Europeere flest foretrekker AMD-CPU-er og vender nå ryggen til Intel

AMDs CPU-er vinner fortsatt stort mot Intel, ikke bare i dagens salgstall, som vi tidligere har sett, men også når det gjelder hva forbrukere har planer om å kjøpe i fremtiden, ifølge ny rapport.



Undersøkelsen fra EHA (European Hardware Association) gikk gjennom meningene til teknologientusiaster over hele Europa (mer spesifikt, personene som leser utgivelser fra EHA), og fant ut at disse personene «uttrykte en distinkt preferanse da de ble spurt om den neste stasjonær-prosessoren de kom til å kjøpe, over 60 % valgte AMD.» Dette gjør selvsagt at Intel-leiren sitter igjen med 40 %.

Dette representerer en stor forandring fra fjoråret, da situasjonen var den stikk motsatte, og 60 % foretrakk Intel. Dette viser den enorme innvirkningen Ryzen 3000-prosessorene har hatt i 2019, der de har tatt en stor bit av kaken når det gjelder entusiastmarkedet for stasjonære, noe vi også har sett i forskjellige statistikker og redegjørelser som har kommet i løpet av året.

En annen måte å se på dette på er at AMD har fått mer enn 50 % flere støttespillere i året som har vært. Det er helt klart et stort hopp.



Styreformann i EHA, Koen Crijns, merket seg: «De siste tre årene har AMD skutt fart i entusiastsegmentet. Med Ryzen-serien har AMD eliminert eventuelt gjenværende ytelsesgap og samtidig tilbudt mye ytelse for pengene.»



Samtidig har Intel ikke bare måttet forholde seg til priskrigen som AMD legger opp til, men har også hatt problemer med produksjon og distribusjon av prosessorer i Core-familien.

Vokser også innen GPU

EHA-undersøkelsen fant også ut at AMD har steget i rekkene når det gjelder GPU, selv om, som andre undersøkelser har vist, selskapet er langt bak Nvidia.



Nesten 23 % foretrekker skjermkort fra AMD, noe som vil si at Nvidia fortsatt er kongen på haugen. Likevel, AMD har i det minste en fremgang, siden en EHA-undersøkelse fra mai viste at bare 19 % av de svarende valgte AMD over Nvidia.



Som vanlig er det lurt å være kritisk til enkeltundersøkelser, men det er ikke noen overraskelse at teknologientusiaster begynner å bevege seg kraftig mot AMD når det gjelder prosessorer.

Kilde: Wccftech