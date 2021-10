Mozilla forbereder seg på utstrakt sjansespill med Firefox

Mozilla foretar for tiden en undersøkelse som tar sikte på å finne ut hvorvidt brukere av nettleseren Firefox vil tolerere et skifte i standard-søkemotor.



Per i dag vil søkefraser som skrives inn i adressefeltet i Firefox ende opp hos Google, gitt at man ikke selv har forandret på innstillingene. Nå har Mozilla bestemt seg for midlertidig å forandre på standardsøkemotoren hos et knippe brukere, som nå blir sendt til Microsoft Bing for søkeresultater.



Selskapet sier at «eksperimentet» omfatter 1% av brukere av applikasjonen på tradisjonelle operativsystemer (ikke-mobile enheter), og at den kommer til å fortsette i noen måneder fremover, med en antatt avslutning i januar.

Søkemotoren i Firefox

At Mozilla vurderer å bytte til Microsoft Bing kommer noe bardus på, gitt den lukrative avtalen selskapet har med Google, som historisk sett har stått for mer enn tre fjerdedeler av den årlige inntekten.



Mozilla har tidligere sagt at selskapet akter å bygge opp nye inntektskilder (for eksempel fra abonnementer på produkter som Mozilla VPN), men å trekke seg fra samarbeidet med Google vil være en drastisk endring i så måte.



En kan lure på om trekket har å gjøre med Mozillas nye fokus på personvern, en arena der Google ikke gjør det spesielt godt om dagen. Firefox-utviklerne har for eksempel allerede begynt å distansere seg fra Googles planer om å reformere digital markedsføring, en implementering Mozilla sier har fundamentale feil.



Uansett hva strategien bak viser seg å være, så vil et skifte til Bing antakeligvis irritere en relativt stor mengde Firefox-brukere, som da vil måtte rote med innstillinger for å få Google tilbake som standard.



Ifølge de seneste tallene fra Statcounter, er Google soleklart den mest populære søkemotoren, med 92,03 % markedsandel. Microsoft Bing, på sin side, tar seg av kun 2,48 % av søk på nett, og har ikke klart å kare til seg en vesentlig bedre posisjon i de senere år.



Man må likevel ha i mente at Googles dominans må ses i sammenheng med avtalene selskapet har med nettleserne. Samtidig er det mange brukere som bruker Google simpelthen på grunn av søkeresultatene motoren produserer, og som vil fortsette å støtte opp om selskapet, uavhengig av hvilke standardinnstillinger som implementeres.



Foreløpig er ingenting satt i stein – Mozilla undersøker fortsatt hva slags innvirkninger et skifte vil ha – men hvis selskapet velger å gå fra Google til Bing, så er det ingen tvil om at det vil få konsekvenser.



Oppdatering, 20 september:

Mozilla har kommet med den følgende uttalelsen, som gir en viss innsikt i tankene bak undersøkelsen:



«Som en del av optimalisering av Firefox-opplevelsen utfører vi regelmessig studier. Per nå kjører vi en studie som gjør at noen brukere vil merke at standardsøkemotoren har blitt forandret. For å gå tilbake til søkemotoren de ønsker å bruke, kan brukere følge disse stegene.»