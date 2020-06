Beste ultrabook 2020: de slankeste, letteste og sprekeste test-favorittene finner du her

Velkommen til TechRadars guide til de beste ultrabookene vi har testet i 2020!

En ultrabook er den perfekte maskinen for både studenter, for dem som reiser mye og for dem som tilbringer mye tid på kafé. I stedet for å dra med deg en stor og klumpete laptop eller inngå harde kompromisser med en Chromebook, har du i stedet med deg en tynn, lett og uhyre sprek maskin med alt du trenger av finesser.

Disse tynne og lette laptopene fokuserer nemlig like mye på både portabilitet og ytelse. Tross at de er tynne og lette, kommer de derfor ikke til å fryse midt i et viktig prosjekt eller gå tom for strøm midt i en flytur – du trenger ganske enkelt ikke bekymre deg for at laptopen din ikke skal klare jobben du setter den til.

Samtidig er det ikke til å komme unna at du betaler ekstra for maskiner som gir deg både ytelse og portabilitet, og for studenter som trenger en billig PC kan det kanskje være nyttig å ta en titt på vår liste over de beste student-laptopene.

Er du villig til å betale det det koster for å få i både pose og sekk, så er derimot listen nedenfor akkurat det du trenger. Vi har samlet de beste ultrabookene på markedet akkurat nå, og vi holder selvfølgelig denne listen oppdatert etter hvert som nye modeller slippes.

HP Elite Dragonfly finner du i toppen av mange av årets lister, inkludert den over de beste ultrabook-modellene. (Image credit: HP)

1. HP Elite Dragonfly

Beste Ultrabook for profesjonelle på farten

CPU: 8. generasjon Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Skjerm: 13,3" diagonal Full HD berøringsskjerm – Full HD Sure View berøringsskjerm | Lagringsplass: 256 GB SSD

Superelegant design

Fantastisk batterikapasitet

Temmelig dyr

Med sin imponerende kombinasjon av bærbarhet og kraft legger HP Elite Dragonfly seg øverst på listen over de beste 2-i-1-PCene. Den er også blant de kraftigste businessmaskinene vi har testet på lenge, og kan skilte med et slankt og lett design. Den har utrolige høyttalere, et overlegent tastatur og du kan også velge en 4K-skjerm på 550 nits. Slikt er det vanskelig å konkurrere med.

Denne heftige hybriden får vår ettertraktede femstjerners vurdering. Bare det i seg selv sier mye, for det er ikke noe vi deler ut lemfeldig. Nevnte vi forresten at batterikapasiteten er helt utrolig? Du kommer svært langt med denne når du arbeider og er på farten.

Les hele vår test av HP Elite Dragonfly

(Image credit: Dell)

2. Dell XPS 13 (2020)

Fortsatt en av de beste laptopene noensinne

CPU: 10.-generasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel Iris Plus | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 2 TB SSD

Fantastisk design

Glimrende batterilevetid

Middelmådig lyd

Dyr

Dell XPS 13 har vært fast inventar på vår liste over de beste laptopene i flere år, og 2020-modellen fortjener fortsatt denne plassen. Den beholder det vi liker med Dells 13-tommers flaggskip, fra det flotte og lette designet til de spreke komponentene som driver den.

XPS 13 er utstyrt med 10.-generasjons Core i5- eller i7-prosessorer og en nærmest kantløs skjerm, og du får en maskin med glimrende ytelse som er både lett og tynn.

Samtidig får du også godt med tilpasningsmuligheter, så du kan tilpasse Dell XPS 13 til dine behov. 2020-modellen er en enda bedre utgave av XPS 13, men det skal også sies at den ikke er billig. Den er uten tvil blant de beste laptopene på markedet, men det er også blant de dyreste.

Les hele vår test av Dell XPS 13

3. Huawei Matebook 13

En ultrabook det er vanskelig å ignorere

CPU: 8. generasjons Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (valgfri) | RAM: 8 GB | Skjerm: 13,3 tommer 2K (2560 x 1440 og berøring) | Lagring: 256 GB – 512 GB SSD

Mye for pengene

Diskret Nvidia-grafikk

Begrenset mengde RAM

I forfjor kom Huawei MateBook X Pro nærmest ut av det store intet og kapret tronen som den beste ultrabooken du kunne kjøpe, og senere gjorde MateBook 13 det samme. Akkurat som forgjengeren er MateBook 13 utstyrt med kraftig maskinvare på innsiden og et flott ytre, men den holder også prisen på et nivå som gjør den tilgjengelig for de fleste. Ikke minst må vi nevne at du du kan få den med diskret Nvidia-grafikk, og den er blant de slankeste modellene på markedet som tilbyr dette. Det er liten tvil om at Huawei MateBook 13 er en av de beste ultrabookene på markedet akkurat nå.

Les hele vår test av Huawei MateBook 13

Du skal slite for å finne mangler ved Dell XPS 13 2-i-1 (2019). (Image credit: Dell)

4. Dell XPS 13 2-in-1 (2019)

Her er en solid konkurrent til MacBook Pro 13"

Prosessor: 10. generasjon Intel Core i3 – i7 | Grafikk: Intel UHD – Iris Plus Graphics | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 13.4" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare – 13.4" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve | Storage: 256GB – 512GB SSD

Overlegen og særdeles bærbar utforming

Solid ytelse

Nydelig og responsiv skjerm

Batterikapasiteten er bare grei

Lydkvaliteten ikke mer en OK

Lokket er vanskelig å åpne

Du skal slite for å finne mangler ved Dell XPS 13 2-i-1 (2019). Designmessig er den ikke bare utrolig kompakt og lett, men den kan også skilte med en nydelig og svært responsiv skjerm, en flott, vev-overflate og et meget behagelig tastatur. Og den har mer enn utseendet å by på.

Den imponerer også kraftig rent ytelsesmessig, takket være sine 10. generasjons Intel Core prosessorer og Intel Iris Plus grafikkort. Hvis du er ute etter det beste på 2-i-1-fronten, med mer enn nok kraft, massevis av allsidighet og dessuten et glimrende design, er det ikke dumt av deg å velge denne.

Les hele vår test av Dell XPS 13 2-i-1 (2019)

5. HP Spectre x360

Vakker og sprek

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer full HD (1920 x 1080) - UHD (3840 x 2160) berøringsskjerm | Lagring: 256 GB - 2 TB PCIe SSD

Pekepenn følger med

Slankt design

Høy pris

HP Spectre x360 er ikke bare en av de beste 2-i-1-maskinene på markedet – den er blant de beste laptopene punktum. Det er få produkter som klarer å kombinere spreke komponenter med et slankt design like godt som HP har gjort her. Det diamantkuttede chassiset vil tiltrekke seg mange misunnelige blikk på kaféen, og en den speke ytelsen gjør at den tygger seg gjennom alt du kaster på den. Når du er lei av å tiltrekke deg misunnelig blikk, kan du bare flippe den rundt i nettbrettmodus og kose deg med Netflix.

Les hele vår test av HP Spectre x360

(Image credit: Microsoft)

6. Surface Laptop 3

Mer holdbar enn de fleste

Prosessor: Quad-core 10th Gen Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8 GB – 32 GB | Skjerm: 15” 2496 x 1664 PixelSense Touch Display | Lagringsplass: 128 GB – 1 TB

Glimrende batterikapasitet

Spennende debut fra AMD-flaggskip

Altfor få utganger

Mangler kraft

Med sin relativt lave pris og noe av den beste batterikapasiteten vi har opplevd i en 15-tommers laptop, er det tydelig at Surface Laptop 3 satser hardt. Den både ser bra ut og føles god å bruke, og vekten er overraskende lav til at vi har med en maskin av denne størrelsen å gjøre. Ytelsesmessig gjør den også en solid jobb. Selv om den ikke er den kraftigste 15-tommeren på markedet, har den Intels 10. generasjons brikke og Iris Plus-grafikkort. Det er mer enn tilstrekkelig til å gjøre den til en av de beste ultrabookene i 2020.

Les hele vår test av Surface Laptop 3

7. Lenovo Yoga C930

2-i-1 nesten uten kompromisser

CPU: Intel Core i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,9 tommer FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) IPS blank flerberøring | Lagring: 256 GB – 2 TB SSD

God byggekvalitet

Robust funksjonsutvalg

Glimrende batteritid

Svak grafikkytelse

Dyre oppgraderinger

Lenovo Yoga C930 er stilig og slank og har solide spesifikasjoner, og den fortjener definitivt en plass på vår liste. Det er også før vi i det hele tatt har nevnt at den er utstyrt med 4K-skjerm, slik at du kan kose deg med flott videoavspilling og spilling når du er ferdig med arbeidsdagen. Denne 2-i-1-maskinen er et glimrende valg for dem med litt trangere budsjett, men hvis du ønsker å oppgradere den med bedre komponenter så må du være forberedt på at det koster.

Les vår test av Lenovo Yoga C930

(Image credit: Razer)

8. Razer Blade Stealth 13 (2019)

Lettvektig og stilig Razer, nå i hvitt

Prosessor: 10. generasjon Intel Core i7 | Grafikk: Intel Iris Plus Graphics – GeForce GTX 1650 Max-Q | RAM: 16 GB | Skjerm: 13,3" FHD Matte w/ 4,9 mm slank innfatning – 13,3" 4K Touch w/ 4,9 mm slank innfatning | Storage: 512GB SSD

Topp konstruksjonskvalitet

Stillegående

Solid batterikapasitet

Temmelig dyr

Begrenset lagringsplass

Mangler diskret grafikkort

«Verdens første gaming-ultrabook». Det er ikke bare tomprat, for den leverer også, som en av de beste ultrabook-modellene i 2020. Razer har oppgradert sin Blade Stealth 13 Ultrabook med de nyeste innvendige komponentene uten at det har gått ut over dens stillegående vesen.

Her finner du en 10. generasjons Intel Core i7-prosessor og bedre grafikkløsninger, og opplevelsen er langt bedre enn med forgjengeren. Faktisk fikk vi noen av våre aller beste gamingopplevelser med denne Iris Plus-konfigurasjonen. Topper du det med ekstremt stillegående vifter, lav termisk energi, utvidet batterikapasitet og den lekre fargetonen Mercury White, er det lett å falle for denne modellen.

Les hele vår test av Razer Blade Stealth 13 (2019)

9. Lenovo Yoga 730

Robusthet møter ytelse

CPU: opptil 8.-generasjons Intel Core i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: opptil 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) IPS antiskinn flerberøring | Lagring: opptil 512 GB PCIe SSD

Robust

God berøringsflate

Rask lading

Svake høyttalere

Batteritiden er bare OK

Robusthet møter portabilitet og ytelse i denne slanke laptopen med en overkommelig prislapp. Lenovo Yoga 730 er ikke den tilnærmede perfekte laptopen mange kresne kjøpere kanskje er på jakt etter, og den har noen svakheter som høy vekt, gjennomsnittlig batteritid og svake høyttalere. Den den derimot kan, er å få deg gjennom arbeidsuka uten problemer. Ved siden av den gode ytelsen får du også et pålitelig tastatur, en god berøringsflate, en robust hengsle som lar deg bytte mellom laptop- og nettbrettmodus og tynne skjermkanter.

Les vår test av Lenovo Yoga 730

Gabe Carey har også bidratt i produksjonen av denne artikkelen.