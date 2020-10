Microsoft Surface Book 3 og Surface Go 2 er lansert, og det er dårlige nyheter for Apple

Microsoft har nettopp avduket nye Surface Book 3 og Surface Go 2, noe som ikke er overraskende med tanke på alle ryktene som har gått i det siste. Samtidig har de også sluppet en ny utgave av Surface Headphones.

Vi begynner med å ta for oss Surface Book 3, en maskin Microsoft omtaler som den sprekeste laptopen de noen gang har laget.

Det første Microsoft trekker frem er at nye Surface BOok byr på 50 prosent høyere ytelse enn Surface Book 2, og de hevder samtidig har den skal gi deg 17,5 timer batterilevetid, noe som er en halvtime mer enn hva som ble oppgitt for forgjengeren. Det gjelder 15-tommermodellen, men som tidligere kommer Surface Book 3 i en 13-tommerversjon.

På innsiden kan man velge mellom Core i5-1035G7 or Core i7-1065G7, og i5-utgaven vil være kun være utstyrt med integrert Iris Plus-grafikk.

i7-versjonene får på sin side dedikert Nvidia-grafikk, der 13-tommeren får GeForce GTX 1650 Max-Q, mens 15-tommeren for GTX 1660 Ti Max-Q eller Quadro RTX 3000 Max-Q for de som trenger ekstra ytelse på farten.

Microsoft hevder at 115-tommervarianten med 1660 Ti-grafikk skal takle de mest populære spillene på Xbox Game Pass med HD-oppløsning og 60 bilder per sekund.

Maskinene kan utstyres med opptil 32 GB RAM (3733 Mhz, LPDDR4X), og lagringsvalgene består av 1 TB for 13-tommeren og 2 TB for 15-tommeren. Microsoft hevder også SSD-ene skal være de raskeste de noen gang har brukt.

Maskinene har også WiFi 6 om bord, og de beholder de samme tilkoblingsmulighetene som forgjengerne. En liten endring er riktig nok at USB Type-C-porten nå er en USB 3.1 Gen2-port (i motsetning til Gen1), men du får fortsatt ikke Thunderbolt 3-støtte.

Microsoft Surface Book 3 starter på 20.999 kroner for 13-tommervarianten, mens 15-tommervarianten begynner på 29.999 kroner. Begge er i salg fra 5. juni.

Surface Go 2

Ryktene som har gått om Surface Go 2 viser seg også å stemme, og det rimelige Windows-nettbrettet får en skjerm på 10,5 tommer mot originalens 10 tommer. Samtidig forblir dimensjonene til selve nettbrettet de samme, og det har man fått til ved å gjøre skjermkantene smalere.

Oppløsningen er nå på 1920 x 1280 punkter mot originalens 1800 x 1200, noe som utgjør en ppi på 220 mot tidligere 217. Forskjellen i skarphet blir altså veldig liten, og ikke noe du vil tenke så mye over.

Surface Go 2 kommer som ryktene pekte mote med to ulike prosessorvalg: Intel Pentium 4425Y og Core m3. Sistnevnte er ikke nøyaktig spesifisert, men ryktene tilsier at det er snakk om en Core m3-8100Y.

Microsoft claims that the Surface Go 2 offers up to 64% better performance with the Core m3 chip compared to its predecessor, so it is still a sizeable step forward.

Just like the Surface Book 3, the new Surface Go also has Wi-Fi 6 on board, but maintains the same ports as the original.

Battery life is also better at a claimed 10 hours, which is an extra hour compared to Microsoft’s quoted spec for the first Surface Go. The Surface Go 2 also has better dual far-field studio mics to improve your video calls, and there’s optional LTE, too.

Surface Go 2 starts at $399 / £399 / AU$629 as before, and the device will be available from May 12.