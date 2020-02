Beste laptop for studenter 2020: studentenes testvinnere

Velkommen til TechRadars guide til de beste student-PC-ene på markedet akkurat nå!

De beste laptopene for studenter klarer å finne den perfekte balansen mellom ytelse og verdi for pengene, slik at de kan være et godt arbeidsverktøy uten at hele stipendet ryker. Det kan tross alt være dyrt nok å gå på skole, selv før du tar med utgiften til en god laptop i beregningen.

Nå som Black Friday og Cyber Monday nærmer seg, er dette et glimrende tidspunkt til å begynne å lete frem hvilken laptop du tror passe best for deg, og det er nettopp det du får hjelp til nedenfor.

Studenter er ikke akkurat kjent for å ha de største budsjettene å rutte med, og når du bruker alle pengene dine på bøker og nudler er det ikke nødvendigvis så mye til over til innkjøp av laptop. Heldigvis finnes det mange gode modeller til en overkommelig pris, som kan fungerer godt til skolearbeid. Faktisk vil du finne igjen flere at de bærbare PC-ene på vår liste over de beste laptopene på markedet, noe som understreker at de er gode også når man ikke legger like mye vekt på prisen.

Typisk er det likevel at disse maskinene ikke nødvendigvis har de sprekeste prosessorene og grafikkortene, men de har likevel nok krefter til å få jobben gjort og til å la deg slappe av med en film etter skoletid.

Det kan være stressende å studere, og du trenger ikke gjøre det vanskeligere enn nødvendig ved å slite med et dårlig arbeidsverktøy. Ta derfor en titt på listen nedenfor, der du finner de 10 beste student-laptopene for alle budsjetter. Ingen burde være tvunget til å være avhengig av en gammel og treg maskin når man skal komme seg gjennom studiene, men man skal jo ikke være nødt til å bruke opp hele studentbudsjettet sitt heller.

1. Huawei MateBook 13

Den beste laptopen for studenter

CPU: 8. generations Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Skjerm: 13 tommer 1440p (2160 x 1440) | Lagring: 256 GB - 512 GB SSD

Glimrende ytelse

Nvidia-grafikk

Mye for pengene

Kun 8 GB RAM

Ikke Thunderbolt 3

Her i TechRadar liker vi godt når en laptop kan kombinere en god pris med topp ytelse uten noen kompromisser, og Huawei MateBook 13 kommer nærmere den perfekte balansen enn noen andre så langt i 2019. Den er tynn, lett, rask og overkommelig prismessig, og den vi sikre at du får jobben gjort med stil og uten å tømme kontoen. Batteritiden er ikke all verden, men det er et problem som kan løses ganske enkelt ved å at du har med deg en lader.

2. Dell XPS 13

Tilbake i klassen med ren utklassing

CPU: åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080; ikke-touchskjerm) – UHD (3840 x 2160; touchskjerm) | Lagring: 128 GB – 1 TB SSD

Praktfullt nytt design

Imponerende ytelse

Dyrere startpris

Hvit utgave er dyrere

Hva er XPS 13, om ikke best? I tre år på rad har vi hatt vanskeligheter med å besvare dette spørsmålet. Dells glimrende flaggskip, en tynn og lett Ultrabook, har rett og slett vært umulig å slå. Klar til dyst nok en gang har XPS 13 fått enda mer ytelse enn tidligere, selv om prisen også har tatt et lite byks. Samtidig har den høyere prisen gjort at man kan forvente en åttendegenerasjons Intel Core i5-prosessor, som det absolutte minimum, sammen med en nydelig rammeløs InfinityEdge antirefleks-skjerm. I tillegg har man nå flere fargevalg, som eksempelvis en Alpine White-utgave. Litt dyrere enn den tradisjonelle Platinum Silver-utgaven, men likevel verdt det.

3. Microsoft Surface Laptop 2

En glimrende oppfølger fra Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Skjerm: 13,5 tommer PixelSense (2256 x 1504) | Lagring: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB SSD

Konkurransedyktig ytelse

Stilig ny sort farge

Mangler Thunderbolt 3

For få porter

Microsofts andre forsøk på å lage en ren laptop er en vinner, og tross at den ikke står for noen enorm endring fra forrige modell så er den forbedret på alle punktene vi håpet. Det inkluderer også kraftig forbedret maskinvare.

Surface laptop 2 gir deg endelig det Microsoft egentlig prøvde å få til med originalen – nemlig en ren og effektiv Windows 10-opplevelse i en bærbar. Hvis du ikke er overbevist om at 2-i-1-varianten Surface Book 2 er for deg, men liker Microsofts gode design og byggekvalitet, så er Surface Laptop 2 verdt en titt. Den fortjener virkelig sin plass på denne listen.

4. Microsoft Surface Go

En Surface for hvermansen

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 10 tommer, 1800 x 1200 (217 PPI, 3:2 sideforhold) PixelSense touchskjerm | Lagring: 64 GB eMMC – 128 GB SSD

Billig

Fantastisk byggkvalitet

Pentium-prosessor

Etter vår regning så har de beste bærbare maskinene for universitet- og høgskolestudenter egenskapen at de klarer å finne helt riktig balansepunkt mellom pris og ytelse. Microsoft Surface Go klarer ikke bare dette kunststykket, maskinen har i tillegg en byggkvalitet lignende maskiner som koster dobbelt så mye. Ikke la deg lure av den litt spake prosessoren, Microsoft har forsikret seg om at denne helt fint klarer å holde følge med skolearbeidet. Tro oss, dette er faktisk en av de aller beste bærbare maskinene for universitet- og høgskolestudenter — selv om det ikke nødvendigvis ser slik ut ved første øyekast.

5. Dell XPS 15

Mer av det vi liker

CPU: 8.-generations Intel Core i5 – i9 | Grafikk: Intel UHD Graphics 630 – Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8 GB – 32 GB | Skjerm: 15,6 tommer FHD (1920 x 1080) IPS uten berøring, eller 4K UHD (3840 x 2160) InfinityEdge IPS med berøring | Lagring: 1 TB hybrid-disk eller 2 TB PCIe SSD

Massevis av krefter

Overkommelig pris

Mer av det samme

Dell XPS 15 har vært fast inventar på vår liste over de beste laptopene for studenter i flere år nå, og Dell har holdt seg til "ikke fiks noe som virker"-mentaliteten med denne nye utgaven. Lite er altså endret siden 2017, men det er ikke negativt.

Det du får er nemlig en ultrabook som ikke bare er pålitelig, men som også har nok krefter til å håndtere det meste av arbeidsoppgaver. Og det beste av alt? Grunnmodellen av Dell XPS 15 koster ikke skjorta, og den vil være bra nok for de fleste. Vil du ha mer krefter, kan du også oppgradere helt opp til en i9-prosessor og 32 GB RAM, slik at den blir en ekstremt kraftig arbeidsstasjon. Vi skulle bare ønske at de kunne flytte webkameraet til en bedre plassering.

6. HP Envy x360 13 (2019)

HP har gitt sin slanke laptop en AMD-oppgradering

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafikk: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer FHD IPS (1920 x 1080) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Slank og strømlinjeformet til å være en 2-i-1

Robust chassis

Forbedret batteritid

CPU-ytelsen er bare ok

Skuffende grafikkytelse

Det er mange grunner til at HP Envy x360 (2019) hører hjemme på denne listen, og det slanke og strømlinjeformede designet er den minst viktige. Her får du en 13-tommer 2-i-1 med kvalitetskonstruksjon, 9 timer batteri ved videoavspilling, og nok ytelse til å få deg gjennom en hel skoledag uten problemer. Ikke minst slipper du bunnskrape sparegrisen for å kunne kjøpe den.

7. Microsoft Surface Pro 6

Nettbrett? laptop? Begge deler.

CPU: 8.-generations Intel Core i5 eller i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB eller 16 GB | Skjerm: 12,3 tommer, 2736 x 1824 PixelSense | Lagring: 128 GB eller 1 TB SSD

Firekjerners prosessorer

God batteritid

Fortsatt ikke USB-C

The Microsoft Surface lineup has made a reputation for itself for being among the best Windows devices out there – stunning touch screens, impressive performance and long-lasting battery life. The Surface Pro 6 carries on this tradition, even if it doesn’t bring anything new to the table. What you’re getting here is a speedy Windows tablet that can effortlessly turn into a laptop through the Surface Type Cover. You can get your work done and then effortlessly transition into break time.

Microsoft Surface-serien har fått rykte på seg for å være bland de beste Windows-maskinene på markedet, med glimrende skjermer, imponerende ytelse og lang batteritid. Surface Pro 6 viderefører den tradisjonen, selv om den ikke egentlig bringer noe nytt med seg. Det du får er et sprekt Windows-nettbrett som kan gjøres om til en laptop ved hjelp av Surface Type Cover. Dermed kan du få jobben gjort, og så gå problemfritt over til avslapping.

8. Dell Inspiron Chromebook 11 2-i-1

Spar penger

CPU: Intel Celeron N3060 | Grafikk: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 GB | Skjerm: 11,6 tommer, HD (1366 x 768) berøringsskjerm | Lagring: 32 GB - 64 GB eMMC

God byggekvalitet

Lang batteritid

Ikke spesielt sprek

Det meste av vanlig skolearbeid som ikke er spesialisert (som for eksempel ingeniørstudier) kan gjøres på en Chromebook, og det gjør at du kan spare tusenvis av kroner. Hvis du er på jakt etter en god laptop som lar deg gjøre research, skrive oppgaver og ikke noe mer, så kan Dell inspiron Chromebook 11 2-i-1 være det perfekte valget. Den kommer ikke til å klare tyngre oppgaver, men det forventer man heller ikke når man betaler under 4000 kroner. Har du et trangt budsjett, så er denne et glimrende valg.

9. Apple MacBook Air (2018)

Den meste populære Mac-en er tilbake

CPU: 8.-generations tokjerners Intel Core i5 | Grafikk: Intel UHD Graphics 617 | RAM: 8 GB eller 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer (2560 x 1600) Retina | Lagring: 128 GB eller 1,5 TB SSD

Tynnere og lettere

Den rimeligste Mac-en på markedet

Tokjerners prosessorer

Vi ventet i årevis på at Apple skulle fornye MacBook Air, etter hvert som den gamle versjonen ble stadig mer datert med sin 5.-generasjons prosessor og lave skjermoppløsning. Nå er endelig den nye utgaven her, og den har fått 8.-generasjons vifteløse prosessorer, tynnere og lettere design og kanskje viktigste av alt – Retina-skjerm. Nå trenger du ikke lenger inngå kompromisser hvis du vil ha en "rimelig" Mac, og dermed er MacBook Air til et glimrende valg for studenter.

10. MacBook Pro (15 tommer, 2019)

Apples produktivitetsmaskin får ny Intel-innmat

CPU: 9.-generasjons Intel Core i7 - i9 | Grafikk: Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20 | RAM: opptil 32 GB | Skjerm: 15,4 tommer (diagonal) LED-baklyst IPS-skjerm | Lagring: 256 GB – 4 TB SSD

Sprek

Greie tilpasningsmuligheter

Skjermen er glimrende

Dyr

Mangler porter

Tastaturet kan by på problemer

Apples sprekeste MacBook har fått en oppgradering, og det betyr at selskapets nye 15-tommer er sprekere enn noen gang før. Enten du skal jobbe med skoleprosjekter, drive med fotoredigering eller spille spill, så vil ikke denne maskinene skuffe deg. Blant oppgraderingene kan vi nevne Den seneste prosessorgenerasjonen fra Intel, og et forbedret tastatur. Når kan du ikke bare velge å gå for en 8-kjerners Intel Core i9, men også velge Radeon Pro Vega 16- eller Pro Vega 20-grafikk.

