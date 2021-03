Microsoft 365 vs Office på nettet: Hva er gratis, hva må du betale for trenger og trenger du egentlig å abonnere?

Med så mange gratis office-alternativer fra ulike leverandører er det litt overraskende at Microsoft er såpass sent ute med sin variant. Vi synes likevel det er bra at selskapet dilter etter: Office på nettet (tidligere Office Online) er en lettvektig men overraskende funksjonsrik tjeneste, hvilket betyr at dette er en av de beste verktøyene for produktivitet man kan bruke gratis.



Bedrifter og enkeltpersoner som er ute etter en enkel måte å lage dokumenter, regneark og presentasjoner – og å dele disse med andre – kommer antageligvis til å synes at gratisvariantene på nett er mer enn bra nok. Likevel får man ikke tilgang til alle Office-programmene, og enkelte viktige funksjoner mangler. Derfor vil de som driver med litt mer avansert og profesjonelt innhold potensielt med fordel velge Microsoft 365.



I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste forskjellene mellom disse to office-alternativene fra Microsoft, slik at du kan finne ut av hvilket produkt som er rett for deg.

Funksjoner

Ved første øyekast ser begge produktene like ut, vi har det sedvanlige bånd-grensesnittet på toppen. Vi tok en nærmere titt på de største forskjellene.

Med Office på nettet får man et velkjent brukergrensesnitt (Image credit: Microsoft)

Appen inneholder overraskende mange funksjoner, og kommer umiddelbart til å føles kjent ut for alle som har brukt Microsoft Office tidligere. Det er bare noen få funksjoner som mangler i gratisversjonen av Word på nettet, og de kan være problematisk, litt avhengig av hva du skal bruke tjenesten til.



Først og fremst får man ingen støtte for å tegne i dokumenter i Word på nettet, noe som er skuffende. Det er mulig i både PowerPoint og OneNote, der man kan argumentere for at det er mer nyttig, men det hadde vært kjekt å ha funksjonaliteten på tvers av alle appene.



Figurer, SmartArt og Tabell mangler også, noe som gjør at Word Online stort sett kan brukes til enkel tekstredigering. Du kan for eksempel ikke lage diagrammer eller visuelle hjelpemidler i selve appen, kun legge slike til fra andre kilder.



Utforming- og masseutsendelse-fanene finnes heller ikke i Word på nettet. Masseutsendelse, som støtter utskriftsfletting og design av konvolutter er kanskje ikke noe mange kommer til å savne, men det at man ikke har Utforming-fanen gjør at man har svært begrensede muligheter til å gjøre forandringer på dokumentet som helhet. Office på nettet støtter forskjellige tekststiler, men disse kan ikke redigeres eller engang oppdatere valgt tekst.



Fortell meg det-dialogboksen mangler også i Word, men PowerPoint og Excel har beholdt den hendige funksjonen. Når det er sagt, ingen av de gratis nettbaserte appene støtter sidestolper for navigasjon.



Samtidig er det positivt at Office på nettet inkluderer tillegg, hvilket er ganske spennende, siden mange av funksjonene som mangler kan legges til via tredjeparts-tillegg. For eksempel får man ikke et system som holder oversikt over referanser i Word på nettet, men du kan legge til Mendeley, SmartCite og andre. Det samme gjelder matematiske formler og ikoner, samt en rekke funksjoner i Excel og PowerPoint.



Microsoft fortsetter arbeidet med å tilby flere og bedre verktøy for samarbeid på tvers av Office-familien, hvilket innebærer at man kan se på, akseptere og avslå forandringer, og forandre, legge til, vise og merke kommentarer som løst. Dette gjelder alle appene.



I motsetning til Word på nettet har Excel på nettet muligheten til å tegne i dokumentet. Sideoppsett-knappen er også tilstede, om enn litt begrenset, men de fleste sideoppsett-funksjonene skal være tilgjengelige i utskrift-delen, inkludert muligheten til å skalere opp og ned.



Formler-fanen får man også tilgang til, men den kunne like gjerne ikke vært der: Den eneste funksjonen den har er å kunne regne ut en arbeidsbok. Vi er glade for at man fortsatt kan sette inn funksjoner – den har bare forflyttet seg til Sett inn-fanen.



Når det er sagt, så er de fleste regnearkfunksjonene fortsatt på plass. Faktisk er over 400 funksjoner inkludert i nettversjonen, hvilket gjør at Excel på nettet er en av de mest komplette nettbaserte regnearkprogrammene på markedet. Man får også støtte for betinget formatering, eksterne referanser, filtre, slicere, tidslinjer, tabeller og de fleste diagrammer. Det er en ganske komplett pakke.



Tegning er tilbake! Og det er både responsivt og velfungerende: På Safari, når vi brukte vår iPad Pro og Apple Pencil, var strøkene trykksensitive, og det hele fungerte feilfritt. Med PowerPoint får man også alle mulige valgmuligheter under Figurer og SmartArt.



Det er synd at disse ikke er tilgjengelige i Word, og siden implementeringen i PowerPoint er såpass bra er det tydelig at mangelen på funksjonene i Word er en kommersiell avgjørelse, ikke en teknisk. I det minste fikk vi tegning i OneNote, men her mangler vi former.



Utskriftsfunksjonene er noe begrensede (du kan ikke velge hvor mange lysbilder som skal vises per side), og man får ikke så mange måter å vise frem dokumentet på (man kan bare slå av og på notater). Det betyr også at man ikke får presentasjonsvisning, noe man virkelig kommer til å savne. Til slutt kan det nevnes at man ikke får linjaler eller hjelpelinjer, så det blir vanskeligere å gjøre ting innad i lysbildene presist.

Ytelse

Dialogboksene og høyreklikking fungerer sømløst på nett (Image credit: Microsoft)

Det er selvsagt vanskelig å slå den responsive følelsen i programmene man laster ned og installerer på maskinen man arbeider på. Når det er sagt synes vi appene i Office på nettet var overraskende responsive og enkle i bruk. HTML5 klarer virkelig brasene her. Høyreklikker man får man glatt opp fjonge dialogbokser, bånd-grensesnittet er raskt og formatteringsmulighetene er mange. Office på nettet føles ganske likt ut i bruk som de fullstendige versjonene som kjører rett på operativsystemet, på tross av at det mangler en del funksjoner.



Det er også verdt å nevne at når det gjelder bruk av CPU, RAM og strøm, så bruker faktisk de nettbaserte variantene mindre ressurser enn de nedlastbare, i alle fall under våre tester. Hvis du jobber med lite strøm igjen på laptopen, eller har en eldre maskin, så kan det være lurt å prøve nett-variantene, selv om du har et abonnement på 365.



På den andre siden støtter ikke Office på nettet redigering av dokumenter uten internett. Mister du tilkoplingen din har du ikke muligheten til å redigere noen av dine filer.

Kundestøtte

Man får tilgang til kundestøtte som gratisbruker (Image credit: Microsoft)

Det kan kanskje være overraskende, men mengden kundestøtte forandrer seg ikke stort mellom Office på nettet og Microsoft 365. Telefonstøtte og livechat er tilgjengelig for både betalende brukere og andre, og kunnskapsdatabasen og resten av nettsiden er, selvfølgelig, den samme.

Priser og abonnementer

Man får en rekke valgmuligheter når det gjelder abonnementer til bedrifter (Image credit: Microsoft)

Office på nettet er gratis og inkluderer 5 GB skylagringsplass. Skal man abonnere på Microsoft 365 som enkeltperson koster dette 65 kroner i måneden, for bedrifter koster den billigste varianten 44 kroner per bruker i måneden.



Office på nettet inkluderer Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive og Outlook, men ikke Access, Publisher, SharePoint eller Microsoft Teams. Office på nettet inkluderer heller ikke den interessante nye AI-baserte redigeringen man finner i Microsoft 365, en funksjon som noen kanskje finner interessant og til hjelp om man vil skrive klarere og mer konsise dokumenter.

Konklusjon

Jevnt over er vi fornøyde med Office på nettet. Appene er responsive og har nok funksjoner for alle som ønsker å lage, redigere og samarbeide i dokumenter, regneark og PowerPoint-presentasjoner. For både enkeltpersoner og små bedrifter er dette et alternativ som virkelig gir Google Docs (Google Dokumenter) kvass konkurranse. Vi anbefaler virkelig å prøve det.



Større bedrifter som er ute etter litt mer profesjonelle løsninger innen håndtering av dokumenter og mer inngående samarbeidsfunksjoner kan dra nytte av et abonnement på Microsoft 365. Appene er hakket mer robuste, dokumenter kan redigeres om man ikke har nett og Teams og SharePoint gjør det langt enklere mer effektivt å samarbeide.