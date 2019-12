AMD Ryzen 9 3900X kjølt med flytende nitrogen har satt ny verdensrekord i overklokking

En AMD Ryzen 9 3900X-prosessor, kjølt med flytende nitrogen, har nettopp satt ny verdensrekord i wPrime-testen, og slo med det foregående verdensrekordholder, Intel Core i9-7920X.



Bragden ble gjennomført av den australske overklokkeren jordan.hyde99, som fikk AMD Ryzen 9 3900X til å nå en hastighet på 5625 MHz, hvilket gjorde at testen gikk unna på bare 35 sekunder og 517 millisekunder.



Vanligvis kjører Ryzen 9 3900X, som er basert på AMDs Zen 2-arkitektur, på 3,8 GHz, med en boostfrekvens på 4,6 GHz.

Denne tiden slår den foregående rekorden, der Intel Core i9-7920X kjørte samme test på 35 sekunder og 693 millisekunder.

Less is more

Det interessante med disse resultatene er, som Tom's Hardware nevner, at Intel Core i9 tok den rekorden når den var overklokket til 5955 MHz. Det betyr at AMD Ryzen 9 3900X klarte testen raskere – og ble ny verdensrekordholder – samtidig som den var klokket til en lavere klokkefrekvens.



Både AMD Ryzen 9 3900X og Intel Core i9-7920X, som baserer seg på Intels Skylake-arkitektur, er CPU-er med 12 kjerner som kan kjøre 24 tråder.



Det ser ut til at AMD-brikken klarte å få en bedre tid med en lavere klokkehastighet takket være at AMD Zen 2-arkitekturen klarer å gjennomføre flere instruksjoner per klokkesyklus enn Skylake (den har med andre ord høyere såkalt IPC.)



Måten AMDs SMT (system for flere tråder per fysiske kjerne) fungerer på, sammenlignet med Intels Hyper-Threading-variant kan også være kime til forskjeller i resultatene.



Dette er likevel nok en gladnyhet for AMD på CPU-fronten.