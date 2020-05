Neste Samsung Galaxy Fold kan bli overraskende billig

Samsung må sies å være markedsledende på brettbare telefoner om dagen, men inntil nå har modellene de har sluppet vært rimelig dyre. Det kan det imidlertid bli forandring på, for nå ryktes det at selskapet planlegger å slippe en Galaxy Fold e eller Galaxy Fold lite som blir betydelig billigere enn forgjengerne.

Det er rykteformidleren Max Weinbach som melder dette, og den nye telefonen skal ifølge han koste rundt 1100 dollar, noe som tilsvarer rundt 11.200 kroner for øyeblikket.

Til sammenligning koster Galaxy Z Flip 18.000 kroner, mens Galaxy Fold ligger på 24.000 kroner. Vi skal ikke påstå at 11.200 kroner er billig, men det er i hvert fall betydelig mindre enn andre brettbare mobiler.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100. They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames.May 11, 2020