sammenlignet med RTX 3080, så er dette en dobling i anbefalt utsalgspris fra Nvidia, og det ligger relativt nære prisen selskapet gav RTX 3090 ved lansering ($1499), et kort med dobbelt så mye minne.



Likevel er ikke prisen helt uten sammenligning for øvrig. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition kostet ved lansering også $1199. I praksis har altså det neste kortet i samme segment (en Ti-oppdatering av toppkortet i serien) fått samme pris som før.



En ting det er verdt å merke seg er at den globale skjermkorttørken har fått GPU-prisene til å øke noe voldsomt, og det er sjelden man finner skjermkort i butikk eller brukt til den anbefalte utsalgsprisen. Hvis det viser seg at RTX 3080 Ti blir vanskelig å få fatt i, så kan prisene bli deretter.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti – spesifikasjoner og ytelse

Nvidia har ikke avslørt så mye når det gjelder innmaten i RTX 3080 Ti, men vi vet at kortet har 12 GB GDDR6X, hvilket betyr at ryktene som fløt rundt i eteren før lansering klarte å prikke inn en helt korrekt spådom.



Dette tyder på at kortet har en minnebuss som er 384 bit bred, men fordrer også spørsmålet: Hvorfor begrenset Nvidia seg til 12 GB istedenfor 24 GB? Da Nvidia lanserte GeForce RTX 3060 ble selskapet spurt om årsaken til at dette kortet fikk 12 GB VRAM istedenfor 6 GB, der sistnevnte størrelse kanskje er mer passende for et kort som antageligvis stort sett kommer til å bli brukt til lavere oppløsninger, så var svaret at Nvidia ville tilby brukerne så mye minne som overhodet mulig på den inneværende minnebussen.



Samtidig kan det å være sparsommelig med minnet gjøre RTX 3080 Ti til en slags «billig-versjon» av RTX 3090 – siden de færreste gamere ikke trenger en slik ekstrem mengde VRAM som 3090 innehar.



Nvidia annonserte også at RTX 3080 Ti yter 34 såkalte shader-TFLOPS, 67 RTX-TFLOPS og 273 Tensor-TFLOPS. Det høres kanskje gresk ut for de fleste, og uten noen mer inngående informasjon, så betyr heller ikke disse tallene stort.



Et fersk rykte sier imidlertid at RTX 3080 Ti har 10 240 CUDA-kjerner, og ikke de 10 496-kjernene det tidligere var antatt – der den sistnevnte mengden altså er samme antall kjerner som RTX 3090.

(Image credit: Nvidia)

Selv om RTX 3080 Ti kan ha blitt «nedgradert» til 10 240 CUDA-kjerner, så vil det likevel bety at kortet har langt mer krutt å by på enn RTX 3080, som har 8 704 kjerner. Her trenger man med andre ord absolutt ikke begrense seg til 1080p.



Ifølge Nvidias Computex 2021-presentasjon er GeForce RTX 3080 Ti selskapets nye «gaming-flaggskip», og skal kunne tilby en og en halv gang mer ytelse enn RTX 2080 Ti.

Et annet lysbilde i presentasjonen lover et betydelig ytelseshopp i «Assassin's Creed Valhalla», «Borderlands 3», «Dirt 5», «Minecraft RTX», «Watch Dogs: Legion» og «Cyberpunk 2077», sammenlignet med RTX 2080 Ti og GTX 1080 Ti.



Når vi får kortet i hende blir det spennende å se om lovnadene medfører riktighet.