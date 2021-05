Microsoft Teams får endelig bukt med forstyrrende videostrømmer

Det å være vert for et Microsoft Teams-møte er ikke alltid fritt for irritasjonsmomenter. Nå ser det ut til at ett av disse heldigvis forsvinner.



Microsoft har avslørt at videokonferansetjenesten snart vil gi verter muligheten til å slå av og på videostrømmer fra enkelte møtedeltakere – vertene skal sågar få lov til å slå av alle videostrømmene, om det er ønskelig.



Det ovennevnte ble først omtalt av WindowsLatest, og informasjonen ble funnet i et innlegg i et Microsoft-forum. Oppdateringen bør innebære at verter og møtedeltakere potensielt kan få oppleve færre distraksjoner, siden man nå snart kan filtrere ut hvem som faktisk får lov til å sende videostrømmen sin inn i møtet.

Full kontroll

«Vi er glade for å kunne annonsere at vi snart kommer til å implementere muligheten til å slå av videoelementet hos alle møtedeltakere, samt muligheten til å slå av videostrømmen hos én enkelt møtedeltaker», sto det skrevet i innlegget.

Den nye funksjonen, som Microsoft sier skal lanseres i Windows- og macOS-versjonene av programvaren, samt i Android og iOS, bør være på vei ut til brukere i slutten av mai, 2021.

Dette er den seneste i rekken nye funksjoner introdusert i Microsoft Teams, et ledd i selskapets ønsker om å stjele markedsandeler i videokonferansemarkedet – et viktig segment nå som mange arbeidstakere befinner seg i en posisjon der arbeidslivet omstiller seg til et hybridisert kontor.

Det er ikke lenge siden tjenesten implementerte PowerPoint Live, som sørger for at det er enklere å starte en presentasjon fra innad i Microsoft Teams, uten at man trenger å dele hele skjermen (og dermed skrivebordet) med publikum.



Microsoft avslørte også at Teams snart vil få muligheten til å gjøre automatiske opptak av møter. Bruker man denne funksjonen vil brukere få en advarsel i starten av møtet, slik at alle blir informert om at møteinnholdet blir foreviget. Opptaket blir i etterkant tilgjengeliggjort for nedlasting etter at møtet er avsluttet.



Er man av typen som trenger møteprogramvare av litt grovere kaliber, så kan Microsoft snart skilte med såkalte «interaktive webinarer» som kan ha opptil 1000 deltakere, eller énveiskringkasting som kan nå opptil 20 000 brukere.

Kilde: WindowsLatest