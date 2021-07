Microsoft advarer brukere – bør oppdatere PowerShell «så fort som mulig»

Microsoft oppfordrer brukere til å installere den oppdaterte versjonen av PowerShell 7 så fort som overhodet mulig, slik at man kan beskytte seg mot en såkalt RCE (remote code execution)-sårbarhet i .NET.



PowerShell er et kommandolinjebasert skall som i praksis fungerer som et verktøy der man får inngående tilgang til operativsystemet, og brukes ofte til skripting for automatisering av oppgaver. Verktøyet tar i bruk .NET, som bruker en tekstkrypteringspakke som nå nylig har fått en oppdatering som retter opp i en RCE-sårbarhet.



«Hvis du administrerer Azure via PowerShell versjon 7.0 eller 7.1, så kan vi melde om at vi har lansert nye versjoner av PowerShell som adresserer .NET Core RCE-sårbarheten i versjon 7.0 og 7.1. Vi anbefaler at du installerer den oppdaterte versjonen så snart som mulig» var beskjeden som ble lagt ut på Microsoft Azure-hjemmesidene.

Alvorlig sårbarhet

.NET-sårbarheten fikk en sikkerhetsskår på 9,8, og er dermed klassifisert som en kritisk sårbarhet, og fikk derfor en programvareoppdatering i april.



Sårbarheten, kjent under navnet CVE-2021-26701, ble funnet i System.Text.Encodings.Web-pakken, og omfatter .NET 5.0, .NET Core 3.1 og .NET Core 2.1.



For å unngå problemer knyttet til sårbarheten anbefaler Microsoft at brukere oppgraderer fra PowerShell 7.0 til 7.0.6, og om man bruker PowerShell 7.1 anbefales det å gå over til 7.1.3.

Utover problemene med PowerShell går Microsoft også ut med en anbefaling til utviklere, om at de bør fjerne sårbarheten fra applikasjoner som tar i bruk .NET.



«Den sårbare pakken er System.Text.Encodings.Web. Oppgraderer man pakken og legger ut applikasjonen på nytt bør det være nok til å få bukt med sårbarheten», forklarer Microsoft.