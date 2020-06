Nye AMD-skjermkort skal dukke opp før PS5 og Xbox Series X

Vi har visst en stund at AMD RDNA 2 skal drive både de to kommende konsollene fra Sony og Microsoft og nye grafikkort, men nå virker det ganske sikkert at Big Navi-skjermkort vil dukke opp i butikkene før PS5 og Xbox Series X.

Nyhetene kommer fra Bank of America Securities Global Technology Conference, der AMDs CFO Devinder Kumar bekreftet at de lenge etterlengtede Big Navi-kortene blir de først RDNA 2-produktene på markedet. I og med allerede vet at de to kommende konsollene skal bruke denne GPU-arkitekturen og at de skal slippes rundt november 2020, så er det sannsynlig at vi vil få se en ny toppmodell fra AMD ganske snart.

Akkurat nå peker alle rykter mot at et nytt grafikkort skal dukke opp i oktober, og vi har til og med sett spor etter det nye kortet i Linux-drivere.

Kumar bekreftet også tidsrommet der grafikkortet skal lanseres ved å si at AMD er i rute med lanseringen av neste generasjons Zen 3 CPU-er og RDNA 2 GPU-er sent i 2020. Vi ser for oss at AMD kommer til å avduke de nye Ryzen 4000-prosessorene og RDNA 2-grafikkort i august eller september, og at de blir tilgjengelig for salg ganske snart etter det.

Er du av dem som har ventet på disse kortene så du kan få prøvd ut ray tracing uten å gå til innkjøp av et Nvidia Turing-kort, så skal du altså vite at det ikke burde være så lenge igjen før du kan få hendene på et.

Kilde: PC Gamer