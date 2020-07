Beste laptop 2020: Våre testvinnere

På denne siden vil du finne de aller beste Ultrabook-maskinene, gaming-laptopene, budsjettmodellene og 2-i-1-laptopene.



Uavhengig av hva slags budsjett du har, eller hva slags laptop du er ute etter har vår liste over de beste laptopene i 2020 aktuelle alternativer slik at du enklere kan finne den rette enheten for akkurat dine behov.

Hvis du ser etter en gaming-laptop som ikke tømmer sparekontoen din i ett jafs, bør du ta en kikk her. Dette er en helstøpt gaming-laptop laget på et magert budsjett, der man likevel har ivaretatt den solide ytelsen.

Så, hva er den beste laptopen du kan kjøpe akkurat nå? Etter vårt syn er Dell XPS 15 (2020) den beste laptopen i 2020. Det er en av ytterst få laptoper som klarer å gjøre alt rett.



Den har et fantastisk design, den er tynn og lett nok til at man med enkelhet kan frakte den med seg, og den er fylt til randen med den beste maskinvaren du kan få tak i i en bærbar PC akkurat nå.

Men, om dette ikke er den riktige laptopen for deg har vi også en hel rekke andre fantastiske alternativer. Hver eneste enhet på vår liste over de beste laptopene har gått gjennom møysommelige tester av oss, og vårt prissammenligningsverktøy sikrer at du kommer til å få maskinene til best mulig pris.

Under våre tester forsikrer vi oss om at disse laptopene tilbyr den beste batteritiden, det beste designet, den beste ytelsen og best valuta for pengene.



Hvis du velger en av laptopene på listen kan du være sikker på at du får en utrolig bærbar PC.



Vi tester og oppdaterer kontinuerlig, slik at listen over de beste laptopene alltid er oppdatert. Kommer det en ny modell som fortjener å være på listen vil den bli lagt til. Dette betyr at du kan være sikker på at du får nye og oppdaterte råd om hva som er den beste laptopen i 2020.

1. Dell XPS 15 (2020)

Den beste laptopen hittil i 2020

CPU: 10.-generasjons Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel Iris Plus Graphics - Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | RAM: 8 GB – 64 GB | Skjerm: 15,6" FHD+ (1920 x 1200) IPS - UHD+ (3840 x 2400) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Høy ytelse

Flott design

GTX 1650 Ti er litt svak

15-tommeren kan bli for stor for enkelte

Dell XPS 15 tar førsteplassen på vår toppliste over de beste laptopene på markedet, rett og slett fordi den tikker alle boksene når det kommer til hva vi vil ha fra en laptop. Det er faktisk så nærme perfekt som det er mulig å komme, og det er ikke mye vi kan klage på. Den har det nyeste og beste av teknologi fra Intel, og den kan også utstyres med dedikert grafikk. Dermed fungerer den glimrende til bilde- og videoredigering, og til og med litt lett spilling.

Den har også et av de flotteste designene vi har sett, og det er ikke vanskelig å argumentere for at den er den flotteste Windows 10-laptopen på markedet. Ikke minst er batterilevetiden glimrende, og selv om prisen er høy så der den ikke så ille når du tenker på hva du faktisk får. Vi har sett Dells mindre XPS 13 på toppen av denne listen før, men nå er det 15-tommervarianten som stikker av med seieren.

Les hele vår test av Dell XPS 15 (2020)

2. HP Spectre x360 (2020)

Den generelt beste laptopen

CPU: 10. generasjon Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3" FHD (1920 x 1080) IPS BrightView micro-edge WLED-baklys multitouch – 13,3" diagonal 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-edge AMOLED multitouch | Lagring: 256 GB – 2 TB SSD

Stilig og høykvalitetsfinish

Framifrå generell ytelse

Batteritiden er ikke best

Kan noen ganger bli varm

Det har skjedd mye med 2-i-1-laptopen HP Spectre x360 i 2020, den har gjort et skikkelig hopp i spesifikasjoner, med blant annet tiendegenerasjons Intel Core og Intel Iris Plus-GPU på listen over forbedringer. Sammen med det upåklagelige 2-i-1-designet og det nærmest perfekte diamantkuttede kabinettet utgjør dette en ny versjon som har klatret helt til topps i listen vår over de beste laptopene på markedet.



HP har vært i siget i det siste, og HP Elite Dragonfly har også figurert høyt på våre lister (du ser den noen hakk nedenfor her), men når det gjelder byggkvalitet, design og pur ytelse er HP Spectre x360 (2020) på langt nær den beste laptopen du kan kjøpe akkurat nå i 2020.



Den er sannelig ikke billig, men du får en hel del fjongt med på kjøpet som eksempelvis en rekke sikkerhetsfunksjonalitet og B&O-høyttalere. Hvis du bryr deg om estetikk like mye som du bryr den om ytelse og generell kvalitet er denne laptopen for deg.

Les hele vår anmeldelse av HP Spectre x360 (2020)

3. Dell XPS 13 (2020)

Fortsatt en av de beste laptopene noensinne

CPU: 10.-generasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel Iris Plus | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 2 TB SSD

Fantastisk design

Glimrende batterilevetid

Middelmådig lyd

Dyr

Dell XPS 13 har vært fast inventar på vår liste over de beste laptopene i flere år, og 2020-modellen fortjener fortsatt denne plassen. Den beholder det vi liker med Dells 13-tommers flaggskip, fra det flotte og lette designet til de spreke komponentene som driver den.

XPS 13 er utstyrt med 10.-generasjons Core i5- eller i7-prosessorer og en nærmest kantløs skjerm, og du får en maskin med glimrende ytelse som er både lett og tynn.

Samtidig får du også godt med tilpasningsmuligheter, så du kan tilpasse Dell XPS 13 til dine behov. 2020-modellen er en enda bedre utgave av XPS 13, men det skal også sies at den ikke er billig. Den er uten tvil blant de beste laptopene på markedet, men det er også blant de dyreste.

Les hele vår test av Dell XPS 13

4. Huawei MateBook 13

Mest laptop for pengene

CPU: 8. generations Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Skjerm: 13 tommer 1440p (2160 x 1440) | Lagring: 256 GB - 512 GB SSD

Glimrende ytelse

Nvidia-grafikk

Mye for pengene

Kun 8 GB RAM

Ikke Thunderbolt 3

I forfjor kom Huawei MateBook X Pro nærmest ut av det store intet og ble en av de beste laptopene du kunne kjøpe, og i fjor gjorde MateBook 13 akkurat det samme. Som forgjengeren er MateBook 13 utstyrt med kraftig maskinvare på innsiden og et flott ytre, men den holder også prisen på et nivå som gjør den tilgjengelig for de fleste. Ikke minst må vi nevne at du kan få den med diskret Nvidia-grafikk, og den er blant de slankeste modellene på markedet som tilbyr dette. Det er liten tvil om at Huawei MateBook 13 fortjener en plass på denne listen.

Les hele vår test av Huawei MateBook 13

Om du er på farten eller på kontoret er Acer Swift 3 en av de beste Acer-maskinene du kan kjøpe i 2020. (Image credit: Acer)

5. Acer Swift 3

Den beste billig-laptopen i verden

CPU: opptil Intel Core i7-8565U | Grafikk: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 or AMD Radeon Vega 8 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 14" FHD (1920 x 1080) ComfyView IPS – 15,6" Full HD (1920 x 1080) | Lagring: 128 GB – 1 TB HDD, 16 GB Intel Optane Memory

Framifrå styreflate og tastatur

Super ytelse

Veldig rimelig

Ser litt kjedelig ut

Bak det forsiktige ytre finner man en framifrå laptop i Acer Swift 3, med mer enn nok ytelse til både arbeid og studier. Swift 3 (som ikke må forveksles med Switch 3, en annen laptop fra Acer) er en billig maskin: likevel er det beskjedne kabinettet laget av utelukkende aluminium og propp fullt av kraftige komponenter.



Når det gjelder ytelse kommer den overraskende nær den langt dyrere Microsoft Surface Laptop. Skjermen har litt lavere oppløsning, men de to er ellers slående like – rent bortsett fra når det gjelder prisen.



Denne maskinen er også utrolig i bruk, den har en stor styreplate og et bakbelyst tastatur som gir en komfortabel skriveopplevelse og taster som har et stort bevegelsesrom. Hvis du kommer til å bruke den til mye skriving – om det skulle være på reise eller på kontoret – er dette en av de beste budsjettmodellene man kan kjøpe i 2020.

Les hele vår anmeldese av Acer Swift 3

6. Apple MacBook Pro 16 (2019)

Den beste laptopen fra Apple

CPU: 9. generasjon Intel Core i7 – i9 | Grafikk: AMD Radeon Pro 5300M | RAM: 16 GB – 64 GB | Skjerm: 16-tommers Retina-skjerm med True Tone | Lagring: 512 GB – 8 TB SSD

Nydelig 16-tommers skjerm

Nytt og forbedret tastatur

Dyr

Begrenset til fire Thunderbolt 3-utganger

Selv om vi er lei oss for at den 15-tommers MacBook Pro ikke lenger produseres, har vi tatt imot MacBook Pro (16 tommer, 2019) med åpne armer. Og ettersom den er akkurat så slank og elegant som du er vant til fra denne kanten, ville du ikke tro at den var et 16-tommers monster. Men du får rikelig med boltreplass på den strålende skjermen, med kraften fra de nyeste og beste komponentene bakenfor den. Dette er utvilsomt den beste MacBooken for innholdsskapere, designere og andre kreative yrkesutøvere. Med gode (og høylytte) høyttalere og et mye, mye bedre tastatur er dette bare moro.

Les hele vår test: MacBook Pro (16-tommer, 2019)

7. Apple MacBook Air (2020)

Den beste billige Apple-maskinen

CPU: 10.-generasjons Intel Core i3 - i7 | Grafikk: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-inch (diagonal) 2560 x 1600 skjerm med LED-baklys og IPS-panel | Lagring: 256GB – 2TB SSD | Dimensjoner: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm; B x D x H)

Nydelig design

Ny og lavere pris

Skjermfargene er litt dempet

Battery life only OK

Apple har igjen gitt Macbook AIr en oppdatering, og 2020-utgaven er den største endringen vi har sett på en god stund. Det gjør den også til en av de beste laptopene på markedet, og samtidig den rimeligste MacBooken du får kjøpt. Apple har nå utstyrt den med 10.-generasjons Intel-prosessorer, og den er nå for første gang tilgjengelig med firekjerners prosessorer.

Du får også mer lagring, i og med at Apple har doblet mistevalget til 256 GB. Den kan ikke konkurrere med ytelsen til 16-tommer MacBook Pro, men hvis tynn og lett er viktigere enn ytelse så er den et glimrende valg – ikke minst med tanke på at den har fått en lavere pris enn fjorårets modell.

Les hele vår test av MacBook Air (2020)

8. Asus ROG Zephyrus G14

Den beste gaming-laptopen akkurat nå

CPU: AMD Ryzen 7 4600HS – 9 4900HS | Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16 GB – 32 GB | Skjerm: 14-tommer Non-glare Full HD (1920 x 1080) IPS-level panel, 120Hz – 14-inch Non-glare WQHD (2560 x 1440) IPS panel, 60Hz | Lagring: 512 GB / 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0

Beste batterilevetid i en laptop

Glimrende ytelse

Tynne og lett

Ikke webkamera

Bråkete vifter

Asus ROG Zephyrus G14 er ikke perfekt, i og med at den blant annet mangler webkamera og Thunderbolt 3. Likevel kommer den nærme nok til å få hele fem stjerner, og den havner lett blant de beste laptopene i 2020, og på toppen av vår liste over de beste gaming-laptopene.

Dette er et beist en laptop, med utrolig ytelse fra AMD Ryzen 4000-prosessoren og Nvidia RTX 2060-kortet. Samtidig har en utrolig batterilevetid som lett holder en hel dag, rask skjerm med 120 Hz oppfriskningsfrekvens og et ultralett design. Og det aller beste er at du får alt dette uten å tømme hele sparegrisen.

Les hele vår test av Asus Zephyrus G14

9. Asus TUF A15

Den nye gaming-kongen i budsjettsegmentet

CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 1660TI – RTX 2060 | RAM: Opptil 32 GB SDRAM | Skjerm: 15,6 tommer (16:9) FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare IPS-level Panel – 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) 144Hz Anti-Glare IPS-Panel | Storage: 1TB 5400 rpm SATA HDD – 256GB/512GB/1TB PCIe Gen3 SSD

Glimrende 1080p-ytelse

Nye AMD prosessorer

Veldig god batterilevetid

Bråkete vifter

Ikke den sprekeste gaming-laptopen

Designet er ikke for alle

Hvis Asus ROG Zephyrus G14 blir for dyr for deg, så kan Asus TUF A15 være et veldig godt valg. Den er rimeligere men leverer likevel glimrende ytelse, og den er vår førstevalg blant rimeligere gaming-laptoper akkurat nå.

Ikke overraskende er det AMD Ryzen 4000-prosessoren som er mye av grunnen til at vi liker Asus TUF A15 så godt. Men den er ikke bare sprek – den har også en overkommelig pris, en har glimrende batterilevetid og den er robust. Med hjelp fra Nvidias beste 1080p-fokuserte kort (RTX 2060) kan du også være trygg på at du får god gaming-ytelse, uten å tømme lommene helt. Uten du driver med esport eller bare trenger en robust gaming-laptop, så er denne et glimrende valg.

Les hele vår test av Asus TUF A15

10. HP Elite Dragonfly

Beste 2-i-1-laptop

CPU: 8. generasjons Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Skjerm: 13.3" diagonal Full HD berøringsskjerm – Full HD touch Sure View skjerm | Lagringplass: 256 GB SSD

Utrolig flott design

Strålende batterikapasitet

Temmelig dyr

Denne nye laptopen fra HP er vår ypperste kandidat når det gjelder beste laptop til arbeid – for å si det enkelt: Dette er en av de mest stilige og tynne maskinene du noensinne kommer til å få oppleve, og den har også en hel del briljant funksjonalitet og kraftige komponenter.



Selv om HP Elite Dragonfly først og fremst er beregnet til kontorbruk, la ikke dette lure deg. Det utrolige designet og den nydelige skjermen gjør at dette er den beste laptopen for de som har råd til den. Batteritiden er framifrå, tastaturet er en fryd å bruke og den har også mulighet til å kople seg på mobilnettet. Du kan ta i bruk et SIM-kort og være på nett uavhengig av hvor du befinner deg, uten at man må kople seg på trege (og potensielt usikre) Wi-Fi-nett.



Den er dyr, men om du kan ta deg råd til å kjøpe en er dette helt klart en av de beste laptopene i 2020.

Les hele vår test av HP Elite Dragonfly

11. HP Envy x360 13 (2019)

Den beste 2-i-1-modellen på et trangt budsjett

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafikk: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3" diagonal FHD IPS (1920 x 1080) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Liten og nett til å være 2-i-1

Kabinett av høy kvalitet

Forbedret batteritid

CPU-ytelse er bare akkurat bra nok

GPU-ytelse er skuffende

Takket være det elegante designet (på 13 tommer) er denne 2-i-1-maskinen mindre enn du kanskje ville ha forventet, noe som passer veldig bra når man bruker den i nettbrett-modus. Det er også andre gode grunner til at HP Envy x360 (2019) er verdt å vurdere når du er på utkikk etter den beste laptopen, særlig om du har lyst på en 2-i-1-modell.



Denne skjønnheten fra HP tilbyr en byggkvalitet i toppsjiktet, har 9 timer batteritid om man utelukkende ser på video og leverer en imponerende ytelse som kan hjelpe deg gjennom nesten alt av skolearbeid og prosjekter, og prisen er heller ikke så dum.

Les hele vår anmeldelse av HP Envy x360 (2019)

12. Asus VivoBook S15

Den beste maskinen i midtsjiktet

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics | RAM: 8 GB DDR4 | Skjerm: 15,6 tommer, full HD (1920 x 1080) | Lagring: 512 GB SSD

Lyssterk og fargerik skjerm på 15,6 tommer

Veier bare 1,8 kilogram

Gjennomsnittlig batteritid

ScreenPad-systemet er litt rart

Nye Asus VivoBook S15 har ikke vært ute lenge, men den har skutt seg rett inn på vår liste over de beste bærbare PC-ene. Dette er fordi maskinen kombinerer en tynn og lett design med framifrå ytelse og en fantastisk pris.



Hvis du er ute etter en laptop i midtsjiktet som ikke koster for mye, men likevel har god ytelse, så er dette maskinen for deg.



Takket være dens kraftige Intel-prosessor, 8 GB RAM og rask SSD-lagring er dette en laptop som kan takle nær sagt enhver oppgave uten problemer – selv om gaming ikke kommer på tale. Skjermen, på 15,6 tommer, er lyssterk og fargerik, og den har et drøss med porter som gjør det enkelt å kople til alt av favorittilbehør.



Likevel har den ikke den lengste batteritiden til å være en laptop, og ScreenPad, berøringsskjermen som erstatter den vanlige styreflaten tar litt tid å bli vant med.

Les hele vår test av Asus VivoBook S15

13. Microsoft Surface Laptop 3

The best laptop by Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Graphics: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8GB - 16GB | Screen: 13.5-inch PixelSense (2,256 x 1,504) / 15-inch PixelSense (2,496 x 1,664) | Storage: 128GB, 256GB, 512GB or 1TB SSD

Excellent battery life

Choice of Intel or AMD CPU

No Thunderbolt 3 option

Too few ports for its size

Med den tredje versjonen av Surface Laptop har Microsoft laget sin hittil beste bærbare PC. Dette er ikke et enormt sprang videre fra forgjengeren, men Surface Laptop 3 gjør det bedre på omtrent alle områder.



Best av alt er at man nå med 15-tommersmodellen kan velge mellom enten Intel eller AMD-innmat. Før var det kun Intel som var på menyen. Surface Laptop 3 fortsetter gjør heller ingenting for å ødelegge ryktet disse maskinene har for å ha nydelig design.



Dette er noen av de mest tiltrekkende laptopene, uten Apple-logo, i verden – og nå får man også et nytt chassis i aluminium som gjør at maskinen virkelig ser og føles ut som et toppprodukt, og samtidig er beskyttet fra knall og fall. Det finnes fortsatt et par irritasjonsmomenter, men generelt sett er dette en av de beste bærbare PC-ene i verden akkurat nå.

Les hele vår test av Microsoft Surface Laptop 3

Hva slags bærbar er best for deg?

Generelle bærbare: I dette segmentet finner man de beste billigste laptopene. Maskiner der fokuset er det nyttige, snarere enn stil, størrelse eller ytelse. Ikke slik å forstå at de ikke kan være raske, men her finner man typisk ikke en Ultrabook, men snarere maskiner med vanlige hengsler, med HD-skjerm og tradisjonelle harddisker, til priser under 4000 kroner.

Ultrabook-maskiner: Her vil du finne tynne og lette bærbare med SSD-lagring og skjermoppløsninger over 1080p. Med komponenter som både er kraftige, men også plassbesparende, samt ekstra lang batteritid, vil de beste Ultrabook-maskinene ha en relativt høy pris – mellom 5000 og 20 000 kroner.

2-i-1-bærbare: Her finner du bærbare som kan konverteres til nettbrett. Surface Book 2 er riktignok et stykke frem i tid, men mange av de beste 2-i-1-maskinene er tilgjengelige nå. Både avtagbare og 360-graders hengsler gjør at disse hybridene tilbyr allsidige måter å oppleve både Windows 10 og Chrome OS på.

Chromebook: Dette er de beste Chromebook-maskinene som kjører Chrome OS. Disse klarer det meste som Windows og macOS-baserte maskiner klarer, særlig i nettleseren. Fokuset er imidlertid skyen istedenfor lokal lagring, og i det siste har touchskjerm-modeller fått støtte for Android apper. Disse koster ofte mindre enn 2000 kroner, og enkelte modeller kan også tåle en støyt.

Gaming-laptoper: Trenger du en bærbar som kan kjøre spill (nesten) like bra som en stasjonær PC? Da er du på utkikk etter en av de beste gaming-laptopene. Disse maskinene koster mellom 6000 og 30 000 kroner, og det er i dette segmentet man antageligvis først kommer til å se AMD sine laptop-utgaver av Ryzen-prosessorene.

Bærbar-nettbrett-hybrider: Laget først og fremst som nettbrett, men som i praksis er en hybrid mellom bærbar og nettbrett. De beste Windows-nettbrettene har ofte større oppløsning enn 1080p, og noen har stativer enten innebygget i skallet, eller i tastaturdekselet. Disse maskinene fungerer fabelaktig med styrepinne, og prisspekteret varierer fra budsjettløsninger til modeller fra øverste hylle.

Hva bør man være på utkikk etter?

Det er enkelte ting man kan se etter når man prøver å finne en ny laptop, aspekter som kan forsikre deg om at man får den beste maskinen for pengene.



Forsikre deg om at du tar en titt på spesifikasjonene før du kjøper. Dette kan gi en rask og god indikasjon på hvor kraftig ytelse en bærbar PC har, og hva den kan takle – så lenge du vet hva du leter etter.



Først og fremst har man prosessoren. Dette er i bunn og grunn hjernen i den bærbare PC-en, og en laptop vil normalt sett ha en prosessor (eller CPU) laget enten av Intel eller AMD. Intel er helt klart den mest populære CPU-produsenten for laptop-maskiner, selv om vi akkurat nå ser en ny vår når det gjelder bærbare PC-er med AMD-prosessorer.



En tommelfingerregel har gjerne vært at Intel-prosessorer ofte gir en mye ytelse, mens AMD-prosessorer gir en mye for pengene.



For å gjøre det hele enklere har både Intel og AMD nummerert prosessorene sine for å gi en viss pekepinn på hva slags oppgaver en laptop med en spesifikk prosessor kan takle.



Hvis du er ute etter en billig laptop for enkle oppgaver, som eksempelvis å surfe på nettet eller å se på Netflix, så kan en bærbar maskin med en Intel Pentium, Intel Core i3 eller en AMD Ryzen 3 klare den jobben uten at lommeboken vil lide noen nød.



Hvis du er ute etter noe med litt mer futt – kanskje til oppgaver som å redigere hjemmevideoer eller spille spill – så kan det være verdt å gå for maskiner med en Intel Core i5- eller en AMD Ryzen 5-prosessor (som et minimum.)



De beste laptopene for produksjon av medieinnhold og andre komplekse oppgaver inneholder gjerne en Intel Core i7- eller Core i9-prosessor, eller en AMD Ryzen 7-prosessor. Bærbare PC-er med disse prosessorene er på toppen av næringskjeden, og vil gi en briljant ytelse, uavhengig av hva man bruker den til – men disse vil til gjengjeld koste en del mer enn resten.



Til slutt kan det være en idé å holde et øye med hvor ny prosessoren er. Intel pleier for eksempel å angi hvilken generasjon prosessoren er av, så desto høyere generasjonstallet er, desto nyere er den. Den foreløpig nyeste generasjonen er den tiende, men niende generasjon Intel Core-prosessorer er også relativt nye.



En nyere prosessor yter generelt sett bedre, og bruker mindre strøm – noe som vil påvirke batteritid. De er som oftest en del dyrere, dog.



RAM (Random Access Memory) er et annet viktig aspekt ved spesifikasjonene man bør se etter når man kjøper laptop. Man vil ha minst 4 GB RAM om man skal kjøre Windows – men vi anbefaler at mange bør strekke seg etter 8 GB. Dette vil forsikre at maskinen vil fungere bra i flere år fremover.



Når det gjelder skjermkort så trenger man ikke bekymre seg nevneverdig. Laptop-prosessorer kommer gjerne med innebyggede skjermkort. Likevel er det slik at om man vil spille spill på den bærbare PC-en, så bør man se etter en gaming-laptop der skjermkortet er eksternt (altså, ikke er innebygget i prosessoren), med andre ord en separat GPU fra enten Nvidia eller AMD.

Tenk gjerne på batteritid

Noe man også bør man følge med på er batteritiden. Dette er nok en av de viktigste aspektene man bør følge med på når man skal kjøpe laptop. De beste maskinene er nødt til å kunne legge til rette for arbeid – og lek – i timevis av gangen, uten at man er nødt til å måtte lete frem strømadapteren. Moderne bærbare PC-er blir bedre på å gjøre mer med mindre strøm hele tiden, noe som gjør at batteritiden generelt sett vokser. Skal en laptop komme inn på vår liste over de aller beste må den ha en batteritid på fem timer eller mer.



Husker at batteritiden som produsentene angir kan være ganske så forskjellige fra hva man selv opplever. Dette er fordi mange produsenter lager batteritester som avhenger av helt spesifikke brukstilfeller, noe som antageligvis ikke tilsvarer måten du bruker maskinen på. Så, selv om en laptop kan hevde at den skal holde i 10 timer, så kan det være at om man bruker den til enkelte oppgaver – som eksempelvis å strømme i veldig høy oppløsning – så vil batteriet tømmes en hel del raskere enn normalt.



Her vil man få hjelp av testene våre, der vi kjører en rekke ytelsestester på hver eneste maskin i denne guiden, slik at vi kan finne ut nøyaktig hvor lenge batteriet varer under spesifikke (kjente) forhold. Hvis en laptop har latterlig dårlig batteritid (eller imponerende bra), så vil du få vite det av oss.