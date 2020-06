En god router kan være en kraftig oppgradering fra den du får inkludert med bredbåndsabonnementet ditt, og nå om dagen er en stabil og pålitelig forbindelse veldig viktig for de fleste.

Ikke bare byr de beste routerne på glimrende nettforbindelse, men de har også nyttige funksjoner som trafikkprioritering for blant annet spill, og de gir gjerne dekning i et større område. De kan gjerne også håndtere flere enheter samtidig, og de takler at mange strømmer serier fra Netflix samtidig eller overfører store filer mens de jobber hjemmefra.

Er du ute etter å oppgradere hjemmenettverket ditt, så vil du finne mange gode alternativer i listen nedenfor. Blant dem finnes det både enkle og relativt rimelige modeller, gaming-routere som tilfredsstiller dem som krever minimal forsinkelse og mesh-systemer som kan fylle store hus med stabil Wi-Fi.

1. Google Nest Wifi

Google Wifi og Google Home endelig samlet

Hastighet: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz samtidig dual-band | Tilkobling: 2 x Gigabit Ethernet | Funksjoner: Avansert sikkerhetsbrikke, Nest Wifi med Google Assistant, personvernkontroll

Flott design

Smarthøyttaler inkludert

Enda enklere oppsett

Ingen store ytelsesforbedringer

Ikke verdt en oppgradering fra forrige modell

Hva er bedre enn mesh-systemet som allerede er det beste? Vel, et mesh-system med en innebygget smarthøyttaler – i hvert fall for deg som er opptatt av smarthus. Google Nest WiFi kombinerer altså Google WiFis brukervennlighet og ytelse med all nytten du får fra Google Home, og alt er pakket inn i et flott design. Kunne du tenke deg noe annet enn det hvite designet Google WiFi er kjent for, skal du også vite at det nye systemet kommer i lyseblå og sandfargede varianter. Google Wifi er altså fortsatt det beste mesh-systemet på markedet, men den nye varianten gir deg enda mer for pengene.

2. Asus RT-AC86U

Ytelsen er like voldsom som designet.

Hastighet: : 802.11ac: 1734 Mbps, 802.11n: 450 Mbps | Tilkobling: : 5 x Gigabit LAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Funksjoner: : MU-MIMO, Trafikkanalyse, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network

Funksjonsrik

God hastighet og dekning

Overveldende brukergrensesnitt

Designet passer ikke alle

Har du kjennskap til gaming-produktene til Asus, vet du hva du kan vente deg av Asus RT-AC86U når det kommer til design. Her får du kantete sort plast og knallrøde detaljer, så dette er ikke nødvendigvis den ruteren du har lyst til å plassere godt synlig i stua. Innenfor den glorete plasten finner du heldigvis maskinvare som yter på lik linje med de beste konkurrentene. Du må heller ikke betale ekstra for gaming-finesser. Er du på jakt etter en god ruter til en fornuftig pris, så er denne et godt valg.

3. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

En glimrende gaming-router

Hastighet: 802.11ac 1.7 GHz to-kjernet prosessor | Tilkoblinger: 5 Gigabit Ethernet porter (4 LAN + 1 WAN) | Funksjoner: To WiFi-bånd samtidig, 4 eksterne antenner, 15 ekstra kanaler på 5GHz

Superrask

Glimrende DumaOS-programvare

Takler vanskelige forhold

Dyr

Litt hjelpsom dokumentasjo

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 er uten tvil dyr, men dette er likevel en router som leverer på høyt nivå – ikke minst når det kommer til å minimalisere ping. Den er utviklet spesielt for hjem der det bor gamere, og gjør en glimrende jobb med å legge forholdene til rette når du skal spille Call of Duty eller PUBG. Er du ville til å betale det den koster, så er denne absolutt blant de beste på markedet.

4. TP-Link Archer C5400 v2

Rart utseende, god ytelse

Hastighet: 802.11ac 5 GHz ned: opptil 2,167 Mbps, 2,4GHz ned: opptil 1000 Mbps | Tilkobling: 4 x LAN, 1 x WAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 | Funksjoner: MU-MIMO, Tri-band Wi-Fi, 8 eksterne antenner, Alexa stemmestyring

Rask og sprek

Alexa- og IFTTT-støtte

Dyr

Hvis du er på jakt etter en sprek ruter som kan minne litt om en rekvisitt fra en 90-talls Sci-Fi-film, bør du ta en titt på TP-Link Archer C5400 v2. Dette er riktignok ikke en trendy mesh-ruter, men den bringer med seg en rekke avanserte funksjoner til en relativt overkommelig pris. Ikke minst er oppsettet veldig enkelt. Den ser kanskje rar ut, men hvis du trenger en ruter som kan gi dekning i et stort hus så er den et godt valg.

5. Netgear Orbi AC2200 RBK23

Samme Netgear Orbi, bare mindre

Hastighet: 802.11ac 5GHz ned: 68,8 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit Ethernet per enhet | Funksjoner: Disney Circle foreldrekontroll, oppsett via smarttelefon, trebånds nettverk, modulær

Rask

Mindre enn orginalen

Fortsatt dyr

Den originale Netgear Orbi tok verden med storm da den kom ut, og den revolusjonerte nærmest rutermarkedet. Nå har Netgear sluppet Orbi AC2200 RBK23, som er en mindre og billigere ruterløsning for hjemmebrukere. Den har færre antenner og porter enn originalen, men leverer fortsatt veldig god wi-fi-dekning og spesielt hvis du har et gjennomsnittlig stort hus. Ikke minst er enhetene mindre, og det gjør dem litt mindre fremtredende i stua.

6. Synology RT2600ac

NAS eller ruter – hvorfor ikke begge deler?

Hastighet: 802.11ac: 1733 Mbps 802.11n: 800 Mbps | Tilkoblinger: 4 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x SD-kortleser | Funksjoner: 512 MB RAM, 1,7 GHz med to kjerner, MU-MIMO, beam-forming, 4 GB lagringsminne

Brukervennlig webgrensesnitt

Mange tilkoblingsmuligheter

Dyrere enn andre AC2600-rutere

Ikke den raskeste 802.11ac-ruteren

En ruter som også er en NAS er ikke noe du finner hver dag. NAS er en nettverkstilkoblet lagringsenhet eller hjemmeserver der du kan lagre og få tilgang til filer over det lokale nettverket. Med Synology RT2600ac får du det beste av begge verdener, og du kan til og med installere tredjepartsprogramvare som VPN og medieservere. Her er mulighetene mange, og du får til og med støtte for Apple Time Machine slik at du enkelt kan ta sikkerhetskopi av Mac-en din.

7. TP-Link Deco M9 Plus

En ruter som passer i det smarte hjemmet

Hastighet: 5 GHz: opptil 867 Mbps 2,4 GHz: opptil 400 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit WAN/LAN, 1 x USB 2.0 | Funksjoner: Tri-Band, dødsonefjerner, Innebygget smarthub, innebygget antivirus, QoS, foreldrekontroll

God dekning

Enkelt oppsett

Dyrt

I 2019 har stadig flere av de beste ruterne vist seg å være mesh-rutere – de byr rett og slett på et dekningsnivå som få vanlige rutere kan måle seg med. Og med produkter som TP-Link Deco M9 ser vi hvordan de beste modellene blir stadig bedre.

Ved å integrere støtte for smarthus-enheter ved siden av hastigheter og dekning som kan måle seg med de beste i bransjen, så er TP-Link Deco M9 blant de beste ruterne for smarthus-interesserte. Systemet er litt dyrt, men det er også stappfullt av funksjoner som innebygget foreldrekontroll og antivirus.

8. D-Link Covr-C1203

Trådløst mesh-nettverk for alle

Hastighet: 2,4 GHz: opptil 300 Mbps; 5 GHz: opptil 866 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit Ethernet LAN per node | Funksjoner: MU-MIMO, foreldrekontroll, smart nettverkskontroll, smart enhetsoppsett

Overkommelig pris

God dekning

Ikke så rask som den kunne vært

Hvis du kunne tenke deg å kaste deg på mesh-bølgen men ikke har lyst til å betale i dyre dommer og ikke bryr deg om avanserte tekniske løsninger, så kan D-Link Covr-C1203 vår det rette valget for deg. Du får samme dekning som du får med Google Wifi, men til en lavere pris. Du får riktignok litt lavere hastigheter også, men det går mer enn fort nok for de fleste bruksområder. De har også et attraktivt trekantet design som burde passe inn i de fleste hjem, slik at du ikke må gjemme dem bort i skam slik du må med en del andre rutere.

9. Amplifi HD

Bringer stil til mesh-nettverk-markedet

Hastighet: 802.11ac 1300 mbps | Tilkoblinger: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Funksjoner: modulær dekning, moderne design, berøringsskjerm

Moderne estetikk

Enkelt å sette opp

Dyrere enn konkurrentene

Amplifi HD er blant de dyrere mesh-systemene på markedet, men det moderne og enkle designet vil nok friste mange likevel. Den sentrale boksen har et utseende som gjør at mange ikke har noe imot å plassere den godt synlig, og det kan gjøre det lettere å oppnå best mulig dekning. På toppen får du også glimrende ytelse.

Brukervennlig mesh-WiFi som koster.

Hastighet: 2 x 802.11ac: 867 Mbps, 802.11n: 400 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit LAN | Funksjoner: App-basert oppsett, 716 MHz ARM Cortex A7 processor, beamforming

Modulært mesh-nettverk

Diskret design

Stiv pris

Ytelsen er for avhengig av plassering

I likhet med Google WiFi og Netgear Orbi prøver også Linksys å gjøre trådløse nettverk enklere med sitt Velop-system. Denne løsningen koster litt mer enn noen av konkurrentene, men oppsettet er gjort i løpet av minutter takket være den tilhørende appen du laster ned fra App Store eller Google Play. Dermed kan du få full og sømløs wifi-dekning selv i store hus, og du slipper å bruke knotete ekstendere som gjør at du må veksle mellom ulike nettverk manuelt.

Joe Osborne og Gabe Carey har også bidratt til denne artikkelen.