Bekreftet: Nytt Bioshock-spill er på vei

Ja, du leste riktig: Et nytt Bioshock-spill er på vei!

Utgiver 2K Games har bekreftet på Twitter at en ny oppfølger er under utvikling til den kjente serien, som til nå har fått to spill som er satt i undervannsbyen Rapture (Bioshock 1 og 2) og ett i den flygende byen Columbia (Bioshock Infinite).

Vi har så langt ingen indikasjoner på hvor det nye spillet vil foregå, og vi vet heller ingenting om hva slags tilknytning det vil ha et eksisterende karakterer eller miljøer. Det vi derimot vet er at 2K Games har startet et helt nytt spillstudio som har fått navnet Cloud Chamber, og som skal jobbe med det nye spillet. Det er også ventet at det skal være under utvikling i flere år fremover.

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.Learn more: https://t.co/L5hMVADxvY pic.twitter.com/SPvVVZoFCQDecember 9, 2019

I en pressemelding kommer det frem at lederen for det nye studioet blir Kelley Gilmore (XCOM, Sid Meier’s Civilization), og hun blir dermed den første kvinnen som leder et spillstudio for 2K Games.

I pressemeldingen sier sjefen for 2K Games, David Ismailer:

– Bioshock er blant de best likte og mest kritikerroste spillseriene fra forrige konsollgenerasjon. Vi gleder oss til å se hvilken retning den kraftfulle historien og det ikoniske førstepersonsskyte-gameplayet vil ta fremover, nå som vårt team hos Cloud Chamber leder veien videre.

Vi spekulerer videre

(Image credit: Irrational Games)

Det er ingen tvil om dette er spennende nyheter, men når det er snakk om en så innflytelsesrik og betydningsfull spillserie så vil også forventningene til hva Cloud Chamber kan komme opp med, være svært høye.

De første ryktene om et nytt Bioshock-spill kom fra Kotaku i mai 2018 – da under kodenavnet Parkside – og det ble da sagt at spillet ble jobbet med i all hemmelighet. Det kan virke som dette hemmeligholdet vil fortsette, selv om vi nå i det minste har fått bekreftet at spillet er på vei.

Vi kan se for oss at spillserien vil returnere til Rapture eller Columbia, men det virker samtidig mer sannsynlig at vi får se en helt ny setting. Vi forventer også at spillet vil dra nytte av de ekstra kreftene som blir tilgjengelig med de nye konsollene, for det virker opplagt at dette spillet sikter mot lansering på PS5 og Xbox Scarlett.