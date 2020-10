macOS 10.15.5 har nyttig funksjonalitet som redder MacBook-batteriet ditt – men det er én hake

macOS Catalina 10.15.5 er ute nå, og oppdateringen inkluderer ny funksjonalitet som gjør at MacBook-batteriet holder seg i større grad skadefritt, og varer lengre når det blir eldre.



Idéen bak baserer seg på at det nye systemet som skal opprettholde batterilevetiden reduserer den kjemiske aldringen i batteriet. Apple forklarer: «Denne funksjonaliteten gjør dette ved å monitorere batteriets temperaturhistorie og mønstre ved lading. Basert på målingene som samles kan systemet redusere batteriets maksimale ladekapasitet når man bruker denne modusen.»

Dette er altså en modus man kan slå av og på, så det er ikke obligatorisk, men dette kan hjelpe med slitasje på batteriet, avhengig av hvordan en bruker det. Hvis du er av typen som lar MacBook-maskinen være koplet til laderen mesteparten av tiden – og ikke bruker den så mye på farten – så vil den overordnede ladekapasiteten kunstig reduseres, slik at dette bruksmønsteret ikke kommer til å påvirke batteriet negativt i det lange løp (generelt sett er det en uting å opprettholde en lading på 100 %, dette sliter mye på batteriet.)



Gitt at MacBook-batterier ikke kan skiftes ut av brukeren selv, så er det ingen tvil om at dette kan være nyttig funksjonalitet. Batterier som slites ut over tid kan være særdeles irriterende for mange MacBook-brukere.

Støttede MacBook-maskiner

Aberet med oppdateringen er at denne funksjonaliteten kun kommer til å være tilgjengelig for nyere MacBook-modeller som støtter Thunderbolt 3, selv om vi har sett en del anekdoter om brukere som har opplevd at eldre Apple-laptoper som har Thunderbolt 3 ikke har fått funksjonaliteten. Uansett skal det være slik at om du har en maskin med Thunderbolt 3, så skal denne funksjonaliteten være tilgjengelig. Den eneste måten å finne ut hvorvidt akkurat din maskin velsignes med funksjonaliteten er å oppgradere til versjon 10.15.5.



I tillegg til den nye batterifunksjonaliteten har macOS Catalina 10.15.5 også en hel rekke feilrettinger, inkludert en løsning på en bug som har forårsaket systemkrasj når store mengder data overføres til RAID-diskvolumer.

