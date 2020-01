Nokia kan komme til å slippe sin første brettbare mobil mot slutten av året

Nokia's current flagship handset, the 9 PureView

Samsung, Huawei og Motorola eksperimenterer på hver sin måte med brettbare telefoner, og nye rykter tyder på at de neste som skal i ilden er Nokia.

HMD Global som er selskapet bak merkevaren, jobber altså ifølge ryktene med en brettbar telefon, og en kilde hevder at Nokia kan være klare til å lansere den mot slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021.

Lekkasjen kommer fra Nokiamob, som ikke er en rykteformidler vi har hørt om før, men nettsiden som spesialiserer seg på at som har med Nokia å gjøre hevder å ha en pålitelig kilde.

Nøyaktig hva slags telefon der er snakk om er uklart. De andre produsentene som lager brettbare mobiler har som kjent alle satser på ulike design, og det er godt mulig at Nokia har noe helt nytt på gang.

Etter at HMD Global tok over produksjonen av Nokia, har de imidlertid ikke gjort noen store forsøk på å introdusere nye farmfaktorer eller andre nyvinninger.

Den samme nettsiden melder for øvrig også at selskapet skal slippe fire nye enheter før den nevnte brettbare mobilen kommer, og en eller flere av dem kan komme så tidlig som under MWC 2020.

Blant disse telefonene venter vi å se Nokia 8.2 5G som kan bli selskapets første 5G-telefon, i tillegg til Nokia 5.2 og 1.3.

Lekkasjen peker også mot en enhet som skal være en del av «Nokia Original Series». Dette er ikke et begrep vi har hørt før, men det kan være snakk om enda en nyutgivelse av en klassisk Nokia-telefon i samme gate som Nokia 3310.

Vi venter å få vite mer fra offisielt hold mot slutten av februar, når det er ventet at selskapet skal vise frem flere telefoner under Mobile World Congress i Barcelona.

