Microsoft Teams ser ut til å bli en del av arbeidslivet i årene fremover

Det siste året har vært en læringsprosess for mange som har begynt å bruke samarbeidsverktøy som Microsoft Teams, men de seneste lanseringene fra selskapet vitner om at videokonferanser er noe det skal satses videre på.



Videokonferansemarkedet har hatt en enorm vekst verden over under pandemien, siden arbeidsstokken nå i stor grad må jobbe hjemmefra, og da er møter på nett den beste måten å holde kontakten.



I kjølvannet av oppsvinget i popularitet er spørsmålet for selskaper som Zoom og Microsoft hvordan man skal holde produktene relevant i tiden fremover, nå som hverdagen for mange kommer til å innebære et hybridisert arbeidsliv, delt mellom kontoret og hjemmet.

Surface Headphones 2+ for Business

Microsoft avslørte denne uken en rekke nye enheter i PC-segmentet, der den mest omtalte var Surface Laptop 4.



I tillegg til den nye laptopen lanserte selskapet dog en helt rekke oppgradert tilbehør, inkludert hodetelefoner som Surface Headphones 2+ for Business – alle med en dedikert Microsoft Teams-knapp.



Microsoft har tidligere lansert skjermer og hodetelefoner med dedikerte Teams-knapper, og dette nye tilbehøret ser ut til å sementere følelsen av at videokonferanse-plattformen kommer til å være et nøkkelområde for selskapet i fremtiden.

Den dedikerte Microsoft Teams-knappen på nye Surface Headphones 2+ for Business (Image credit: Microsoft)

Surface Headphones 2+ skal koste $299 (norsk pris er ikke tilgjengelig per nå), og kommer i sort utføring. Hodetelefonene ser ut til å ligne ganske så mye på forgjengeren, Surface Headphones 2, som ble lansert i mai 2020, og har de samme spesifikasjonene og batteritiden, hvilket betyr at dette er en oppdatering, snarere enn en lansering av noe helt nytt.



Likevel sier selskapet dette om Surface Headphones 2+ for Business: «Tilrettelegg for teamet med hodetelefoner som holder dem tilkoblet og produktive», og legger til at hodetelefonene tilbyr «omsluttende, høykvalitets Microsoft Teams-samtaler og distraksjonsfritt fokus.»



Selskapet sier også at hodetelefonene er «sertifiserte for Microsoft Teams», selv om det er noe uklart hva dette betyr i praksis.



Oversikten over de tekniske spesifikasjonene til Surface Headphones 2+ gir oss ikke mange detaljene, rent bortsett fra å nevne at hodetelefonene «møter lyd- og billedstandarder når i bruk med Teams-programvaren, slik at en samtaleopplevelse av høy kvalitet oppnås», og at Microsoft Teams-samtaler ble brukt i interne tester av batteritid og lydkvalitet. Det finnes også en ny dongle som har et lys som viser når mikrofonen er avslått, noe som forhåpentligvis vil minske sannsynligheten for at enkelte begår pinlige bommerter under møter.

Den nye dongelen til Surface Headphones 2+ viser deg når du har mikrofonen avslått (Image credit: Microsoft)

Microsoft Teams-knappen vil uten tvil være en fordel å ha for alle flittige brukere av Teams, der hovedtrekkplasteret er at man kan ringe eller få frem Teams til forgrunnen med et enkelt trykk (den kan også kontrollere integrerte samtalekontroller, noe som sikkert også kommer til å appellere til mange.)



Samtidig har Microsoft også avslørt to andre hodetelefoner med bedriftsfokus, de såkalte Modern Wireless Headset og Modern USB Headset, som ser ut til å være ment for alle som ønsker å oppgradere hjemmekontoret med en mer tradisjonell stil. Begge har dedikerte Microsoft Teams-knapper, og som navnene tilsier kopler man disse til andre enheter ved hjelp av enten Bluetooth eller USB-A.



Det er tydelig at videokonferanser og hybridisert arbeid er noe som ikke kommer til å forsvinne med det første, og Microsoft er den første store produsenten som virkelig satser på dette feltet – nå er det opp til konkurrentene å følge etter. Er det mulig at vi får se Zoom-telefoner på markedet etter hvert? Tiden vil vise.