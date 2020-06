Netflix fikser endelig et av de mest irriterende problemene med appen

Netflix lar nå for første gang folk renske ut «fortsett å se»-listen sin. På Android kan man nå velge hvilke titler fra raden man har lyst til å beholde, og hvilke man har lyst til å fjerne.



Vi kan verifisere at forandringen nå er aktiv på Android-enheter (takket være The Verge), iOS-enheter skal få funksjonaliteten den 29. juni.



For å ta hele historien: Netflix lagrer hvor du befinner seg i en serie eller en film, hvilket i seg selv er hendig funksjonalitet. Men, hvis du ikke liker noe, så forblir likevel det du har sett på i «fortsett å se»-listen i (noe som føles ut som) evigheter, selv om du har aldri så mye lyst på å fjerne den. Denne nye funksjonaliteten lar deg tilpasse listen til akkurat de filmene og seriene du har lyst til å fortsette å se på.



Det finnes også andre grunner til at du har lyst til å holde listen relativt ren: Hvis du har startet å se på pinlig dårlige saker som du ikke har lyst til at din bedre halvdel skal få med deg at du ser på, for eksempel, som «Digimon» eller Paul Verhoevens «Showgirls», for å nevne et par.



Nedenfor viser vi deg hvordan du kan fjerne filmer og serier fra «fortsett å se på»-listen din.

Hvordan fjerne filmer og serier fra «fortsett å se»-listen din i Netflix-appen

Klikk på de tre prikkene på en hvilken som helst tittel i «fortsett å se»-listen din, og du får opp denne menyen. (Image credit: Future)

Det hele er egentlig såre enkelt. I alle fall på Android, hvilket er den eneste plattformen vi har prøvd funksjonaliteten på. Alt du trenger å gjøre er å åpne Netflix-appen, gå til «fortsett å se»-raden og trykke på de tre prikkene (ved siden av «i»-ikonet) på filmen eller serien du ønsker å fjerne.



Helt på bunnen i denne undermenyen finnes det et valg som heter «fjern fra rad» (du ser et eksempel i bildet ovenfor). Trykker du her forsvinner tittelen fra raden. Netflix lagrer likevel hvor du er i serien eller filmen til senere, hvis det viser seg at du i fremtiden likevel får lyst til å fortsette seansen. Hvis det er tilfellet må man dog selv ha kontroll på hvilken film eller serie det er snakk om, og selv gjøre et søk.



Hvis man velger å fjerne en tittel fra «fortsett å se»-listen forsvinner denne fra alle enheter du er logget inn på – og vil presumtivt gjøre livet litt enklere for de av oss som liker å sjekke ut nye ting (som ikke nødvendigvis holder et spesielt høyt kvalitetsnivå.)