Microsoft kan splitte opp Windows for å utføre mer effektive oppdateringer

Det ser ut til at Microsoft er i ferd med å planlegge en større overhaling av hvordan oppdateringer og ny funksjonalitet leveres til Windows-systemer, i et forsøk på å gjøre oppdateringsprosessen raskere. Krumtappen skal være å la funksjonalitet og oppdateringer være separate nedlastinger i Microsoft Store, snarere enn bakt inn i store oppdateringspakker.



Den velkjente kilden til Microsoft-nyheter, WalkingCat, merket seg forandringen i retning i en nylig såkalt Fast Ring-versjon av en kommende Windows-oppdatering. Ifølge WalkingCat kan en ny app på Microsoft Store, ved navn «Windows Feature Experience Pack», være kimen til en ny retning i oppdateringer.

Appen i seg selv ser ut til å være en ubrukelig stedfortreder per nå, men om man går til den såkalte about-seksjonen ser man at versjonnummeret i selve appen er forskjellig fra versjonnummeret til OS-et.

the "Windows Feature Experience Pack" dummy app in the store recently changed its icon to a download icon, so its basically the "downloadable" part of Windows https://t.co/QYcXn66NGcDecember 21, 2019

Dette virker kanskje ikke som en stor sak, men WalkingCat mener at dette kan bety at Microsoft skal distribuere oppdateringer og ny funksjonalitet via denne appen i fremtiden.

so, the OS built-in 'Suggestions' System Experience is gone and is replaced by the 'Suggestion UI Undocked' app that can be updated at any time? guess that's what 'undocked' means 🧐December 21, 2019

Mer strømlinjeformet

Dette betyr at Microsoft potensielt kan gi ut ny funksjonalitet, og oppdatere disse (eller til og med fjerne dem) på en individuell basis, snarere enn som en del av en større OS-oppdatering.



Ikke bare tar disse store nåværende oppdateringene langt tid å lage (og laste ned og installere for brukerne), men Microsoft har heller ikke vært særlig heldige med de større oppdateringene til Windows 10 i den senere tid – ofte har det oppstått problemer i forbindelse med disse – så vi kan skjønne hvorfor selskapet på sikt har lyst til å unngå slike store og seige oppdateringer.



Man kan også se for seg at man i fremtiden kan få en mer nedstrippet variant av Windows 10 som man enkelt kan laste ned og installere, der ekstra funksjonalitet kan gjøres tilgjengelig via separate nedlastinger.



Det ovennevnte utgjør en stor forandring i hvordan Windows 10 blir oppdatert, og det har et stort potensial når det gjelder å gjøre livet til Windows-brukere enklere. Kan det også være slutten på plagsomme og problemskapende Windows 10-oppdateringer? Vi håper virkelig det.

Kilde: MSPowerUser