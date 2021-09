Mercedes viser frem en bil som styres ved hjelp av tankens kraft

Synes også du det er irriterende å måtte pause kjøringen for å skrive inn adressen på GPS-en i bilen, eller manuelt hoppe over sangen som spilles på full skur på anlegget?



Hva om du bare kunne tenke på hvor du skulle hen, eller mentalt fnyse litt av sangen som plutselig dukket opp i spillelisten – og så ville bilen ta seg av resten? Vel, det er akkurat det Mercedes nå viser frem under IAA Mobility 2021-messen i München.



Det tyske firmaet har laget konseptbilen Mercedes-Benz Vision AVTR med et innebygget såkalt hjerne-datamaskin-grensesnitt (brain-computer interface, eller BCI, på engelsk.) Besøkende på messen vil ha mulighet til å prøve tanke-grensesnittet selv.

Vision AVTR ble avslørt under CES 2020-messen, der Mercedes kunne avdekke at teknologien klarer å gjenkjenne førere ved hjelp av mønstre i puls og pusterytme, men at vi kunne styre bilen bare ved hjelp av tankene var en ny vri.

Tenk på hva du vil gjøre

Teknologien, slik som den fungerer nå, krever at brukeren har på seg en såkalt BCI-enhet, som innebærer at man får elektroder plassert i bakhodet. Disse leser hjernebølger som deretter oversettes til oppgaver bilen kan utføre.



Mercedes sier at man «etter en kort kalibrering» på rundt ett minutt, vil kunne utføre enkelte oppgaver inne i bilen ved hjelp av kun tankens kraft.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Brukere vil måtte fokusere på forskjellige lyskilder på det digitale dashbordet, deretter vil systemet forstå hvilket lyspunkt det er snakk om, for så å sette i gang en innprogrammert funksjon.



Mercedes har også frigitt en litt mer detaljert beskrivelse av prosessen: «BCI-enheten måler aktiviteten i nevronene i cortexen i sanntid. Den analyserer hjernebølgene som måles og skjønner hvilke lyspunkter brukeren fokuserer på ('attention-sensing interface').»



«Desto sterkere fokus, desto mer aktivitet i nevronene. Enheten setter så i gang den tilsvarende funksjonen i kjøretøyet.»



Selv om dette er et fungerende konsept som folk kan prøve, er Mercedes klare på at denne teknologien ikke kommer til å ende opp i vanlige biler med det første.



Selskapet sier at tankestyringen «ikke kommer til å være tilgjengelig i det vanlige i morgen. Men, det er ikke bare science fiction heller.»