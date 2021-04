Microsoft Teams får snart en svært nyttig oppgradering

Microsoft jobber nå med ny funksjonalitet for samarbeidsverktøyet Teams som skal sikre at ytelsen holder seg stabil, uavhengig av hvor brukeren befinner seg.



I veikartet til Teams finner man en oppføring for kontroll av roaming-båndbredde, noe som vil la administratorer lage skreddersydde regler for båndbredde, basert på den geografiske plasseringen av Teams-brukere.



«Dette lar administratorer sette mer begrenset båndbredde-kontroll i tilfellene der brukere må reise til avsidesliggende steder, eller steder med begrenset båndbredde, eller kunne fire på begrensningene når brukerne reiser til steder med høyere kapasitet i nettet», forklarer Microsoft.

Den nye funksjonen er fortsatt under utvikling, men skal implementeres for alle Teams-brukere innen slutten av mai.

Nå som hjemmekontor og fjernarbeid har blitt dagligdags, og mange flykter fra storbyene, har IT-avdelinger over hele verden måttet finne ut av hvordan de skulle klare å tilby like gode tjenester til alle ansatte, uavhengig om de befinner seg i urbane strøk, forsteder eller i mer grisegrendte områder.



Forskjellene i internettinfrastrukturen som dekker forskjellige regioner kan være stor. Enkelte i arbeidsstokken har gjerne tilgang til høyhastighetsinternett med nærmest ubegrenset båndbredde, mens andre kan slite med alle slags tilkoplingsproblemer.



Med den nye Teams-funksjonen har administratorer tilgang til et enkelt verktøy som kan bøte på potensielle problemer med internett-ytelse ved å skru opp eller ned båndbredde-begrensninger, alt etter behovet.



IT-avdelinger vil innledningsvis ha tilgang til to innstillinger: AllowIPVideo og MediaBitRateKb. Førstnevnte bestemmer hvorvidt brukerens video-bruk er slått av eller på, mens sistnevnte bestemmer hva slags bitrate medieoverføringer (lyd og bilde) skal bruke i møter.



Skal man dømme etter det som står skrevet i veikartet, ønsker Microsoft å ekspandere mengden valg og innstillinger man får tilgang til i tiden som kommer.