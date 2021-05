Microsoft pensjonerer Internet Explorer neste år – går fullstendig over til Edge

Microsoft skal endelig avlive 25 år gamle Internet Explorer neste år, slik at selskapet kan fokusere all oppmerksomheten på Edge istedenfor.



I et blogginnlegg på sine nettsider erklærer Microsoft at «Internet Explorer-applikasjonen for stasjonære kommer til å avvikles, og vil slutte å støttes den 15. juni, 2022, i enkelte versjoner av Windows 10.» Versjonene av Windows 10 det er snakk om later til å være de mer vanlige variantene, med andre ord, ikke Windows 10 LTSB, som gjerne brukes av mange kunder i bedrifter og industrier som trenger et stabilt og kompatibelt system over lengre tid.



Årsaken til at Microsoft har brukt så langt tid på å avvikle Internet Explorer skal være at enkelte eldre nettsider kun kunne brukes med Internet Explorer. Nå som Edge har en innebygget Internet Explorer-modus, og dermed klarer brasene, er det ingen grunn til å fortsette å støtte Internet Explorer.

De som jubler høyest av denne nyheten er nok webdesignere, som ikke lenger trenger å ta hensyn til at den aldrende og utdaterte nettleseren, noe Microsoft nevner i annonseringen som et stadig problem.

Hvil i fred, Internet Explorer

Den nå annonserte pensjoneringen av Internet Explorer har ligget i kortene lenge. Nettleseren som tidligere var å finne på enhver datamaskin, mistet stadig brukerandeler til rivaler som Mozilla Firefox og Google Chrome, da folk ville ha sikrere og raskere nettlesere med flere funksjoner. Som nevnt av 9to5Google, så gikk Google Chrome forbi Internet Explorer i antall brukere i USA i 2013.



I fjor annonserte Microsoft at de skal fjerne støtte for Internet Explorer fra Microsoft 365-apper den 21. august, 2021. Det hørtes ut som et forvarsel på nettleserens død, så annonseringen vi får servert nå kommer ikke spesielt bardus på.



At slutten endelig er her for den gamle traveren gir grunn til feiring. Ikke bare var det antikk programvare, laget for et internett som nå har gått ut på dato, men selv i sin storhetstid var det ikke en spesielt bra nettleser (snarere tvert i mot.) Den enorme utbredelsen var en konsekvens av Microsofts forsøk på å holde operativsystemet kjemisk renset for andre nettlesere, noe som førte til en (i moderne tid) ekstremt sjelden antitrust-rettssak under de ellers så ettergivende Clinton- og Bush-administrasjonene rundt årtusenskiftet.

Det potensielt mest skadelige aspektet ved Internet Explorer – rent bortsett fra de enorme mengdene sikkerhetshull som gjennom tidene har eksistert i nettleseren – var at den store utbredelsen, som ble forårsaket av at Internet Explorer var forhåndsinstallert på millioner av PC-er, fungerte sp, en hemsko for utviklingen av rivaliserende nettlesere, og konkurrenter som Netscape endte opp med å måtte kaste inn håndkledet.



Jordpåleggelsen er ikke langt unna for Internet Explorer, og det er på tide..